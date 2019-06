Manjani: Gjithçka në dorën e Ramës, por firmë nuk ka…

Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani është një tjetër figurë politike që ka komentuar përgjimet e reja të gazetës gjermane Bild. Në komnetin e tij në rrjetin social Facebook. Manjani i është referuar edhe reagimeve të kryeministrit Edi Rama që do të hedhë në gjyq gazetarin Tiede.

Manjani shkruan:

“Sa më shumë reagon aq më thellë zhytet.

Vijon të konfirmojë vërtetësinë e përgjimeve, sepse vijon të merret me sekretin. Megjithatë Arben Keshi u bë shef policie në Bulqizë pasi kreu me sukses masakrën zgjedhore post Shukri. Pra e promovuan… “Do ta bëj prapë” – thotë udhëheqësi. Pikërisht ky është problemi, që Ai e bën prapë të njëjtën masakër zgjedhore.

Do kërcënojë mësuesit, do përdorë policinë, do blejë një votë 5000 lekë, do çojë furgona me “çunat me probleme”….

Hedhja në gjyq e BILD është qershia mbi tortë. Do ta provojë tek “drejtësia e vërtetë gjermane”. Hahahahahahahahhahaah…

Ta provojë! Shumë mirë do bëjë! Ta kuptojë se ç’është drejtësia.

Atje për shumë më pak sesa ka bërë ky në vendin e vet, drejtësia të hedh hekurat.

Të shkojë iher, ta provojë…

Tashmë do ta vizitojë Berlinin, jo si Kryeministër por si palë që ndjehet i shpifur…”

Manjani bën edhe një bilac të zhvillimeve të fundit:

“Bilanc:

Qeveria e gjitha në dorë të Edi Ramës. Parlamenti në dorë të Edi Ramës. Prokuroria dhe drejtësia i shërben Edi Ramës. Media e kontrolluar nga Edi Rama. Votimet të blera nga Edi Rama. Presidenti kërcënohet me shkarkim, sepse kundërshtoi Edi Ramën. Opozita kërcënohet me burg e me polic, se është kundër Edi Ramës.

Edi Rama nuk firmos askund…”

e.ll./dita