“Madhështia” e një Konference

Nga Viktor Malaj

Shkenca shqiptare, e paraprirë prej Akademisë Shqiptare të Shkencave, pasi i zgjidhi të gjitha çështjet dhe mëdyshjet historike, politike, ekonomike, gjuhësore, kulturore dhe shkencore të vendit realizoi kohët e fundit edhe arritjen e saj më të madhe me vlera kombëtare dhe me rrezatim mbarëbotëror. Studimet e saj të vyera kanë arritur të përmbysin mendimin historik, moral dhe politik botëror të deritanishëm mbi qëndrimin ndaj pushtuesve dhe mjetet e luftimit të tyre.

Qysh nga lashtësia, mendimtarë, historianë, filozofë, ushtarakë dhe politologë kishin shkruar me mijëra libra me të cilët, jo vetëm evokonin heroizmat e popujve dhe udhëheqësve ushtarakë në betejat kundër pushtuesve të huaj, por jepnin konkluzione edhe rreth taktikave dhe strategjisë ushtarake, si dhe llojeve të armatimeve që janë apo duhen përdorur, që nga heshta dhe harku me shigjetë e deri tek arma bërthamore. Studimet dhe konferenca më e fundit e disa akademikëve shqiptarë i përmbysi dhe i hodhi në koshin e plehërave të gjitha studimet dhe konkludimet gjithëbotërore.

Një konferencë shkencore e organizuar prej saj, edhe me pjesëmarrjen e disa historianëve dhe shkencëtarëve nga bota, konkludoi me sukses, ndershmëri, mendjemprehtësi dhe atdhedashuri se antifashizmi i vërtetë dhe efektiv gjatë Luftës së Dytë Botërore nuk ishte ai i ushtrive me uniformë dhe të armatosura ku humbën jetën dhjetëra miliona ushtarë, oficerë dhe vullnetarë por antifashizmi i kafeneve, mejhaneve, odave me oxhakë rreth të cilëve mblidheshin përnatë patriotët e paepur duke diskutuar me zjarr për fatet e vendit nën avujt e alkoolit dhe aromën e mishit të pjekur.

Ky antifashizëm i hollë, i kamufluar dhe vetësakrifikues ishte dhe mbetet faktori kryesor i dështimit të ushtrive të Boshtit në Luftën e Dytë Botërore. Mendjet e ndryshkura të politikanëve dhe ushtarakëve kryesorë të botës së asaj kohe nuk kishin arritur ta kuptonin këtë gjë dhe, prandaj, vazhduan traditën shumëshekullore të përballjes së armatosur me pushtuesit nëpërmjet ushtrive të rregullta dhe me uniformë.

Konferencën shkencore “Mbi Antifashizmin pa Armë dhe Uniformë” e hapi akademik Tolja i cili, megjithëse kishte studiuar gjithë jetën e tij për muzikë dhe polifoninë labe, tani po kontribuonte në polifoninë e mendjeve gjeniale të kombit shqiptar, mendje të çliruara nga tutela komuniste dhe historiografia e para 1990 që e konsideronin Luftën Nacionalçlirimtare si një nga aktet më madhore dhe të lavdishme të popullit shqiptar.

Tolja tha se e kishte për nder të ekspozonte në konferencën shkencore thelbin e zbulimeve më të fundit shkencore të kësaj akademie, në stilin e veprave të mëparshme të Toles si “Suitë në dy kohë” dhe “Shatra-Patra” me daulle. Meqënëse Kryetari i zgjedhur i Akademisë ndodhet ende i ngrirë për shkak të funksionimit të përsosur të sistemit demokratik “check and balance”, konferencën e drejtoi Tolja dhe, pasi paraqiti pjesëmarrësit e nderuar në konferencë, si dhe shkencëtarët antikomunistë të ardhur nga mbarë bota, Tolja tha se të gjithë këta burra të mençur e të ndershëm janë mahnitur nga shpikja jonë dhe kanë kërkuar të bëhen anëtarë të akademisë tonë të rinovuar demokrato-balliste. Gjithashtu, ai shtoi se Evropa e sotme antifashiste i ka drejtuar sytë tek antifashizmi popullor dhe jo ai i armatosur sepse përmasat e rezistencës pa armë janë shumë më të mëdha, por duhet t’i njohim dhe eksplorojmë.

