Mark Kaçinari – një emër i shquar i muzikës shqiptare (II)

Dr. Laurant Bica

(Me rastin e 85 vjetorit të lindjes dhe 35 vjetorit të vdekjes )

(Vijon nga numri i kaluar)

Sa ditë e netë kaloi Marku i ri nëpër rrugët e Beogradit, nëpër miq e nëpër shokë, ndër shtëpitë me qira të studentëve të huaj etj, vetëm e vetëm për të mos e ndërprerë shkollën që aq shumë e donte, nuk numërohen! Dy vitet e para i ra Beogradit cep më cep, u njoh me shqiptarë e studentë të tjerë nga tërë anët e ish Jugosllavisë, e me kë s’u njoh! Por një gjë mbeti konstante tek ai, mësimet edhe në kushtet më të vështira nuk i la pas dore, por mësonte e mësonte dhe merrte provimet njëri pas tjetrit me rezultatet me të mira. Markun, ku e zinte mëngjesi nuk e zinte dreka , ku e zinte dita nuk e gjente nata. Sot do ta shihje në qendër të Beogradit e nesër në periferi të tij apo duke shetitur mendueshëm përgjatë Danubit. . . Serbishten e fliste persosëshmërisht dhe askush nuk mund ta kuptonte se ai ishte i huaj në këtë qytet të madh. Markun do ta shikoje deri në Skadarlija, vendi i shijes hibride të inteligjencës beogradase, që u kujtonte atyre një veti të fshehur të “shqiptarëve të urryer”.

Duke qenë nje tip shoqëror mblidhej me shokët e bënin biseda sidomos mbrëmjeve e darkave deri vonë natën. Shumë ka hequr e vuajtur Marku i Prizrenit për të shtyrë netët në Beograd pa pasur bursë, pa një ndihmë familjare; ka vazhduar shkollën duke bërë sakrifica të shumta, për të mos e lënë në mes të rrugës. Profesor Rustem Gjata më tregonte se nganjehere Mark Kaçinari qortonte , kritikonte regjimin e Shqipërisë për mangesitë që kish në lidhje me Kosovën. Mbase mund të kishte të drejtë në ato që thonte, sepse ky regjim, i përfshirë në ingranazhet e luftës ideologjike, nuk kujdesej sa dhe si duhej për shqiptarët etnikë, kosovarët. Por Nëna, sido që të jetë nuk qortohet. . . do pasur kujdes.

Se sa e donte Marku Shqiperinë është e tepërt ta them. Vetëm po sjell një shembull shumë domethënës. Vite më vonë, kur Marku u bë familjar dhe me tre fëmijë , dy vajza e një djalë, çdo 28 Nëntor, i mblidhte ata dhe u mësonte Himnin e Flamurit, fjalët dhe këngën, duke i shoqëruar vetë me piano. Më vonë, pasi e mësuan himnin , këndimi i tij në çdo përvjetor u bë një ritual i zakonshëm, i padiskutueshëm nga tërë familja. . .

Gjërat morën për mbarë për Markun, kur ai mundi të punësohet në korin profesionist pranë Radio – Beogradit si anëtar i rregullt i tij në vitin 1956. Natyrisht, kjo erdhi kur ai në konservator, pas dy vjet studimesh teper të suksesëshme, qe bërë dikushi dhe falë zërit të tij melodioz, dhuratë e mëmës natyrë. Hollësi nuk dimë si ndodhi, por kjo gjë i krijoi shumë mundësi dhe i hapi perspektivën. Mbi të gjitha, i zgjidhi anën materiale, i dha sigurinë për t’u shkuar deri në fund studimeve. Sigurisht, nuk ishte një gjë e lehtë për të, i duhej të mbante “dy kunguj nën sqetull”, edhe shkollën , edhe punën. Veç Marku nuk ishte nga ata që tërhiqeshin para vështirësive të jetës. Aty ai u njoh me njerëz të rinj, me të mëdhenj e më me përvojë se ai, mësoi shumë prej tyre e sidomos për artin e këndimit koral, çëka do t’i vlenin vite më vonë, kur të krijonte korin e vet. Aty ai, si të thuash, bëri praktikën e dijeve që mësonte në shkollën e lartë të muzikës.

