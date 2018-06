Marcelo fton Neymarin dhe sulmon Ronaldon: Cristiano nuk është padroni i Realit

Marcelo është bërë i fundit që ka ndërhyrë në çështjen aq shumë të diskutueshme të kësaj vere, largimin e Cristiano Ronaldos nga Reali i Madridit.

Madje këtë e bën hapur, duke qartësuar ma doreza pozicionin e tij mbi këtë çështje, e sigurisht duke qenë i hapur për mbërritjen e mundshme të Neymarit në Madrid.

“Nuk është Ronaldo pronari i Realit. Nëse presidenti dëshiron të marrë dikë tjetër, me siguri do ta bëjë, – është shprehur mbrojtësi brazilian. – Sigurisht nuk ka pse të mos vijë Neymari pse është aktualisht CR7. Një ditë Neymar do të vijë te ne”.

Këto deklarata zhbalancuese vijnë nga grumbullimi i Brazilit, e ndoshta mund të shkaktojnë edhe një tërmet në merkaton e kësaj vere në futboll.

“Reali duhet të vazhdojë gjithmonë në kërkim të lojtarëve më të mirë, e një ditë Neymar do të na bashkohet”, shpjegon ai. “Për mua Cristiano është sot më i miri, por Neymar do ta arrijë shumë shpejt dhe me siguri të plotë nivelin e tij”.

