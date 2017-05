Macron thellon epërsinë përballë Le Pen

Kandidati i pavarur për president të Francës, Emmanuel Macron ka rritur avantazhin e tij në sondazhe ndaj rivales nga ekstremi i djathtë, Marine Le Pen.

Zgjedhjet e së dielës po shihen si më të rëndësishmet në Francë për dekada të tëra, me dy pamje diametralisht të kundërta sidomos në raport me Bashkimin Evropian, raporton Reuters.

Le Pen do të mbyllë kufijtë dhe do ta largojë monedhën euro, kurse Macron kërkon bashkëpunim më të ngushtë me Evropën dhe ekonomi të hapur, transmeton lajmi.net

Studimi i fundit nga Lfop-Fiducial të premten pasdite, disa orë para se të mbyllet fushata, tregojnë se Macron do të sigurojë 63% të votave, kurse Le Pen do të duhet të kënaqet me 38%.

Edhe në katër sondazhet tjera të realizuar nga organizatat e ndryshme në Francë, rezultati është pak a shumë i njëjti, ku përqindja e Macron sillet nga 60 deri në 64, kurse e Le Pen nga 37 deri në 40.

Disa nga anketuesit e kanë përshënduetur paraqitjen e Macronit në debatin e fundit televiziv përballë Le Pen, debat nga i cili edhe doli fitues.

Kur i shtohet këtu, edhe protestat ndaj Le Pen, fishkëllimat dhe hedhjet me vezë ndaj saj, atëherë Emmanuel Macron është favorit absolut për president.