Nën hijen e miratimit të njëzëshëm dhe breshërinë e duartrokitjeve të elitës shkencore të mbledhur në sallë, Tolja ua dha fjalën shkencëtarëve vendas dhe të huaj.

Në fjalën e tij, akademik Gurkuqi theksoi se ai vetë kishte mbi dy dekada që e kishte hedhur tezën e antifashizmit pa armë e uniformë, por nuk ia kishin vënë mendjen dhe prandaj ndihej i fyer nga historianët e metodës komuniste. Sipas tij, e ashtëquajtura Luftë Nacionalçlirimtare as nuk ishte nacionale dhe as çlirimtare, por një luftë e mirëfilltë civile, e ideuar dhe drejtuar nga komunistët shqiptarë sipas udhëzimeve të Titos.

Fakti që komunistët u organizuan më shpejt dhe krijuan formacione të rregullta e të armatosura dhe me uniformë dëshmon se ata e dinin se atdhetarët nacionalistë do të krijonin organizatën e tyre politike më vonë dhe se ushtria nacionaliste do të ishte pa uniformë për hir të ruajtjes së traditave shekullore shqiptare. Me armë luftohet vetëm për pushtet,- vazhdoi Gurkuqi- ndërsa atdhetarët e vërtetë nuk mbajnë as armë dhe as uniformë. Ata luftojnë vetëm me mendje dhe me zemër sepse ata luftonin për Shqipërinë Etnike dhe jo për pushtet. Ishin pikërisht uniforma dhe armët e partizanëve që i sollën komunistët në pushtet duke shkatërruar tërësisht strukturën tradicionale të organizimit politik dhe demokratik të trashëguar nga Mesjeta dhe, më vonë, edhe të mishëruar në sistemin e bajraktarëve, vojvodëve, kapidanëve etj., mbështetur fort në legjislacionin modern juridik të paraprirë nga Kanuni i Maleve.

Shqiptarët dhe atdhetarët e vërtetë,- tha ai- ishin ata që i përkisnin “zonës gri” dhe që i pritën pushtuesit në heshtje sepse, siç thotë një fjalë e urtë popullore, heshtja është flori. Pohimi se heshtja është pranim është një keqinterpretim i qëllimshëm komunist. Antifashistët e vërtetë ishin ata që i pritën ushtritë italiane dhe gjermane në pasivitet duke u kujdesur për ruajtjen e familjeve, pronave dhe zakoneve tradicionale pasi familja dhe prona janë atdheu i vërtetë. Ata ishin antifashistët më të vendosur sepse tregoheshin dyfaqësh, pra dyfytyrësh në mënyrë që të ruanin edhe veten edhe atdheun dhe t’ua hidhnin pushtuesve…

Pas tij e mori fjalën akademik Gurziu i cili theksoi qysh në fillim se termi Luftë Antifashiste ta shpif prandaj duhej përdorur termi “Rezistencë Antifashiste” pasi është më i gjerë, më përfshirës dhe, mbi të gjitha antikomunist. Nëse e interpretojmë me objektivitet historinë,- tha ai- do të shohim se antifashizmi ishte popullor dhe i ka fillimet e veta shumë përpara veprimtarisë komuniste. Mendjet e ndritura të nacionalistëve shqiptarë si Ali Bej Këlcyra, Mustafa Kruja, Ernest Koliqi etj. e kuptuan qysh në fillim se fashizmi do të mund të luftohej me sukses vetëm duke bashkëpunuar më të prandaj, nga mërgimi në Evropë, iu lutën Musolinit ta pushtonte Shqipërinë dhe ta largonte nga froni “beun e Matit” si një satrap i popullit të vet dhe të vendoste në Shqipëri regjimin e ndritur fashist të cilit i përkiste e ardhmja.

