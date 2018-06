‘Make up-i i Ramazanit’ shkakton polemika tek besimtarët myslimanë

استعدي لعزيمة الأهل و الأصدقاء بخطوات بسيطة! شاهدي كيف الفنانة العالمية لدى ماك مريم خيرالله تبتكر لوك رائع!✨🌙🌙 You’re only a few steps away from your glamorous gathering look with friends & family! Watch how #MACSeniorArtist @themariamkhairallah creates this stunning look! 🌙 ✨ #GetReadyWithMAC

A post shared by M·A·C Cosmetics Middle East (@maccosmeticsmiddleeast) on May 24, 2018 at 11:31am PDT