Ai, padyshim, në pesë vitet që kaloi pranë këtij kori profesionist të kryeqytetit jugosllav, rriti ndjeshëm nivelin e vet profesional. Pati dhe një të mirë tjetër qenia e tij atje, sepse ai mori pjesë në turnetë që bënte ky kor famoz. Ai me të i ra kryq e tërthor jo vetëm Beogradit brenda për brenda në raste festash e përvjetorësh, në skena të ndryshme të tij, por shëtiti an’ e kend Jugosllavisë në gjashte republikat e saj. Me vlerë për Markun tonë ishin turnetë në vendet fqinje, djepe të muzikës si Italia, Austria, në vende si Gjermania Perëndimore, ku punonin punëtorë emigrante nga tërë Jugosllavia, përfshi e shqiptarët e Kosovës apo dhe vende fqinje si Hungaria, Ҫëekosllovakia, Rumania, Bullgaria etj, deri në Moskë. Këto udhëtime dhe shfaqjet që i shoqëronin ato, ku ai qe vetë pjesëmarrës dhe provonte lloj lloj ndjenjash dhe emocionesh, të gjitha Mark Kaçinarit të ri deri në moshën 25-26 vjeçare do t’i jepnin një përvojë të madhe si muzikant.

Ai do të shquhej midis shokëve të vet të konservatorit, jo vetëm për perfundimet e shkëlqyeshme që pati, por dhe për njohjen e thellë të jetës muzikore të vendit, pa dalë ende në punë dhe për një lloj prakticiteti në profesion, qe u mungonte studentëve që mbaruan konservatorin në të njëjtën kohë me të.

Në Beograd Marku përvehtësoi jo vetëm dijet e librave të shkollës, por dhe të bibliotekave të kryeqytetit jugosllav, që ishin shumë të pasura në literaturë në përgjithësi dhe atë muzikore në veçanti. Në konservator, për hir të së vërtetës, kish nje fond të pasur librash muzikorë si në serbokroatisht ashtu edhe në gjuhë të huaja, të cilin djaloshi i ri i etur për kulturë përpiqej, jo ta shfrytezonte por ta “përpinte”. Gjithashtu ai nuk linte t’i shpëtonte orë mësimi pa ndjekur sepse profesorët që u bënin lëndët e ndryshme ishin dhe personalitete të shquar në jetën artistike të vendit. Ata sillnin në auditor dijet dhe njëkohesisht eksperiencën e tyre nga jeta e gjallë artistike që bënin me koncertet e tyre brenda e jashtë Jugosllavisë, që shquhej për lidhjet e shumta që kishte, si me Perëndimin ashtu edhe me Lindjen.

Marku shfrytëzoi dhe përvojen që grumbulloi gjatë pesë viteve që ishte anëtar i Korit të Radio – Beogradit. Kështu, gjatë shtatë viteve të qendrimit të vet në Beograd, Marku u pasurua me dije te shumta, u përgatit si erudit. Keto dituri, të arritura me mund e me djersë, do t’i vlenin shumë në të ardhmen. Dëshmi e tyre është dhe biblioteka e tij personale, relativisht e madhe, që u krijua edhe në vitet e mëpastajmë në vijim.

