Maradona: Po ta shënoja sot atë gol me dorë, do të më kishin arrestuar

Diego Armando Maradona nuk është nga ata që nuk ka guxim ta vërë fytyrën e tij përpara kamerave dhe çdo gjëje tjetër, madje duke pranuar edhe “hilet” e bëra prej tij apo edhe bëmat e jetës.

Gjithsesi, në pritje të Botërorit “Rusi 2018”, legjenda e futbollit argjentinas i rikthehet golit me dorë kundër Anglisë dhe nuk ka frikë që të ironizojë, madje duke e treguar të gjithë skenën dhe fjalët që shkëmbeu edhe me arbitrin pas golit me Anglinë, në Kupën e Botës 1986.

Nëse atëherë goli i “Dorës së Zotit” u quajt i rregullt, sot me teknologjinë “VAR” ai vështirë se do të akordohej dhe këtë e pranon vetë Diego Armando Maradona, duke parë kamerat e shumta që janë të instaluara sot nëpër stadiume.

I intervistuar nga ish-mesfushori i Arsenalit, Robert Pires, Diego përgjigjet në mënyrë të drejtpërdrejtë.

“Nëse do ta kisha bërë sot, do të më kishin arrestuar, sepse duket e pamundur se si një grabitje e tillë të më lejohej përpara 80 mijë personave”. Ndoshta, në burg nuk do të kishte përfunduar, por ndoshta një karton të verdhë do ta kishte merituar nga arbitri Ali Bin Nasar dhe pa dyshim që goli do të anulohej.

Kjo, për arsyen që edhe në këtë rast, mjaftoi një telekamera pas porte për ta dalluar qartë që goli ishte gjithçka, përveçse i rregullt. “Si e bëra që të dukej gati normale? E bëra me dorë dhe vura menjëherë kokën pas dorës.

Fenuik nuk reshte së ulëritur: ‘është dorë, është dorë’, ndërsa unë iu ktheja arbitrit: ‘po çfarë dore, thuaja që ishte gol!’ Dhe në fund gol u akordua. Ishte çmenduri.

Cila është kombëtarja më e fortë e Kupës së Botës sipas meje? Nuk di ta them me bindje, por unë kam kombëtaren time ideale në kokë dhe po ua listoj…”, përfundoi Maradona, duke rreshtuar emrat që paraqiten në tabelë.

o.j/dita