Këta burra atdhetarë e kuptuan se fashizmi mund të luftohej vetëm nga brenda, duke u bërë ministra e kryeministra të regjimit të tij dhe duke krijuar Partinë dhe Rininë Fashiste Shqiptare në mënyrë që fashistët budallenj të Duçes ta hanin sapunin për djathë. Dhe ashtu ndodhi. Pushtuesit fashistë iu besuan qeverisjen e Shqipërisë dhe, si patriotë të vërtetë, punonin për krijmin e Shqipërisë Etnike duke ia futur ujin e nxehtë nën këmbë Italisë Fashiste.

Për të argumentuar konkluzionet e veta, Gurziu citoi atdhetarin Xhafer Ypi, Kryetar i Asamblesë Kushtetuese i cili thoshte se, “Duçja, shpëtimtari i Atdheut tonë, dërgoi ndër ne ushtritë e veta, jo si pushtues por si çlirues”, ashtu edhe Kryetarin e mëvonshëm të Parlamentit, nacionalistin 24 karatësh Terenc Toçi i cili pohonte në 1943 se “Ne sot marrim një detyrim të madh e të ndritshëm… se jemi gati dhe duam të luftojmë krah për krah me miqtë tanë trima dhe aleatë të Gjermanisë së Hitlerit”.

Akademik Guraverdhi tha se nuk mjafton të duash të luftosh, por edhe duhet të dish të luftosh pasi metodat dhe mjetet janë të shumta. Sipas tij, Mbreti Zog ishte antifashisti më i madh, por ai zgjodhi si metodë lufte ikjen, duke marrë me vehte familjen, eskortën shoqëruese, 54 valiçe me rroba e dokumente dhe pjesën më të madhe të arit që ndodhej në thesarin e shtetit. Ai ishte një burrë i zgjuar dhe nuk mund t’ua linte arin fashistëve italianë sepse besonte se pushtuesit mund të luftohen më me sukses nga larg dhe mbrapa shpinës sesa nga afër dhe përballë. Ai, vërtetë ishte betuar në Parlament se, po u sulmua Shqipëria, do të vishte opingat dhe të dilte në mal për të luftuar, po ku t’i gjente opingat në prill të 1939? Duke bredhur nëpër botë me kostum e këpucë lëkure, pa uniformë ushtarake, ai dëshmoi sakrificat e tij sublime për atdheun dhe dobinë e metodës dhe mjeteve të rezistencës antifashiste. Ai mbetet një antifashist i madh.

Për të pranishmit, z. Guraverdhi shtroi pyetjet sfiduese: A mund të ketë antifashizëm më të madh se ai i treguar nga gjithë ata burra me çakçirë, xhamadan e qeleshe apo klerikë me çallma dhe veladon, por pa uniformë ushtarake që mbushën anët e bulevardit në kryeqytet në 8 prill 1939 kur parakalonte ushtria pushtuese italiane dhe, në shenjë urrejtjeje dhe mospajtimi, e përshëndesnin dhe duartrokisnin paradën e shpëtimtarëve të atdheut? A mund të krahasohet antifashizmi i Makbule Naipit, Persefoni Kokëdhimës, Zonjës Çurre dhe 6000 femrave të tjera që veshën uniformën ushtarake dhe rrëmbyen armët kundër ushtrive nazifashiste me antifashizmin e shfaqur nga disa zonja pa uniformë, brekë apo armë por që mbanin kapele Breton në kokë dhe përshëndesnin me dorë nga ballkonet e vilave të tyre ushtarët dhe oficerët fashistë gjatë paradës së lartpërmendur në kryeqytet? Po antifashizmi i drejtuesve të formacioneve partizane, që e kaluan jetën maleve duke përdorur armët kundër fashistëve italianë dhe nazistëve gjermanë, a ka të krahasuar me nacionalistët e paepur të kryesuar nga Mithat Frashëri që shkatërruan jetët e tyre duke tymosur duhan (nga marazi) dhe, të veshur me kostume e papion, me “kapella lugje-lugje”, shterrën “verën e dyqanit” dhe me mijëra shishe me raki nëpër kafenetë dhe pijetoret e Tiranës vetëm për të larguar mërzinë e pushtimit dhe, ashtu të shqetësuar e dëshpëruar, thërrisnin herë pas here: “Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhëtarëve!”?