Gjatë kohës së qendrimit në Beograd në muaj e vite u kristalizuan në kokën e tij të gjitha ato që do të bënte për Kosovën në jetën e vet. Kosova, Prishtina, Prizreni i tij i dashur duhej të ringrihej. Boll e kishin nëpërkëmbur që nga viti fatal 1912, kur ajo, bashkë me Ҫamërinë, u shkëput padrejtesisht dhunshëm nga shteti amë, Shqiperia. Mark Kaçinari, ky bir i Prizrenit të lashtë, që dikur mbreti serb, car Stefan Dushani, e bëri në Mesjetë kryeqytet të shtetit të vet, per rëndësinë që kish, mendonte me shpirt një të ardhme më të mirë për Kosovën. Ai shikonte gjendjen e shqiptarëve në Beograd dhe në mbarë Jugosllavinë në vitet 50-të dhe konstatonte me nje shije te hidhur se pak ose aspak kish ndryshuar gjendja e bashkëkombësve të vet në raport me Jugosllavinë e kralit midis dy luftrave. Shqiptarët, si më 1938, si më 1954, kur filloi studimet e larta Marku, jo vetëm keqtrajtoheshin e shfrytëzoheshin deri në palcë, por synohej t’i dëbonin prej saj .

Dëshmia më e mire e kësaj ishte diskriminimi i hapur që u bëhej në të gjitha fushat e jetës.

Këtë gjendje të mjerueshme të tyre e kish përgjithësuar e përjetesuar qysh që para Luftës së Dyte Boterore shkrimtari Esad Mekuli në poemën e tij monumentale “Sharrëxhinjtë” në gjuhën serbe. Ai ishte poeti që shkruante dhe botonte pothuaj perjashtimisht për botën shqiptare, por në serbisht. Me të drejte, autori i librit “Profili politik i Esat Mekulit”, studiuesi Esat Myftari thotë aty:

”Asht nji prej poemave ma tronditëse, sidomos për shqiptaret që kanë pasë rastin me kalue nji pjesë të jetës së tyne në Beograd: ajo u kujtonte në mënyrë të përseritun, statusin njerëzor, social e politik të tyne dhe në varësi prej ndjeshmënisë individuale, përjetohej si burim rezinjate ose revolte. ”

Po sjellim disa vargje që flasin shumë për këtë nënshtresë të braktisur e të përbuzur:

“Ti endesh rrugëve të këtij qyteti të bardhë. . .

Opingat e gomës janë shkye, prishë fare. . .

Ndonji derë , mos po e th’rret kush prej pragut:

-Sharraxhi, eja!”

Ende më akuzuese janë vargjet e mëposhtëme të poemës për gjendjen se ku e kishin katandisur shqiptarin:

“Rr’xoju qiell, i randë si tunxhi. . . mbi krenat tona robnije e uje (urie – L. B. ) përule;

Hapu, moj tokë e zezë, nën këmbët dathë (zbathur – L. B. ) tonat

Perpi keto qenje që “porezi” (lloj takse – L. B. ) dhe kurbeti i shkatërroi. ”

Nje bard nga Jugu i Shqipërisë, i quajtur Sejfulla Malëshova , alias Lame Kodra , në librin e tij “Vjersha”, botuar më 1945 në Tiranë, në ngjajshmëri me Esat Mekulin në një poezi të veten, vetëm me një strofë e portretizon , e gdhënd , e skalit kështu figurën e hamallit shqiptar të para luftes:

Dhe hamalli nëpër skela,

Barten hekura dhe varela,

Këmbë zbathur , bythë çjerre,

Punon vetem per te tjere!

Shkurt , aty brenda ke mjerimin, shfrytëzimin, mllefin e urrejtjen e poetit për gjendjen e tij të rëndë.

Mark Kaçinari do të synonte ta ndryshonte imazhin shqiptarofob si sharrxhi, “Dru me pre”, si hamall , te shqiptarit të Kosovës, të gatuar në guzhinat shoviniste , sidomos në Serbi. Atij i takon merita e padiskutueshme se, pa kaluar mirë as një dhjetëvjeçar nga mbarimi i studimeve të veta në Beograd, bëri përmbysjen epokale të këtij koncepti poshtërues dhe një kërcim gjigant ne konceptin e shqiptarit intelektual që di të merret me art e muzikë, madje muzikë të kultivuar, që di të merret me muzikën klasike, për më tepër opera, si gjinia më e madhe e dramaturgjisë muzikore, ende më tepër me majat e kësaj lloj vepre të artit të muzikës , të kompozitorëve botërore si Bah, Hendel, Hajden, Bet-hoven, Moxart…

