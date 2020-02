Mark Mesuli – ky penëndritur i vlerave të trevës Pukë-Mirditë

Nga Gezim Voda

Do të ishte krejt pa vlerë nëse ky përcaktim për të lartëpërmëndurin do të qe thjesht dhe vetëm çështje simpatie personale, nëse kjo nuk do të dëshmohej në rreth 2700 faqet e 9 botimeve jetëshkrimore që ai ka realizuar ndër vite. Ato, përmes dokumenteve, dëshmive të shumta gojore dhe fotografive të panumërta, u kushtohen figurave dhe vlerave më të spikatura kulturore, artistike e atdhetare të trevës Pukë-Mirditë nga është edhe Mark Mesuli. Ca më tej, ky përcaktim do të ngjante disi i stisur po qe se këto libra të tij nuk do të ishin të mirëpritura nga një opinion i gjerë gjatë promovimeve të tyre e më pas, jo vetëm në Mirditë e Pukë, por edhe gjetkë, deri në Lezhë, Tiranë, Patos etj. Mund të ngjante i tillë edhe për një fakt tjetër: nëse në librat e tij, për to dhe vetë Markun nuk do të gjendeshin dëshmi, dakordësi, dhe vlerësime prej mjaftë personaliteteve të njohura të kulturës dhe artit shqiptar, veçanërisht të atij popullor. Çka thuhet në to, janë jo vetëm prurje që të imponojnë respekt, por edhe një sfidë me të vërtetat që i vlejë kohës sot dhe nesër. Madje, një sfidë edhe ndaj medjave tona të shkruara e audiovizive dhe institucioneve kulturore të vendit, të cilat shpesh herë “penëndriturit” i gjejnë kryesisht në qendrat e qyteteve të mëdha dhe injorohen autorë punëshumë “të periferisë”, siç mund të konsiderohet Marku në fjalë e të tjerë si ai. Për këtë shkak opinini shoqëror mbetet në borxh dhe i pa ditur ndaj këtyre të fundit për të vetmin “faj”, sepse ata janë pjesë e rrethinave dhe periferisë, për të mos thënë “ e provincave…”. Që këtej, fjala “penëndritur “ për këtë kategori autorësh duket si thënie në gjuhë të huaj, si diçka që mund t’u adresohet si “bakshish” ose “për mëshirë”, e jo për merita. Pra, ka një lloji “kurthi mediatik”, në mos i qëllimtë të paktën subjektivist, që “i qepet” disa emrave të ashtuquajtur “famëmëdhej”, të cilët hera-herës bëhen “heronj dite” edhe kur dikush ndër ta konkuron me famën e jo me produktin. Dhe viktimë e këtij lloj “kurthi” zakonisht bëhen ata që janë larg syrit dhe veshit të strukturave që e kanë për detyrë të çmojnë vlerat reale pavarësisht ku e kur gjenden dhe kush i bje ato, pa vrapuar mbas klisheve të gatshme.

Mark Mesuli i Pukës dhe i Mirditës, nuk gaboj të them se, nuk e ka hiç merak t’i propagandohet ajo çfarë ka qënë e është i zoti të realizojë si krijues, sepse i mjafton ajo çfarë thonë për krijimet e tij si dhe për vetë atë, ata që janë njohur me to. Çështja është se për krijuesit e këtij lloji (ndër ta edhe Markun), ka nevojë t’i njohij më në gjerësi shoqëria jonë, sepse ajo nuk mund të edukohet vetëm me gjininë e librit artistik; romanin, novelën, tregimin, etj, por i duhen edhe gjini të tjera, sidomos ajo jetëshkrimore (ose monografike), që jo rrallë herë kanë për autorë “periferikët…”. Këta, të lënë jashtë vëmendjes medjatike dhe institucionale (sidomos atyre qëndrore), vegjetojnë harresën “e sipërorëve” dhe “vrasin” me heshtjen dhe modestinë e tyre. Një e vërtetë kjo ku nuk duhet spekuluar, për të thënë nesër: “po ti ku ishe, pse nuk e ngrite zërin…”?! Në rrethana të tilla, këta njerëz vetmohues, që gjithçka e bëjnë për pasion e jo për shpërblim, vuajnë peshën e vetëparagjykimit që një ditë mund të vënë në pikëpyetje punën e tyre shembullore, duke menduar se, “e paskam humbur kohë kot… “. Kësisoj, i lihet shteg dekurajimit të tyre në vend që të ndodhte ndryshe, që ekranet tona televizive (sidomos ato që quhen “Kombëtare”), mund të bënin emisione posaçërisht për krijimet më të mira të këtij lloji, të cilat karakterizohen dendur nga paraqitja e dëshmive dokumentare, çka përbëjnë interes të veçantë në opinion. Autori në fjalë, mund të ishte ndër më të duhurit përçka flasim.

