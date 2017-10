Maratona e Tiranës, “Tirana Parking” njoftim qytetarëve: Ja rrugët ku ndalohet parkimi i automjeteve

Në kuadër të përgatitjeve dhe marrjes së masave për mbarëvajtjen e Maratonës së Tiranës 2017 në disa akse kryesore që do të përbëjnë dhe itinerarin e saj, do të ndalohet parkimi i makinave. Nisur nga masiviteti i një ngjarje të tillë sportive me përmasa ndërkombëtare dhe për të garantuar mbarëvajtjen e Maratonës dhe sigurinë e vrapuesve, Agjencia “Tirana Parking” ka nisur njoftimin e të gjithë qytetarëve që janë përdorues të makinave që nisur nga data 13 Tetor, ora 14:00 në deri në datë 15 Tetor ora 14:09, nuk do lejohet parkimi i automjeteve në 5 akse rrugore.

Konkretisht nuk do lejohet parkimi i automjeteve në të dy anëtarët: Bulevardit “Zogu i Parë”, Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, rrugës së “Kavajës”, rrugës “Ibrahim Rugova” dhe rrugës “Lekë Dukagjini”. Për këtë arsye nisur nga ora 14:00 e datës 13 Tetor “Tirana Parking” i bënë thirrje qytetarëve, përdorues të vendparkimeve me dhe pa pagesë, se duhet të lirojnë të gjitha vendparkimet në këto akse. Në të kundërt Tirana Parking bënë të ditur se do jetë e detyruar ti spostojë automjetet me karotrec.