Goditjen e parë këtij koncepti poshtërues për shqiptarët ia dha qysh në vitin 1945, ende pa u tharë plagët e luftës , bash në mes të Beogradit, një shqiptare e Shqipërise Londineze, këngetarja korçare, sopranoja Tefta Tashko Koço. Në kuadrin e marrëdhënieve midis dy shteteve, e ftuar nga Teatri i Operas dhe Baletit të Beogradit, kjo këngëtare që ish diplomuar shkëlqyeshëm në Konservatorin e Parisit në Francë, në fund të nëntorit dhe në fillim të dhjetorit 1945, dha dy shfaqje në bashkëpunim me Trupën e Operas Beogradase. Ajo këndoi në role kryesore arien e Mimisë tek opera “Bohema “ e Puçinit dhe arien e Rozinës në operan komike “Berberi i Seviljes” të Rosinit . Nga publiku i kryeqytetit jugosllav dhe shtypi e kritika mori vlerësimet maksimale. Këngëtare” me një zë bilbili” do ta quante dikur kur u diplomua, kritika franceze. ”Me një teknike të persosur, Tefta Tashko Koço, një interpretim me veprime te matura dhe frazim plot shije…luajti në skenën e Operas të Beogradit në stil më të kulluar të artit skenik dhe të këngës. ” Keshtu do të shprehej me kompetencë me notat më të larta për këtë soprano kritika e atyshme profesioniste e kohës.

Goditjen e dytë vendimtare konceptit shqiptarofob për kosovarin si lumpen-proletar do t’ia jepte vetë Marku, duke e hedhur nga “ringu “ i muzikës “nokaut”, jashtë tij për tokë. Si profesionist i muzikës, Mark Kaçinari ka qenë i përfshirë në ajkën e inteligjencës së pakët shqiptare të Kosovës të viteve 50-60 –të të shekullit XX. As më shumë, një dhjetëvjeçar, 10 vjet pas krijimit më 1969 te “Collegium Cantorum” si ansambël koral, Marku do të luante “Rekuijemin “ e Moxartit më 1979 ne Prishtine e Dubrovnik të Dalmacise etj. Kjo është vepra e fundit e pambaruar e këtij kompozitori e madh, se vdekja e mori në moshen 35 vjeçare. Është një vepër e rëndësishme vokale – korale e përmasave të mëdha për kor mikst, orkestër e kuartet solistësh. Me punë të palodhur me ansamblin e vet, tepër të disiplinuar sikur te ish trupë profesioniste, Marku ia arriti ta realizojë me sukses të plotë këtë kryevepër botërore.

Në një tekst të historisë së muzikës botërore thuhen dhe keto për “Rekuijemin” moxartian:

”Do të mjaftonte vetëm ky Requiem që ta bënte të pavdekshëm Moxartin, por ai u ngjit në majat e gjenialiteteve botërore edhe me operat e tij, muzikën sinfonike, muzikën e dhomës , muzikën pianistike, duke i dhënë kulturës muzikore botërore kryevepra të tilla që çajnë rrugët e së ardhmes muzikore. ”

Sipas Akademikut Prof. Dr. Pajazit Nushi, që shoqëronte një grup të madh profesorësh nga tërë Jugosllavia në Dubrovnik, duke dëgjuar Rekuijemin e Moxartit, ata mbetën pa gojë jo vetëm nga cilesia e interpretimit të tij, nga emocionet dhe kënaqesia që morën nga shfaqja dinjitoze, por u çuditën me trupën amatore, që guxonte të luante Moxartin, majat e tij . Dhe për më tepër cfarë suksesi! Duartrokitjet s’kishin të pushuar. Një sukses i paparë , i jashtëzakonshëm! Nuk shkoi shumë dhe në Enciklopedin e Jugosllavisë u shtuan dy zëra të rinj: ”Collegium Cantorum “ dhe “Mark Kaçinari.