Intelektuali i shquar Gurabardhi e vuri theksin tek kuptimi i thelbit të antifashizmit si ndjenjë, përjetim, mendim dhe taktikë dhe jo tek shfaqja e tij. E rëndësishme, – tha ai – është se çfarë ndien dhe jo çfarë bën, sidomos çfarë ndien pasi fashizmi ka kapitulluar. Historiografia komuniste me djallëzi i ka mohuar ndjenjat antifashiste të baballarëve të kombit e sidomos të gjenisë politike dhe kulturore Mithat Frashëri i cili e urdhëroi organizatën e tij politike Balli Kombëtar të armatosej, por të mos luftonte sepse nuk kishte ardhur ende koha. Ai ishte aq i mprehtë saqë këto që diskutojmë ne sot i kishte kuptuar para gati 80 vitesh prandaj zgjodhi si taktikë atë të pritjes, në mënyrë që pushtuesit nazifashistë të lodheshin nga pritja e shqiptarëve, të demoralizoheshin dhe ta humbnin luftën.

Në këtë mënyrë, organizata e tij nacionaliste edhe do ua hidhte pushtuesve, pasi me ndihmën e tyre do të krijohej Shqipëria Etnike, por edhe do iu shkaktonte pushtuesve një humbje të paparë. Antifashizmi i tij bëri të mundur që shumica e forcave nacionaliste të mos mbanin uniformë, por të lidhnin në krahun e majtë një shirit të bardhë me ngjyrat atdhetare të flamurit kombëtar dhe kështu pushtuesit gjermanë do i dallonin qysh larg me dylbi nëse ishin partizanë apo nacionalistë që do t’i ndihmonin me informacione rreth lëvizjes së trupave ushtarake partizane, kush ishte e kush nuk ishte komunist dhe do të organizonin prita në rrugëkalimet partizane, gjithmonë në dëm të pushtuesve dhe në shërbim të atdheut. Siç porosiste gjeniu Mithat Frashëri, armët do të përdoreshin vetëm pas luftës, pasi të kishin ikur pushtuesit dhe vetëm “ndaj atyre që kishin me shkelë besimin tonë”. Fashistët pushtues nuk duhej të luftoheshin me armë. Armët do të ishin vetëm kundër komunistëve pushtues. Pushtuesit fashistë të zaptonin atdheun e përbashkët ndërsa pushtuesit komunistë të zaptonin pushtetin personal dhe këtu dallimi është shumë i qartë.

Akademiku Gurthati argumentoi se antifashizmi i vërtetë është ai pa uniformë dhe pa armë dhe, po të mos kishte marrë pjesë krimineli Enver Hoxha në demonstratat antifashiste dhe po të mos vritej në to komunisti i parë Koci Bako në 8 nëntor 1941, ne, me të drejtë, do t’i vlerësonim ato demonstrata si shkallën më të lartë të antifashizmit. Komunistët,- vazhdoi lumëmadhi- e kanë pasur dhe e kanë mendjen gjithmonë vetëm tek armët, ata janë dhe mbeten internacionalistë dhe jo nacionalistë. Ata e shitën Kosovën dhe Shqipërinë tek Jugosllavia dhe e tradhëtuan çështjen kombëtare të cilën e kemi zgjidhur ne me sukses këto tridhjetë vjet të sistemit demokratik.

