Maratona e llafazanëve

I nderuar z.Thano

Para pak ditësh lexova me kureshtje mbi debatin e virologut Roberto Burioni, mjek në qendrën universitare të spitalit San Raffaele në Milano, ndofta i pari mjek që krijoi në Facebook një forume të dedikuar për të shpjeguar dhe informuar mbi domosdoshmërinë e vaksinimit të meningjitit. Duke kërkuar t’i përgjigjet të gjithëve, madje më shpesh skeptikëve që me dashje ose pa dashje e lidhin fushatën e vaksinimit me interesat e industrisë farmaceutike, më së fundi Burioni, prind i një vajze 5 vjeçare, shpërthen me forcën e argumentit të kërkuesit shkencor që e ka vështirë të shpjegojë termat dhe konceptet me shumicën e njerëzve që s’kanë haber fare nga mjekësia:

“Nuk mund t’i përgjigjem kujtdo që s’ka përgatitjen minimale – shkruan në forum – shkenca nuk është demokratike. Le të replikojë me mua dikush që ka njohuri mbi shkencën dhe mjekësinë, përndryshe mjaftohuni të informoheni, se nuk më del të shpenzoj falas kohën time me njerëz që hyjnë në forum për të shtyrë kohën”. Për t’a mbyllur, reporteri i artikullit përdori opinionin e të ndjerit Umberto Eco për këtë kategori; “…dikur i gjeje në tavolina kafenesh përpara gotës së pijes duke folur për gjithshka e të gjitha, kurse sot lulëzojnë në forumet sociale”.

Është fjala për llafazanët e internetit, që polemizojnë çfarëdolloj argumenti me pozat dhe autoritetin e gjithologut, me forcën e padijes. Kushdo që bën të habiturin dhe do të dijë se ku shkuan ato turmat e mitingjeve dhe antimitingjeve që prodhoi me sasi industriale koha e Tranzicionit s’bën keq të bëjë një xhiro në forumet sociale dhe shtypin elektronik. Gëlojnë portale nga më të çuditshmit, proqeveritare dhe antiqeveritare, rigorozisht të pavarur, që derdhin papushim propagandat respektive.

Një tifozeri laramane, e pavaksinuar ende nga zhgënjimi i kohëve që përqeshën bindjet tona më të mira, shumëfishohet përditë me progresion gjeometrik, falë mundësisë së pafund për të hapur llogari të reja me pseudonime laramanë, gjë që krijon iluzionin e gabuar se nervi i qytetarit kritik është më aktiv se kurrë. Në fakt, edhe për këtë motiv, qytetari real mungon, biles edhe nuk nevojitet, i dërrmuar dhe zëvendësuar nga komoditeti i katrahurës virtuale. Dhe kaq i mjafton massmediave respektive dhe derivateve te interesuara të politikës e pushteteve, për t’a njehsuar këtë gjullurdi epidemike me damkën e “opinionit publik”.

Kam parasysh edhe drejtues rubrikash që lexojnë përgjatë transmetimit sms, maile, apo reagime nga populli virtual, një qokë e dalëboje kjo, e deri “qytetari dixhital” i deputetit më të moshuar të Kuvendit aktual, apo deri debatet direkte të kryeministrit aktual në rrjetin social me “popull interneti”, pseudonime rrugaçësh e tyrlilloj, që ndofta “chat-ojnë” direkt nga kafeneja, duke kaluar edhe fantazinë e Umberto Eco-s.

Vërdallë konsumohen lajme të rreme e të pabesueshme; bien dhe ngrihen njëqind herë në ditë qeveri, idolë dhe fantazma luftërash botërore e po aq herë, nën valangën e klikimeve shiten sende dhe rrotullohet lavatriçja kozmike e internetit, më shpejt sesa planeti vetë. Sikur TVSH-ja e kohës së Vjollca Vokshit të kishte këtë potencial virtual, me siguri Berisha do fitonte maratonën e Kushtetutës dhe të të gjitha pushteteve, por ishte fat që shekulli i shkuar u tregua dorështrënguar.

Forume të caktuara punojnë papushim me agjendë denigrimi dhe dezinformimi, aq sa fenomeni i llojit arriti kulmin tek raporti i shërbimeve inteligjente për ndikimin e mundshëm në zgjedhjen e presidentit të Shba. Për çdo lajm apo opinion që mund t’a pranosh si të debatueshëm do dalin gjithfarëlloj polemistësh ilegalë, që edhe me pafajësinë e injorancës, dëmtojnë njësoj siç me arrogancën e budallallëkut.

Një studjues nënvizonte se fenomeni Kim Kardashian s’mund të trajtohet thjesht i kufizuar tek bota e mondanitetit. Me 42 milion ndjekës në Twiter dhe 75 milionë në Instagram, Kim Kardashian është ndërrmarje shumëkombëshe që turbullon kapitale. Mjafton pak eufori në humorin e të pasmeve të Kardashian që të lulëzojë një industri me shitje produktesh, pak pesimizëm po atje dhe rrëzon prespektivën e ndonjë ndërrmarjeje tjetër. Kuptoj, që as të ndenjurat e Napoleonit nuk kanë patur kaq ndikim në rrafshin global. Hipotetikisht, po të bëje një shtet me këta 120 milionë ndjekës, Kardashian do bëhej presidente me 100% të votave.

Po a nuk janë këto shenjat e marrëzisë kolektive? Ku gjithkush ushtron të drejtën e gjykimit dhe paragjykimit dhe i bëjnë iso sho-shoqit; ku mund të shpifë a të thotë të vërtetën – njësoj tingëllon. Mund të shajnë apo kërcënojnë në jerm, aq më keq në shtyp, siç me të drejtë hakërrehet z.Malaj, të denigrojnë gjithshka në emër të së drejtës së replikës e debatit? A është debat ky dhe për cilë vlerë të kulturës shpenzohet?

Duke qënë se jemi përpara zgjedhjeve të radhës, le të shohim sesi beteja vendimtare do zhvillohet në forumet sociale dhe shenjat për këtë janë të dukshme. Nëse dikur TV i ’94-’96 kishte një spikere lajmesh që priste me gërshërë mitingjet madhore përpara se Berisha t’i inaguronte, tanimë spikerja virtuale është shpërndarë në njëqind pseudonime llafazanësh që afirmojnë dhe njëherësh denigrojnë autorë dhe njëri – tjetrin duke shpërndarë në eterin kibernetik ushtrinë e pafund të kaosit informativ. Dhe është e pamundur të luftosh kundër kësaj epidemie narcize, pasi të shumtët mjafton të kenë parë filmin “Troja” dhe njësoj sikur kanë lexuar Iliadën, edhe pse gjërat janë ndryshe. Në pamfletin e tij mbi marrëzinë, Erazmi i Roterdamit kujtonte se marrëzia s’është tjetër veç shfaqje e rrëmujshme e dobësive tona.

Për t’a mbyllur, në librin e tij “I miei Mostri”(Përbindëshit e mi), regjisori Dino Risi shkruan: “Ishte një filan, që donte të krijonte një parti, e meqë shumica ishin budallenj vendosi ta quajë Partia e Budallenjve. Asnjëri nuk e ndoqi. Atëherë ndërroi emrin, ia vuri Partia e të Mençurve. Të gjithë budallenjtë shkuan të anëtarësohen”.

Besnik Terpollari

(në vijim të artikullit të V. Malaj me titull “Apoteoza e Marrëzisë“)