”E tillë qe jehona e ahfaqjes moxartiane të ansamblit dhe dirigjentit te tij!

Vite më vonë , Roza, bashkëshortja e Markut , do t’i lexonte vetë keto në faqet e kësaj enciklopedie në serbokroatisht.

Njeriu nuk mund të mos bëjë çudi me Mark Kaçinarin, me mendimet rebele që vlonin në koken e tij në fillim të viteve 60-të, në një kohë kur Rankoviçi i kish vënë Kosovës shqelmin e lakun në fyt dhe se si ky djalosh i ri do t’I bënte realitet ato pa rënë në sy në fushën e muzikës , relativisht në një kohë rekord. Për më tepër, kur në Kosovë as që ekzistonte Teatri i Operas, madje një gjë e tillë as që mund të sillej nëpër mend. Por ja që doli një sfidant si Marku dhe nëpermjet një mekanizmi muzikor, që e krijoi vetë dhe i vuri një emër latin “Collegium Cantorum”, bëri mrekullira si ajo me Moxartin, duke shfrytezuar skenat e huaja, se Prishtina një të tille s’e kish. Të lumtë Mark Kaçinari!

Pak më sipër përmendëm një figurë si Esat Mekuli. Mark Kaqçinari njihej personalisht me të dy Mekulët nga Plava, djem axhash (xhaxhallaresh – L. B. ), si me Esatin dhe Hasanin, personalitete në jetën e Kosovqs të pasluftës, palcë e shqiptarizmit, që studiuan të dy në Beograd. Me të parin, Esatin, kane qenë në të njëjtën kohë në kryeqytetin jugosllav në vitet 1954 -1959. Më 1959 Esat Mekuli mbaroi doktoratën. Hollësi se si jane njohur nuk dimë, por logjika ta do se ja duke hipur e zbritur shkallët e Radio – Beogradit, ku punonte Marku në korin profesionist të tij ; ja nëpërmjet “Bacës” sikurse quhej miku i ngushtë i Markut, bashkëmoshatari i tij, Mahmut Bakalli, që studionte n’atë kohë për shkencat politike, apo nga ndonjë rastësi tjetër e mundëshme, pasi komuniteti i shqiptarëve aty ish i pakët dhe ata që studionin apo kualifikoheshin prej tyre numuroheshin me gishtat e dorës në vitet 50 -të shekullit të kaluar. Me Esat Mekulin, kryetar i parë i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës gjatë viteve 1975-1979, ai ka nje bashkëpunim për “Collegium Cantorum” , një këngë masive për kor mikst, sikurse është ajo me titull “Prishtinës heroike”.

Teksti është i Esatit, muzika e Markut. Titulli, karakteri i këngës dhe bashkëpunimi dhe vendi e koha e botimit të saj, 1981, flasin për shumeçka. Ndërsa për njohjen me Hasan Mekulin, problemi është më i thjeshtë;më e mundshmja është nëpermjet Esatit , pa përjashtuar dhe raste të tjera. Hasan Mekuli ka qenë në krye të Teatrit Krahinor , Bibliotekës së Kosovës, Kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Kosovës, pushtetar për kulturën , deputet në Kuvendin e Krahinës Autonome etj.

Agim Gjakova, shkrimtar që po u afrohet 85 viteve, më ka thënë se e njihte fare mirë personalisht Mark Kaçinarin, kur ishin të dy studentë në Beograd në degë të ndryshme. Sipas tij, “ ka qenë njeri i humorit, shakasë, qejfit në bisedavë shoqërore, mik me Mahmut Bakallin, me të cilin hidhte ndonje gotë pije më tepër, për të qarë hallet e dhqetësimet e tyre dhe për të diskutuar ndodhitë e kohës. . . Ky u bë shkak që e futi si anëtar në Lidhjen e Komunistëve të Jugosllavisë , “si me zor”. ” Prania në jetën e Markut e një njeriu, sa burrnor aq atdhetar, e nje njeriu babaxhan si M. Bakalli, të fjalës e bisedës dhe me eksperiencë tq madhe në çështjet shoqërore e të pushtetit etj. , ndikimi i ndërsjellë tek njëri tjetri, se ishin bashkëmoshatarë, u rritën në Kosovq dhe i rriti Kosova , duke patur sëbashku një trojektore rrugë jetësore relativisht të gjatë, të gjitha këto ishin një bekim, një mirësi e mbarësi për të (Markun), që fare pak e rrallë t’i fal jeta.