Ne duhet të saktësojmë sot termat “dëshmor, martir dhe viktimë” pasi ka pasur një keqinterpretim komunist të tyre. Megjithëse kanë të njëjtin kuptim, më duhet të pohoj se dëshmorë janë vetëm ata nacionalistë që luftuan me heshtjen dhe pasivitetin e tyre kundër nazifashizmit, por luftuan me armë kundër komunizmit. Martirë mund të konsiderojmë të gjithë antikomunistët që sakrifikuan duke bredhur gjithë jetën në emigracion me shpresë se do të përmbysej komunizmi, ndërsa viktima duhet të konsiderojmë gjithë popullin shqiptar, madje viktima të dyfishtë të komunizmit i cili, fillimisht i gënjeu duke i dërguar në luftë ndaj ushtrive fashiste dhe pastaj i detyroi të punonin për 45 vjet në vendin e tyre për ngritjen e sistemit arësimor, mjekësor, industrial etj., krejt të panevojshëm për vendin.

Ditën e dytë iu dha fjala shkencëtarëve të huaj që ndanin mendime dhe gjykime të njëjta me akademikët tanë. Serbi Dobiçeviç tha se pajtohej plotësisht me boshtin e konferencës, se kishte qenë fatkeqësi kombëtare dhe përgjegjësi e kroatit Tito që Jugosllavia humbi rreth 10 për qind të popullsisë në Luftën e Dytë Botërore. Jugosllavia duhej të ndiqte shembullin e nacionalistëve shqiptarë dhe çetnikëve të Drazha Mihajlloviçit për t’i luftuar pushtuesit nazistë pa armë dhe pa uniformë, por me diskutime kafenesh dhe me akte antikomuniste. Fatkeqësisht,- tha ai- edhe Enver Hoxha ndoqi rrugën e Titos. Iu jam mirënjohës historianëve dhe akademikëve shqiptarë për zbulimin dhe argumentimin e rrugës së luftës së suksesshme kundër fashizmit pa uniformë dhe pa armë.

Akademiku rus Pordhakov u përqëndrua tek çmenduria e diktatorit Stalin në shpenzimet e mëdha ushtarake gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe kritikoi historiografinë perëndimore që ia dedikonte humbjen e ushtrisë hitleriane kryesisht luftës së armatosur të popujve të BRSS. Ai shprehu bindjen se e vetmja mënyrë për ta mundur Hitlerin dhe ushtrinë e tij ishte antifashizmi pa uniformë dhe armë, mikpritja e heshtur dhe hileqare në mënyrë që gjermanët të humbnin durimin nga mosndeshja e armatosur me kundërshtarin dhe t’i zinte të gjithë sëmundja e tërbimit e cila do t’iu sillte shfarosjen në masë. Antifashistët e heshtur dhe të duruar do ta kishin mundur ushtrinë gjermane më shpejt dhe kështu nuk do të kishim humbur kot së koti mbi 20 milion njerëz,- përfundoi ai.

Historiani amerikan Dick Balls i konsideroi presidentët Rusvelt dhe Truman si budallenj që, jo vetëm angazhuan pa nevojë ushtrinë amerikane në Evropë e gjetkë, duke shkaktuar humbjen e mbi 400 mijë ushtarëve dhe njerëzve të shërbimit amerikan, por edhe i dërguan Ushtrisë së Kuqe me qindra mijëra uniforma ushtarake dhe pajisje të tjera për ta ndihmuar në përballjen me ushtrinë naziste. Madje, ai kritikoi pa mëshirë edhe ndihmën e misioneve amerikane për forcat e Frontit Nacionalçlirimtar në Shqipëri dhe vlerësimet e tyre të larta për forcat e udhëhequra nga komunistët. Zoti Balls shprehu besimin se zbulimi më i fundit i Akademisë Shqiptare të Shkencave do të përhapej në të gjithë botën dhe shtetet perëndimore, duke përfshirë edhe vendin e tij, do të shkurtonin rreptësisht buxhetet ushtarake duke i dhënë përparësi kryesor përgatitjes për luftën pa armë dhe uniformë.