Mund të thuhet se ajo çfarë dëshmohet në krijimtarinë e Mark Mesulit, nuk ngjit fare ta konsiderosh atë “njeri të periferisë…” ngaqë nuk është pjesë “e metropolit”, banor qyteti ose kryeqyteti. Ai, është një intelektual i mirëfilltë dhe i kompletuar, studiues e krijues me talent e i përkushtuar dhe mëse i mirëpritur në gjininë e monografisë. Pa mëdyshje, një jetëshkrues dhe kronikan i maturuar që do t’i rezistojë kohëve. Ka vite që u është përkushtuar disa prej figurave më të shquara të artit, kulturës e atdhetarisë në trevën e vet, duke dhënë ndihmesë të çmuar për brezat e sotëm e të nesërm që ata t’i njohin, t’i respektojnë e të krenohen me ta. Kur ai flet për ta, nuk i sheh vetëm në aspektin individual, por edhe për rrolin emancipues në mjedisin shoqëror, apo dhe me gjurmët që kanë lënë ata në vartësi të zhvillimeve politike, shoqërore e sociale të kohës për trevën në fjalë. E vetmja gjë që e lidh Mark Mesulin me periferinë është vendbanimi, por jo niveli arsimor e kulturor i tij, jo formimi dhe interesat intelektuale që ai shpalos. Është banor i palëvizshëm i Gjegjanit të Pukës (dikur pjesë e ish “Bajrakut të Mirditës”), dhe babai i 9 fëmijëve. Por, nuk është pishmënd pse është i ngulur atje, ndonëse i ka patur mundësitë “të zbriste” diku në një “kasaba…” Ajëri i pastër i Bjeshkëve që e rrethojnë, gurgullima e ujërave të lumit Fan pranë të cilit ai ka shtëpinë, dhe miqtë e shokët e shumtë aty, do t’i mungonin edhe në punën krijuese nëse do largohej prej atij vendi. Ndryshe, s’do ishte aty. Kësisoj, Marku është sa pukjan aq edhe mirditas. Ka kryer studimet e larta për gjuhë-letërsi dhe ndër vite ka patur zanat mësuesinë, dhunti studimin dhe pasqyrimin e vlerave morale e njerëzore të krahinës duke i hedhur në libra, dhe jo më pak i zoti si administrator e shtetar. Për shkak të këtyre cilësive, popullit i zonës së tij e zgjodhi Kryetar Komune në Gjegjan në dy legjislatura (2000-2007). Pa neglizhuar aspak detyrat ligjore, ai ka gjetur kohën e nevojshme të bëjë edhe atë të studiuesit dhe qëmtuesit për ngjarje, histori dhe rrëfime të dobishme të zonës së vet, të “shkrimtarit-kronikan”, falë pasionit dhe vetëdijes me sens atdhetar.

Produkti i parë i kësaj pune të tij ka qënë botimi i librit “Një Kullë në histori”, në mesin e vitit 2007, botim i cili i kushtohet 95 vjetorit të “Qeverisë së Përkohshme të Kimzës” (e krijuar më 27 prillit 1911), si pararendëse e Shpalljas së Pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë në 28 nëntorin e vitit 1912. Një ngjarje, e përkujtuar në prillin e vitit 2006, e cila e motivuar politikisht, është njohur nga pak njerëz, sepse nuk u fol kurrë për të në gjysmën e dytë të shukullit të kaluar. Në këtë rast merita e Markut (asokohe Kryetar i Komunës së sipërthënë ku përfshihet fshati Kimzë), nuk ka qënë vetëm si organizator eventi, por edhe për afrimin mes pjesëmarrësve të shumtë i mjaft folësve të spikatur që prunë fakte dhe dokumente me interes për këtë ngjarje, të cilat ai i ka vendosur në këtë botim. Mbi të giitha bjenë në sy 25 emrat e firmëtarëve të kësaj qeverie, përfaqësues të zonave më të thella si, Thethi, Shala, Shoshi, Mërturi apo dhe të zonave Fan, Berishë, Toplanë, Orosh, Spaç etj, deri edhe arbëreshë nga Italia. Një qeveri, me qëndër në Kimzë, por e shtrirë në një pjesë të konsiderueshme të Malësisë së Veriut.