Kam pasur rastin të takohem dhe personalisht me Mahmut Bakallin, këtë Bacë të Shqiptarise . Kemi ndenjur bashkë në hollin e një prej hoteleve qendrore të Stambollit në rajonin Laleli të tij, pranë Univesitetit të Stambollit. Kemi biseduar një pasdite të tërë, mbi katër –pesë orë për Kosovën, Shqipërinë, Universitetin e Tiranës e të Prishtinës, për ngjarjet e kohës, për të njohurit tanë të përbashkët etj. Janë nga ato takimet e rralla, ku njeriu flet për gjera permbajtësore, aq më tepër për çeshtjen kombëtare, për fate të njerëzve në jetë dhe që nuk shlyhen, kurrën e kurrës, nga kujtesa. . .

Marku vendimin që mori për të hyrë në Lidhjen e Komunistëve nuk e pati të lehtë, por qenia aty, anëtar i saj, ia lehtësoi punën për të arritur qëllimet fisnike që i kish vënë për të lartësuar bashkëkombësit e vet. Si në tërë Lindjen komuniste, në komandë ishte Partia. Organizata bazë partiake, kudo që të punoje, bënte ligjin në çdo institucion, ishte vendimmarrëse.

Sikurse thote me të drejtë H. Dukagjini, Markut i dha dorë per t’i shpëtuar censurës së kohës dhe fakti që ai e veshi traditën tonë muzikore me petk europian. Duke krijuar këtë imazh, që e hutonte atë censurë, ai e kishte më të lehtë të depertonte jashtë vendit.

Së treti , ai manovroi ndonjëherë, duke u kënduar pushtetarëve aty ketu ndonjë këngë, që ata të vetëkënaqen me narcizmin +e tyre dhe Marku të ecte më tutje, të vazhdonte punën dhe realizonte qëllimet e tij, përtej mandateve të tyre. Këtë ai e bënte për të kamufluar qëllimin e tij parësor, afirmimin e muzikës shqipe, pasi e shihte se në kohën kur në Kosovë po lulezonin grupet folklorike, pushteti i pengonte me çdo mënyrë , nga frika e zgjimit të nacionalizmit shqiptar. Me ansamblin e tij ai bëri të mundur, të këndohet kënga e bukur shqipe edhe në shtete të tjera të huaja, ku kurrë më parë nuk qe dëgjuar si këngë korale shqipe.

Mark Kaçinari u largua nga kryeqyteti jugosllav në vitin 1961. Mund të kish qendruar aty se ishte i punësuar. Dhe kryeqyteti ishte kryeqytet. . . Po ai s’e bëri këtë gjë. Më i vendosur se kurrë ai u kthye në “shtëpinë e vet”, në Kosovë. Si një bletë punëtore , qe me nektarin e mbledhur gjatë shtatë viteve të tij të studimit e të punes, ”beogradase” do t’i quanim ato, donte të bënte mjaltin e vet në fushën e muzikës. Si një nga diplomantet e parë kosovarë , shumë të suksesëshëm , ai ishte tepër i vetëdijshëm për rolin e vet prej misionari në shërbim të vendit të vet, të kombit të vet.

Me vitin 1961 përmbyllet dhe faza e parë e jetës së vet. Me ëndrra për të ardhmen në kokën e vet kthehej drejt Prishtinës e drejt Prizrenit të tij të dashur i riu kosovar, ish studenti 26 vjeçar i Beogradit, Mark Kaçinari. . . Rrotat e trenit ecnin me shpejtësi nga kryeqyteti i Jugosllavisë drejt Kosovës së tij. . .