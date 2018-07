Maqedoni, miratohet Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve

Parlamenti i Maqedonisë zgjodhi të mërkurën me dy të tretat e votave anëtarët e rinj të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, duke zhbllokuar procesin e pritshëm të shpalljes dhe organizimit të referendumit në vjeshtë.

Komisioni do të drejtohet nga Oliver Derkovski i VMR-DPMN-së konservatore të opozitës. Kjo parti do të ketë edhe një anëtar tjetër në KSHZ, Elizabeta Apostolovska. Ndërkohë, nënkryetarja e këtij organi do të jetë Ditmire Shehu e Bashkimit Demokratik për Integrim.

Lidhja Social Demokrate do të ketë tre anëtarë: Boris Kondarko, Janakie Vitanovski dhe Radica Ristevski, ndërsa “Besa” e Bilall Kasamit përfaqësohet me Enver Salihin.

Ligjvënësit miratuan Kodin zgjedhor, që lë anash ekspertët në drejtim të KSHZ-së. Ky vendim pason marrëveshjen e pjesshme të drejtuesve të katër partive kryesore.

Parlamenti miratoi edhe ndryshimet në ligjin mbi Qeverinë dhe ligjin mbi financimin e partive politike.

Kështu, para çdo cikli zgjedhor do të formohet Qeveri teknike ku kryeministri do të largohet dhe në vend të tij do të vijë një tjetër kryeministër nga po e njëjta parti politike, ndërsa opozita do të ketë ministra dhe zëvendësministra me të drejtë vetoje. Qeveria teknike do të funksionojë mbi parimin e marrëveshjes së Përzhinës të para tre vjetëve, të arritur me ndërmjetësimin ndërkombëtar.

Megjithatë, pushteti dhe opozita janë ende larg një marrëveshjeje për referendumin mbi ndryshimin e emrit të Maqedonisë, që duhet të mbahet në fund të shtatorit ose në fillim të tetorit.

Opozita maqedonase duket se e kushtëzon pëlqimin për të thërritur përkrahësit që të dalin në referendum me një amnisti të ish-kuadrove të saj udhëheqëse të dënuar ose akuzuar për veprimtari të paligjshme, skandale korruptive dhe dhunën e 27 prillit të vitit të kaluar në parlament.

Rezultati pozitiv në referendum është kusht për fillimin e negociatave të Maqedonisë me BE-në në qershor të vitit të ardhshëm dhe për integrimin e këtij vendi në NATO./tch

s.a/dita