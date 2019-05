Malaj deputetëve të PS: Ndaloni krizën ekonomike

Ish-ministri i Financave, dhe eksperti i ekonomisë Arben Malaj është prononcuar në lidhje me koncesionet.

Ai i kërkoi deputetëve të Partisë Socialiste që të mos vendosin besnikërinë partiake apo personale mbi përgjegjësinë morale dhe ligjore për të ndalur një krizë të ardhshme në Shqipëri.

Duke iu referuar skandalit me rrugën Milot-Balldren, Malaj paralajmëroi probleme në financat publike për shkak të koncesioneve me risk të lartë.

“Qeverisja do të përkëqesohet më shumë dhe më shpejtë dhe deputetëve do t’ju bie përgjegjësia e heshtjes së tyre ndaj rasteve kaq flagrante të marrëveshjeve me risk të lartë korruptive dhe cilësi të dobët të investimeve të shtrenjta publike”, shkruan ish-deputeti i PS.

Ish-ministri i Financave, Arben Malaj kërkon nga deputetët e Partisë Socialiste që të mos vendosin besnikërinë partiake apo personale mbi përgjegjësinë morale dhe ligjore për të ndalur një krizë të ardhshme në Shqipëri.

Duke iu referuar skandalit me rrugën Milot-Balldren, Malaj paralajmëron kërcënim të financave publike për shkak të koncesioneve me risk të lartë.

Reagimi i plotë i Arben Malajt:

Ky postim shpreh solidaritet te plote me koleget e vecante Ornela Liperi dhe Klodian Tomorri per analizat thellesisht profesionale dhe sidomos per guximin dhe angazhimin e tyre publik per te qartesuar risqet qe ka stabiliteti i financave te vendit tone nga projektet e partneritetit publik-private dhe koncensionet, kur ato perzgjiedhen jashte parimeve dhe kritereve themelore te investimeve publike, ku mungon transparenca, kur fshihet transparenca pas fjales ‘sekret’, kur fallsifikohen shifrat e te dhenave te financave publike, kur rriten frikshem detyrimet e papaguara ndaj individeve dhe biznesit , kur rritet perdorimi i llogarive jo buxhetore, kur qeveriset me gjoba, arrogance dhe babezi, dhe element te tjere konkrete qe rrezikojne ekonomine dhe financat e vendit tone,

Per te qene me konkrete lidhur me debatin aktual per disa koncensione apo partneritete me formula “novatore” te cuditeshme midis sektorit publik dhe privat, socialiste ne parlament duhet ti kerkojne qeverise se tyre jo me pak llogari publike se sa i kerkonim PD-se kur ajo celi rrugen e konncensioneve me risk te larte per kapje shteti dhe kercenim mbi financat publike. (Ashiva e Kuvendit te Shqiperise e lehteson gjetjen e ketyre diskutimeve)

Dy kane qene kerkesat tone per perzgjedhjen e kompanive:

Kredibiliteti i larte teknik i kompanise fituese – kjo ka tregues te krahasueshem

Garancia financiare e kompanise fituese

Per te paren ka rendesi te theksohet se nuk mund te zgjidhet nje kompani e vogel pa kredibiiteitn e qarte teknik dhe ajo pastaj te marr nen-kontraktor nje kompani te madhe qe ploteson kredibiitetin teknik,

E kunderta mund te ndodh qe nje kompani e madhe me kredibiitet teknik te garantuar mund te jap nje pjese te punimeve me nen kontraktore, i cili edhe ne kete rast duhet te miratohet nga ministria perkatese.

E dyta – kompanite fituese duhet te kene garancite e plota financiare, sepse perzgjedhja e kompanive qe nuk kane garanci financiae ka risk per nderprerje apo vonimin e punimeve, sic ka ndodhur me pare, kur kompani italiane dhe greke, te cilat pasi kane marr pjesen me te madhe te financimit pa bere pjesen respektive te punimeve , kane shpallur falimentimin e tyre.

Askush nga socialistet nuk duhet te ve besnikerine partiake apo personale mbi pergjegjesine morale dhe ligjore per te ndalur nje krize te ardhshme.

Ne rast te kundert, qeverisja do te perkeqesohet me shume dhe me shpejte dhe deputeteve do tju bie pergjegjesia e heshtjes se tyre ndaj rasteve kaq flagrante te marreveshjeve me risk te larte korruptive dhe cilesi te dobet te investimeve te shtrenjta publike.

Opozita eshte pergjegjese e nisjes se ketij modeli korruptive deri ne kapjen e shtetit. Basha ka kerkuar ndjese publike por kjo eshte e pamjaftueshme per t’i dhene atij dhe PD-se kredibiietin e munguar publik.

PD duhet ta paraqes zyrtarisht dhe te detajuar listen e ppp dhe koncnsioneve per te cilat do te kerkoje hetim te thelluar.

Ne rast te kundert, mbetet qe i gjithe ky debat te jete thjeshte apo dhe vetem per perfitme elektorale, ndersa kostot do te rendojne me shume dhe me gjate taksapaguesit shqipetare dhe shtresat me te prekshme nga krizat e perseritura.

e.ll./dita