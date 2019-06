Makina godet motorin në Tiranë, plagoset një person

Një aksident automobilistik ka ndodhur sot në Tiranë, ku si pasojë ka mbetur i plagosur një person.

Njoftimi i policisë:

Tiranë/Informacion Paraprak

Në rrugën Ali Demi mjeti me drejtuese shtetasen D.,T , është përplasur me mjetin motorr me drejtues A.,T si pasojë është dëmtuar drejtuesi i mjetit motorr shtetasi A.,T i cili u dërgua në QSUT nën kujdesin mjeksor.

Drejtuesja e mjetit ndodhet aktualisht e shoqëruar në komisariat. Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor ku vijon punën për zbardhjen e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

e.t./dita