Akademiku francez Merdepuant çmoi lart temën dhe përmbajtjen e konferencës dhe tha se gjenerali De Gol bëri gabim fatal duke organizuar dhe drejtuar rezistencën me uniformë dhe armë mdaj pushtuesve nazistë. Ai duhet të ndiqte rrugën paqësore të mareshallit Le Pen i cili nënshkroi paktin e kapitullimit me hitlerianët. Ushtria naziste,- tha ai- do të ishte mundur thjesht dhe lehtë nëpërmjet rezistencës paqësore, të heshtur dhe marifeteve të tjera duke përdorur heroizmin e femrave të tipit Mata Hari etj. dhe kështu do të ishte marrë kështjella hitleriane nga brenda. Ne, në veri të Evropës,- vazhdoi ai- bëmë edhe gabime të tjera fatale duke dënuar edhe prostitutat që shkuan me oficerët pushtues, duke i akuzuar ato me pa të drejtë se iu hoqën pushtuesve stresin në vend që t’i shpallnim martire pasi, me aktet e tyre iu ulën gatishmërinë dhe aftësitë luftuese forcave armike.

Akademiku anglez Shittyman tha se ndihej i nderuar për ftesën e marrë nga Akademia Shqiptare e Shkencave dhe se ndante të njëjtat mendime dhe vlera morale me shkencëtarët shqiptarë, ” këta Gurë të çmuar të shkencës ” të të gjitha ngjyrave, siç u shpreh ai. Zoti Shittyman pohoi se ishte bindur për suksesin dhe madhështinë e kësaj konference qysh para dy vitesh kur njëra nga mendjet më të ndritura të kësaj akademie kishte zbuluar se prejardhja e fjalës Amerikë ishte nga bashkimi i fjalëve shqipe ” ha, merr, ik “. Ai përsëriti mendimin e kolegut amerikan Dick Balls se misionet anglo-amerikane gjatë Luftës së Dytë Botërore nuk duhej të kishin përkrahur partizanët me armë dhe uniformë që flijuan jetët e tyre por forcat pulëflijuese dhe rakishterrëse që nuk mbanin as armë dhe as uniformë.

Turku Açik Telef u përqëndrua thjesht në drejtësinë e temës dhe konkluzionit kryesor të konferencës dhe pohoi se sikur ushtria e Skënderbeut të mos kishte pasur kurrfarë armësh është e sigurt se disfata e ushtrive turke të kohës do të kishte qenë e shpejtë dhe përfundimtare. Shqiptarët, -tha Telefi- do ta kishin fituar pavarësinë qysh në vitin 1444.

Ditën e fundit e përshëndeti konferencën edhe Kryeministri i Shqipërisë, z. Rama i cili, pak a shumë tha se: Kam ardhur këtu me ndjenjën e respektit më të madh për të gjithë ata që e luftuan nazi-fashizmin pa armë dhe pa uniformë, por me mendje, me zemër dhe me parulla. Gjithashtu, dua t’iu shpreh mirënjohjen time akademikëve dhe shkencëtarëve tanë që zbuluan dhe arritën konkluzionin më të madh dhe të rëndësishëm historik rreth rezistencës antifashiste dhe rolit të personazheve të ndryshëm në të. Siç e kam pohuar edhe tjetër herë, shumicës së popullit shqiptar iu janë taposur me baltë sytë, veshët dhe gojët nga propaganda 70 vjeçare komuniste që glorifikonte luftën me armë dhe jo shëtitjet me duar në xhepa, tymin dhe flakën që nxirrnin armët e partizanëve gjatë ndeshjeve me ushtritë pushtuese dhe jo tymin që nxirrnin purot e baballarëve të kombit në Kafe Kristal dhe gjetkë nëpër kryeqytet, flijimin e jetës së partizanëve nëpër male dhe jo stresin e pamasë që përjetonin nacionalistët tanë nga ankthi i ardhjes së komunizmit, sepse disfatën e ushtrive nazi-fashiste ata e kishin të sigurt.

