“Mami, babi dhe Edi” / Një video e çuditshme në Youtube: A janë vërtet kaq “anti-Ramë”, Henri dhe njerëzit e tij?

Botuesi Henri Çili u lirua dje nga Gjykata e Përmetit e cila i dha masën e sigurisë detyrim paraqitje ndërsa gjykimin e dosjes e përcolli për moskopetencë në SPAK.

Siç pritej ka nisur një fluks botimesh në media ku arrestimi i tij paraqitet si politik.

Domethënë Henrin e ka arrestuar Edi Rama.

Ndërkohë fitili nuk ndez shumë kësaj here sepse Henrin veç faqeve dhe portaleve afër PD e kanë marrë në mbrojtje edhe portale dhe analistë afër Ramës.

Kjo është e kuptueshme jo vetëm pse Henri ka qenë dhe është një apologjet në media i krimeve penale dhe atyre ekonomke të Berishës dhe më pas të Ramës.

Por edhe sepse Henri ka sponsorizuar me bujari shumë botime dhe ka shpërndarë në formë honoraresh shuma të konsiderueshme monetare nga të cilat kanë përfituar dhe përfitojnë një numër i madh personash publikë.

Sidoqoftë, le t’a lemë në ndërgjegjen e gjithësecilit gjyqin ndaj Henrit dhe gjyqin me veten.

Dhe le të presim që Gjykata të thotë fjalën e fundit.

Publiku shpreson se reforma në drejtësi ka vlejtur për t’i bërë shqiptarët të barabartë para ligjit dhe nga përgjmet duket ajo që duket: Që Henri me ndikimin publik dhe me njerëzit pranë tij në Universitet dhe në familje ka tentuar të lehtësojë vrasës të dënuar përjetë.

Këtë e ka bërë kundrejt ryshfeteve të majme të fshehta duke shfrytëzuar kontekstin e shthurrjes së sotme të përkohshme të sistemit të drejtësisë.

E ndërkohë që presim që profesionistët (siç e quajti me elokuencë gjykatësin e Henrit, avokati i Henrit) pra ndërkohë që presim që profesionistët të bëjnë profesionin, na vjen të pyesim:

A është vërtet kaq anti-Ramë Henri? Po grupi i tij?

Të thuash që për interesa private të Henrit është angazhuar vetë KM dhe mazhoranca ka votuar ligje pro këtyre interesave… Hmm, mbase publikut “të majtë” hë për hë nuk i mjafton. Sa kohë të ketë përballë të lirë gogolin, ka frikë ta besoj të vërtetën.

Të thuash që Henri hyn në zyrën e Ramës dhe në zyrat e ministrave lirisht dhe që me SMS të Ramës, drejtorët në Ministrinë e Arsimit duhet t’i mbarojnë punë Henrit tak e fak ndryshe i gjen belaja, mbase edhe kjo nuk mjafton.

Propaganda ka me vete mediat e mëdha televizive, ato që kish dikur me vete Saliu e që do ti ketë edhe ai tjetri pas këtij të sotmit. Se ashtu si Henri, ato e dinë tashmë zanatin.

Kështu pra propaganda, bën të vetën. Njerëzit mbahen në frikën që maskohet si kurajo dhe në errësirën e shkëlqimit të fortë të studiove TV.

Të ngritura edhe ato me para ibrahimësh që vriten dhe alikosh që lirohen.

Në këto kushte e vërteta do ca kohë të dalë e plotë. Të shpresojmë që ata të pakët që ende e thonë, të kenë personalitet, forcë por edhe mundësi financiare t’i rezistojnë sistemit derisa të demaskohet plotësisht siç realisht është: vijim i atij të mëparshmit.

Që të mos dalim nga tema: A janë anti-Ramë këta?

Ndonjëherë ka detaje “të vogla” që tradhtojnë. Si kjo video e hedhur në youtube pak kohë më parë nga një prej njerëzve të afërt të Henrit. Bëhet fjalë për Ilir Korbin.

Iliri me profesion avokat, është një nga personat e tjerë që u arrestua bashkë me Henrin. Është drejtori Juridik i Universitetit Europian të Tiranës dhe njëkohësisht edhe pedagog.

Është personi që sipas përgjimeve kontaktoi e gjyqtaren e përjashtuar, e cila akuzohet se lajmëroi Henrin pak para arrestimit.

Gjithsesi, edhe Iliri, ashtu si Henri mund të jetë i pastër kristal. E gjithë UET-ja mund të jetë Kristal. Pra u kanë rënë në qafë kot. Por a janë vërtet anti-Ramë?

Kjo video është hedhur në Youtube nga Iliri, i cili e ka postuar me titullin: First words – babi, mami and Edi. (Fjalët e para, babi, mami dhe Edi).

Shikojeni dhe gjykoni vetë. Nuk duket shumë anti Ramë dikush që poston dicka të tillë apo jo?

p.s: Ilir, mos e fshi se e kemi shkarkuar tashmë.

Dita