Manastirliu: Më 15 shkurt mbërrin sasia tjetër e vaksinave e premtuar nga Pfizer

Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka deklaruar se 15 shkurti do të jeta data tjetër e mbërritjes së dozave të të tjera të premtuara nga Pfizer.

“Qeveria ka siguruar nga Pfizer dhe Covax vaksina për 800 mijë qytetarë ku përfshihen grupet kryesorë të rrezikut dhe prioritare dhe ne kemi filluar me ato që janë më të ekspozuarit që janë mjekët, infermierët dhe epidemiologët. Kemi filluar me dozën e dytë të vaksinimit dhe vijojmë me rritjen e tyre pasi ju e dini tashmë se brenda shkurtit me 15 shkurt do të jetë dhe mbërritja e dozave të tjera nga Pfizer akoma nuk kemi një numër në lidhje me këto doza”, ka thënë Manastirliu.

o.j/dita