E, çfarë është humbja e lirisë kombëtare përpara asaj individuale, zaptimi i gjithë vendit përpara rrezikut të konfiskimit të pasurisë vetjake? Siç e dini,- vazhdoi ai- unë e kam pasur bindje të hershme se lufta e partizanëve ishte për pushtet dhe jo për lirinë kombëtare. Megjithëse jam nip dëshmori, me ardhjen time në pushtet lapidarë e memoriale kushtuar luftës dhe luftëtarëve me armë i kam lënë, siç i shini. Shumica e tyre janë rrënuar. Unë i kam kushtuar rëndësi ngritjes së disa memorialeve si Bunkart, Shtëpia me Gjethe, Aushvici i Tepelenës etj. pasi këto na kujtojnë masakrat komuniste mbi popullsinë shqiptare. Madje, për të mbajtur gjallë kujtimin për bunkerizimin e vendit nga regjimi komunist unë edhe shtëpinë time në Surrel e kam projektuar dhe ndërtuar si bunker. Për mua ka rëndësi rezistenca pa uniformë dhe pa armë. Për të mirën e popullit dhe të vendit unë nuk jam me luftëtarin Sevo Tarifa dhe shokët e tij, por me paqësorin Mithat Frashëri dhe moralin e tij. Siç e keni parë, mua nuk më pëlqejnë uniformat, kostumet dhe i urrej armët. Kush ka sy le të shohë qillotat dhe atletet e mia në takime zyrtare. Uniformat dhe armët më ngjallin krupën pasi ato na sollën në Shqipëri regjimin komunist, një regjim kriminal i cili, përveç burgjeve dhe gardheve me tela me gjemba në kufi thuajse sa ato që po ndërton Amerika sot, nuk kishte as tendera, as konçesione, as PPP, as drogë e prostitucion dhe as braktisje masive të vendit. Këto ndodhnin për shkak të mungesës së lirisë dhe, siç ka thënë çuni i mirë, miku im i ditur dhe i ndershëm, Lulzim Basha, ai regjim na shkatërroi traditat e mira familjare dhe atdhetare të cilat po i ringjallim dhe kultivojmë sot. Duke pasur parasysh sa më sipër, ne do të vazhdojmë të propagandojmë, mbështesim dhe lartësojmë sakrificat që bënë shqiptarët antifashistë që u përfshinë në qeveritë e krijuara nga pushtuesit dhe luftuan me armë kundër shqiptarëve antifashistë të armatosur.

Tamam, tamam,- pëshpëriste turku Açik Telef duke tundur kokën i ngazëllyer, ndërsa profesori italian Coglione, që e ndiqte konferencën nga llozha, thirri i ngazëllyer: Sei Grandissimo!

Kryeministri ngriti kokën, vuri buzën në gaz dhe dorën e djathtë në zemër për të treguar me modesti se nuk i pëlqejnë lajkat dhe as vlerësimet superiore në adresë të tij.

Fjala e tij u përcoll me brohoritje dhe duartrokitje nga të pranishmit.

Në ditën e saj të fundit, Konferenca Shkencore “Mbi Rezistencën Antifashiste pa Uniformë dhe pa Armë” do të jepte konkluzionet përfundimtare.

Përfundimisht, duket se bota shpëtoi nga luftërat e armatosura dhe shpenzimet kolosale për uniforma dhe armatim, ndërsa Akademia Shqiptare e Shkencave ndodhet para pamundësisë së pranimit të mijëra kërkesave që po i vërshojnë nga historianë dhe shkencëtarë të famshëm nga të katër anët e rruzullit për t’u bërë anëtarë të saj.

****

