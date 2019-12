Makiavelizmi i marrëveshjes PS-PD

Kush ia vuri shkelmin në fyt Kushtetutës dhe demokracisë në Shqipëri 11 vite më parë. Pse Rama dhe Basha nuk e pranojnë kthimin në normalitet dhe a ka ndonjë shpresë për zgjedhjet e ardhshme

Marrëveshja e natës së zezë të prillit 2008 ka shkatërruar jo vetëm sistemin zgjedhor, por edhe demokracinë në vend. Ky është mendimi i politikanit të njohur dhe historianit Paskal Milo. Në këtë intervistë ekskluzive për DITA-n, Prof. Milo thotë se është tejet pesimist në ndonjë ndryshim pozitiv që mund të bëhet në Kodin Zgjedhor para zgjedhjeve të ardhshme dhe tregon arsyet pse e ka këtë mendim. Pse flet ai për një makiavelizëm politik, të paparë, të paimagjinueshëm dhe një dyfytyrësi të shfrenuar, një dyfytyrësi që vështirë se mund ta gjesh edhe në ndonjë vend afrikan…

Me prof. Paskal Milon bisedoi gazetari Xhevdet Shehu

– Prof. Milo, pse jeni aq këmbëngulës për korrigjimin e ndryshimeve kushtetuese që u bënë në Kodin zgjedhor në prill të vitit 2008?

– Fare e thjeshtë dhe e qartë është arsyeja e këmbënguljes sime, por jo vetëm imja. Nuk jam vetëm unë që këmbëngul dhe luftoj për këtë. Unë këmbëngul që të bëhet korrigjimi i ndryshimeve kushtetuese që u bënë në natën e zezë të prillit 2008, sepse pikërisht atë natë iu vu shkelmi në fyt demokracisë nga marrëveshja e heshtur mes Ramës dhe Berishës. Kjo është provuar shumë herë jo vetëm nga ne që kemi qenë dëshmitarë dhe politikanë, por edhe për njerëzit e thjeshtë se ajo marrëveshje shumë e qartë Berisha-Rama gjymtoi demokracinë në Shqipëri. E shkatërroi parimin bazë të saj, shmangu popullin nga e drejta për t’u përfaqësuar në pushtet dhe institucionet legjislative të vendit. Njëkohësisht prishi raportet midis institucioneve, parimin tjetër demokratik check and balance, midis ekzekutivit dhe legjislativit, midis Presidentit dhe Kuvendit, dhe për rrjedhojë prishja e balancave çoi në deformimin e demokracisë. Dhe e treta, përqendrimi i pushtetit që u bë një tendencë e dukshme dhe që u shfaq qartë tani për rrjedhojat negative të saj e ka burimin pikërisht atje. Pra janë tri arsye madhore që vërtetojnë se çfarë masakre iu bë Kushtetutës në vitin 2008 dhe çfarë rrjedhojash negative për demokracinë solli ajo marrëveshje në Shqipëri.

– A është e vërtetë se pikërisht këtu qëndron edhe thelbi këmbënguljes së tyre, pra të autorëve shefa të PD-së dhe PS-së si protagonistë të mos-ndryshimit të asaj marrëveshjeje, por edhe i këmbënguljes suaj për ndryshimin apo rikthimin në Kushtetutën e vitit 2008?

– Patjetër. Kjo është një çështje e madhe parimore. Ata nuk duan ta ndryshojnë Kodin për dy arsye të tjera, po kaq të rëndësishme: E para, u jep fuqi të jashtëzakonshme kryetarëve të partive që të manipulojnë drejtimin e partive politike, përcaktojnë fatin e këtyre partive mes përzgjedhjes së individëve që duan ata, që pëlqejnë ata. Në këtë rast është naive të mendosh se kanë mbetur ende ideale në ato parti. Kjo kurrsesi nuk mund të jetë e barabartë nëpërmjet një votimi që do të bëhej direkt nga populli. Në këtë mënyrë ata eliminojnë rivalët e tyre politikë në kampet respektive që janë të detyruar të shkojnë në zgjedhje me koalicione me dy partitë e mëdha. Këto janë provuar gjatë gjithë këtyre viteve. Pra nuk ka nevojë sot të vrasësh mendjen për të kuptuar se sa e dëmshme ka qenë ajo marrëveshje dhe sa të këqija qenë ato vendime që u morën atë natë prilli. Edhe njerëzit me një minimum kulture politike e kanë kuptuar tashmë në Shqipëri atë hata të madhe kushtetuese që është bërë atë natë prilli. Në radhë të parë këtë e dinë fare mirë ata që e bënë këtë hata dhe ata që u bëjnë fresk rreth e rrotull tyre. Nuk po them ndonjë gjë të re në këtë rast. Unë thjesht po argumentoj nevojën jetike për t’u rikthyer kë Kushtetutën e para prillit 2008.

– Profesor, a jeni ndopak optimist se me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, por edhe të presionit të brendshëm në rritje, mund të ndryshojë ndonjë gjë pozitivivisht në këtë drejtim para zgjedhjeve të ardhshme?

– Unë jam shumë pesimist se mund të ndryshojë ndonjë gjë thelbësore nga masakra që është bërë. E them këtë pasi kam luftuar për mbi dhjetë vjet bashkë me kolegë të tjerë dhe kemi kërkuar me zë të lartë që të bëhen këto ndryshime për ta ndrequr gjëmën e bërë. Por kam parë një makiavelizëm politik, të paparë, të paimagjinueshme dhe një dyfytyrësi të shfrenuar, një dyfytyrësi që vështirë se mund ta gjesh edhe në ndonjë vend afrikan. Nuk shpresoj në pritshmëri pozitive, sepse kemi një opozitë, në rastin konkret Partinë Demokratike, që dukshëm po shfaqet për një kompromis që nuk do që ta prekë thelbin e sistemit dhe në përgjithësi Kodin Zgjedhor, përveç kozmetikave që duan të bëjnë dhe janë të detyruar t’i bëjnë për shkak të rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it.

*****

Botuar sot në Dita. Ndalohet kategorikisht ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë.