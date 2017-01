Manjani: Pse duhet krijuar një forcë policore dhe ushtarake

Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani në një intervistë për portalin “ypi.al” të Edison Ypit, flet për atë që është një nga temat e nxehta të përhershme në Shqipëri: Korrupsionin! Sipas Manjanit, në kohën e Enver Hoxhës ka pasur më shumë korrupsion se sa sot.

Në këtë intervistë, ministri i LSI-së flet edhe për reagimet që mori kur propozoi futjen e ushtrisë në veprim për luftën kundër hashashit. Në këtë kuadër ai propozon krijimin e një force policore dhe ushtarake që të kontrollojë territorin jo urban.

INTERVISTA

Pse vret, vjedh, rreh, korrupton apo korruptohet, sot shqiptari?

Shqiptari sot vret më së shumti për larje hesapesh. Edhe vrasjet në familje ashtu justifikohen, “ma bëri borxh”…

Hajduti vjedh për nevojë por edhe për sport.

Rreh për egoizëm ose për dominancë. Shpesh rrahja shoqërohet me shprehjen “ça ke qe sheh”.

Korrupsioni si bakshish ka qenë gjithmonë në kohë të vështira. Në kohën e kurvit ka pasur më tepër korrupsion se sot. Sot është sofistikuar sipas metodave perëndimore dhe masivizuar sipas traditës sonë të bakshishit! Pra shqiptari të korrupton si shqiptar dhe korruptohet si perëndimor!

Në çfarë hapësire jeton një i burgosur në burgjet tona, çfarë jete bën, a janë këto parametra brenda normave, a tentohet principi i “riedukimit përmes burgosjes”?

Shqiptari i burgosur jeton në hapësirë ende të kufizuar. Rri gjithë ditën kot, fantazon dhe luan me lojrat që luhen edhe në liri: tavëll, domino e letra bixhozi! Pak lexojnë ndonjë libër. Dikush dhe gatuan. Ushqimi i burgut nuk refuzohet por nuk pëlqehet gjithashtu.

Kështu si është bërë kodi jonë penal, burgu është bërë si ushtria. Për tu bërë është. Lum ata që e bënë.

Koncepti i riedukimit është ende i vështirë.

A ka në Shqipëri më pak apo më tepër krim se fqinjët ballkanikë?

Nuk e di si është situata kriminale në vendet e tjera në rajon, por kemi ende shumë krim. Për fat të keq disa krime tek ne gjejnë përhapje. Canabis psh është bërë shumë i rrezikshëm sepse kriminalizon shoqërinë.

Krimet e tjera të “individualizuara” janë me mjete që krijojnë makbritet! Sopata, druri, thika por edhe vaji i djegur janë mjete krimi, krahas armës së zjarrit.

Krimi në familje gjithashtu është makabër.

A ka ende armë të fshehura? Sa janë? Shifra është e llogaritur apo e hamendësuar? A janë këto armët që përdoren për krim?

Armët në duart e njerëzve janë nga 1997. Po, me këto armë bëhet shumica e vrasjeve. Nuk e di sesa janë, por qartësisht rregjimi komunist paska pasur vetëm armë. Kujtoj se kushdo që e dorëzon armën në polici deri në prill nuk e kap ligji. Amnistia vazhdon.

A ka një hartë apo gjeografi të përhapjes, dendësisë, arsyeve, të krimit ?

Mendoj se thënia “fukarallëk maskarallëk” është ajo që përcakton hartën e krimit. Kur themi fukarallëk kam parasysh më së pari fukarallëkun mendor. Në zona të caktura ka edhe specifikë: në malësi, për shembull, krimi ka shumë zhurme sepse duhet dhënë mesazhi në mixhlis. Në zona urbane është silencioz dhe i sofistikuar. Në bregdet i egër si në tokë ashtu dhe në det të hapur.

Përderisa drejtësia e kriminalizuar ka evituar dënimin e një numri kriminelësh, nuk mund të mos ketë ndodhur dhe e kundërta, dënimi i të pafajshmëve. A ka parashikuar Reforma në Drejtësi ndonjë zgjidhje për këtë dukuri?

Nuk përjashtohet kjo që thoni ju. Pra të jetë dënuar edhe ndokush padrejtësisht. Ndodh kjo edhe në botë.

Por dy momente dua ti theksoj me forcë. Vendimi i gjykatës është ligj dhe si i tillë ai vetëm zbatohet.

