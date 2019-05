Manja: Gjykata Kushtetuese, funksionale në korrik

Deputeti i Partisë Socialiste, Ulsi Manja ka folur për rihyrjen në funksion të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë.

Në lidhje me Gjykatën Kushtetuese, Manja tha se do të jetë në punë brenda muajit Korrik. Për sa i përket Gjykatës së Lartë, Manja deklaroi se do të jetë gati brenda verës.

Sipas tij, në të njëjtin fazë të strukturimit është edhe një institucion tjetër, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, i cili, sipas tij, është dhe hallka kryesore e reformës në drejtësi.

Ndërkohë, akuzave të opozitës, të cilët janë shprehur se sistemi i drejtësisë është marrë peng nga qeveria, Manja u është përgjigjur duke thënë se një grup i caktuar personash ka frikë nga drejtësia e re.

Ulsi Manja tha: “E thotë ligji se kush i nënshtrohet me përparësi Vettingut. Për mua nuk është bërë gabim. Fakti që nuk e kemi funksionale sot Gjykatën Kushtetuese dhe nuk kemi funksionale dhe Gjykatën e Lartë e ka hapur një lloj debati, por për mua Vettingu, natyrisht që nga Gjykata Kushtetuese do duhet të fillonte reforma në drejtësi. Kur e nisëm reformën në drejtësi një nga arsyet që e nisëm ishte se Gjykata e Lartë nuk e ka ushtruar si duhet rolin udhëheqës në sistemin gjyqësor. Unë shpresoj dhe besoj se brenda korrikut Gjykata Kushtetuese do të jetë funksionale. Në fazën ku është procesi i përzgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese nga KED, unë them që jo brenda Korrikut po e po, por unë shpresoj që brenda 20 Korrikut ta kemi funksionale Gjykatën Kushtetuese. Ndërsa Inspektori i Lartë i Drejtësisë që është hallka kryesore e reformës sepse është inspektori që do kontrollojë sistemin dhe lidhet me llogaridhënien e sistemit, do të ngrihet paralelisht me Gjykatën Kushtetuese. Janë në të njëjtën shkallë, në të njëjtin stad procesi. Brenda këtij sesioni parlamenti do të votojë anëtarët e Gjykatës Kushtetuese dhe Inspektorin. Ndërsa me Gjykatën e Lartë unë e di që këtë javë KLGJ do hapë garën për anëtarët e Gjykatës së Lartë që vijnë nga jashtë sistemit. Gjykata e Lartë mjafton të krijohet një trupë gjykuese prej gjashtë gjyqtarësh dhe fillon plotësohet në mënyrë dinamike. Edhe Gjykata e Lartë me këtë formulë plotësimi mund të jetë funksionale para verës. Nuk kanë frikë nga reforma vetëm ata. Frikë nga reforma kemi edhe ne. Të gjitha palët kanë frikë nga reforma. Ose le të themi në një target më të ngushtë, kush e di se çfarë ka nën kësulë sigurisht që ka frikë nga reforma. Por qasja politike ndaj reformës është e ndryshme. Ne si mazhorancë kemi qenë promotori i kësaj reformë. E kemi suportuar që në momentin e parë dhe do ta çojmë deri në fund sepse e kemi kalin tonë të betejës. Për këtë na votuan shqiptarët në 2013 dhe për këtë na dhanë një mandat të vetëm në 2017-n. Sepse drejtësia si pushtet është siguresa e sistemit kushtetues që kemi zgjedhur. Unë e njoh procesin e reformës në drejtësi në detaje dhe dua të them që ka qenë një marrëveshje e madhe politike. Kush nuk e ka kuptuar që ka qenë një marrëveshje e madhe politike mes nesh, SHBA dhe BE-së bën gabim. Çështja e frikës nuk është se ata paskan frikë nga SPAK dhe BKH dhe ne që jemi në pushtet paskemi frikë. Jo. Ne e kemi pranuar që organet e reja të drejtësisë, sistemi i ri i drejtësisë që ne kemi ndërtuar do i përfshijë të gjithë”.