Së dyti “drejtësia e kriminalizuar” është produkt politik. Janë etiketimet politike ata që i dhanë “derrmen” besueshmërisë së sistemit të drejtësisë, sigurisht krahas edhe keqfunksionimit të saj.

Shpresoj që politika të lejojë funksionimin e pavarur të drejtësisë.

Reforma ka mundësuar pavarësimin në letër. Në praktikë e ka në dorë pushteti politik.

Si mund të mbrohen qytetarët nga rrugaçëria, shqetësimet, bezdisjet, që vijnë prej tyre? A funksiononin ankimi në polici?

Mbrojtja e qytetarëve nga sulmi që ju bëhet jetës shëndetit, familjes apo pronës kryher nga policia.

Ankimi me polici funksionon. Vijueshmëria e trajtimit të mëtejshëm të ankimit jo dhe aq. Ka dy momente që duhet ti zgjidhim më mirë: së pari në polici duhet të kemi më shumë prezencë të shërbimit të ndërmjetësimit. Ky shërbim ndihmon në zgjidhjen e disa mosmarrëveshjeve të vogla me pajtim. Shpesh mosmarrëveshjet e vogla përfundojnë në krime të mëdha.

Së dyti, policia duhet të ndërhyjë menjëherë edhe kur dikujt i cenohet prona! Mjafton të provosh që je pronar dhe policia duhet të largojë menjëherë nga prona dhunuesin. Sot policia të thotë “shko me gjyq”. Nuk është normale!

A janë shqiptarët bashkëpunues me Drejtësinë?

Me drejtësinë jo dhe aq. Traditë e vjetër kjo. Me pushtetin po. Do ishte më e dobishme të kishte më shumë bashkëpunim me drejtësinë sesa me pushtetin politik. Megjithatë kjo nuk mund të na çojë në zgjidhje të “rrezikshme” që propozohen në disa nene të reformës, ku me një dëshmitar anonim, të dënosh dikë tjetër. Kjo është e papranueshme. Jetojmë në kohën e shkencës ekzakte, e cila ofron prova bindëse, shumë më bindëse se subjektivizmi i dëshmitarëve, aq më tepër anonime.

A dinë shqiptarët të jenë avokatë të vetes? A dinë ta përdorin shtetin, ligjet? A ka tendencë për ngritje të kësaj vetëdije?

Shqiptarët janë avokatë shumë të zotë të interesave të tyre. Për fat të keq avokati konceptohet masivisht si zgjidhës i problemit me çdo mjet. Ligji shpesh është vetëm për tu anashkaluar. Shumica i kërkojnë avokatit “me zgjidh hallin” dhe jo në respekt të ligjit.

Kur ligji vepron, fillon mosbesimi ndaj avokatit dhe sistemit. Sot të gjithë humbësit e gjyqeve “besojnë”: ose gjyqi është i falsifikuar, ose avokati ka “dredhur bishtin”, ose ka pala tjetër edhe kur kjo është prokurori ka paguar për të vendosë kundër teje.

Të mbeti qejfi që nuk e futën e ushtrinë ta bënte zap hashashin?

Kam thënë që duhet të ndahemi nga hashashi dhe këtë duhet ta bëjmë me çdo mjet, edhe me ushtri po qe nevoja.

Më mbeti qejfi për reagimet mohuese të fenomenit dhe për futjen ose jo të ushtrisë. Jam për krijimin e një force policore dhe ushtarake që të kontrollojë territorin jo urban. Franca ka xhandarmerinë, italia ka karabinierinë. Një gjë të ngjajshme duhet ta krijojmë dhe ne. Sidoqoftë jam i kënaqur që tashmë të gjithë e pranojmë se fenomeni ekziston. Tani do na duhet të bllokojmë mbjelljet e reja. Nëse do fillojnë mbjelljet masive atëherë jo vetëm s’kemi bërë asgjë, por do ecim në rrugë që nuk kthehemi dot kollaj mbrapsht. Të mos harrojmë se po hyjmë në periudhë zgjedhore dhe hashashi mumd të ndikojë jo pak në to.

Gjatë ditëve të acarta mbi terracat e pallateve u çanë tuba, u bllokuan rubineta, u shkatërruan pompa. A ndodhën gjëra të ngjajshme dhe me koalicionin qeverisës?

Tubat e ujit të pallateve janë më problem se tubat e lëngjeve të koalicioneve të cilat plasin e ngjiten sa herë plasja ndodh.