Më pas kemi një cikël botimesh që ai u kushtohet emrave më të shquar të artit e kulturës që dekada më parë kanë bërë histori në të gjitha trevat shqiptare, madje edhe në botë, të cilët sikurse autori, aq sa quhen pukjanë, po aq konsiderohen edhe mirditas. E ka filluar me këngëtarin dhe instrumentistin Mark Nikolla, pjesë e trios së mirënjohur lezhiane (me Paulin Përvathin e Fran Bocin), dhe e Asamblit të famshëm “Çiftelia” të këtij rrethi, ku Mark Nikolla filloi të shkëlqejë në skenat shqiptare qysh në vitin 1969, kur ai ishte vetëm 14 vjeç. Pastaj, ai për më shumë se 30 vjet ishte laurat çmimesh në festivalet folkrorike dhe veprimtari të tjera kulturore të vendit. Zëri dhe çiftelia e tij u mirëpritën deri në Francë, Zvicër, Angli, Maqedoni, Kosovë e gjetkë. Botimi në fjalë i Mark Mesuli, daton vitin 2008, dhe është një homazh që i bëhet këtij artisti popullor i lindur në Lezhë e me rrënjë nga Gjegjani, me rastin e 5 vjetorit të ndarjes së tij nga jeta, i cili u shua në moshën 50 vjeç.

Një vit më pas, boton monografinë “Skifteri i Munellës”,kushtuar njeriut të ditur të asaj ane, Pal Nikollë Marku; ish drejtuesit të spikatur të rinisë antifashiste në Mirditë dhe një ndër mësuesit e parë të asaj treve qysh më 1944-ën, kur ai ishte vetëm 18 vjeç; themeluesit dhe drejtuesit të parë të Sinoptikës Shqiptare në vitin 1948, mbas studimeve të kryera jashtë shtetit; njeriut me bagazh të ndjeshëm intelektual dhe zotëruesit të 6 gjuhëve të huaja; themeluesit dhe drejtuesit të parë të Bibliotekës Tekniko-Shkencore të Naftës në vitin 1963, fillimisht në Kuçovë e më pas në Patos; studiuesit pasionant për shkencën, artin e kulturën dhe mikut të respektuar të shumë personaliteteve të këtyre fushave; personazhit fisnik e të papërkulur para peripecive ku e përplasi sistemi komunist vite më pas. Prej këtij njeriu u ideua dhe u skicua simbolika e Komunës së Gjegjanit (tani Njësi Administrative). Në këtë botim zbulohet edhe vlera e Dedë Markut (vëllai i Palit), Doktor i shkencave gjeologjike të Shqipisë, shqiptari i parë dhe i vetëm, i cili në vitin 1959 mbërriti në Polin e Veriut me ekspeditat ruse. Një monografi e këndshme që kur e përfundon së lexuari, ke dëshirë t’i rikthehesh përsëri nga e para.

Por prodhimtaria e Mark Mesulit shënon edhe kulme të tjera mbresëlënëse. Në vitin 2010 dhe 2014, ai i paraqiti puplikut pukian, atij mirditas dhe krejt dashamirësve të artit popullor në zonën e Veriut e më gjerë, respektivisht dy botimet më të spikatura të tij që arrijnë sëtoku rreth 1000 faqe. Ato janë, “Princi i Rapsodisë shqiptare” kushtuar “Artistit të Merituar” Frrok Haxhia dhe “Gjeniu i Çiftelisë” kushtuar “Artistit të Popullit” dhe “Nderi i Kombit” Ndue Shyti, dy njerëzit virtyozë që i kanë dhënë aq shumë kulturës popullore të këtij vendi e që e kanë përcjellë atë deri tej kufijve tanë shtetërorë, madje deri në Kinën e largët. Të dy bashkëkohës me njëri-tjetrin, pjesë e së njëjtës zonë nga është edhe autori i këtyre botimeve. Qindra krijimet rapsodike të Frrok Haxhisë që i janë kushtuar punës, dashurisë, atdhetarisë, figurave patriotike, artistike, etj, e që ai i shoqëronte vetë me çifteli, mund të harroheshin si ato edhe vetë Frroku, nëse nuk do të ishte ky botim për të, nëse nuk do të qëmtoheshim me dashuri dhe profesionalizëm nga Marku deri edhe “grimca” të jetës së tij rapsodike jo vetëm si këngëtar e instrumentist, por edhe si njeri i humorit brilant. Aty gjenden edhe vargjet e këngës lapidar, “Xhevahir ka rrit Mirdita”,të muzikuar prej tij dhe me tekst të mësuesit Bardhok Luka, e cila i kushtohet “Heroit të Popullit” Bardhok Biba, që e bëri aq të famshëm Frrokun në të gjitha trojet shqiptare, aq sa në një nga promovimt e fundit të botimeve të Markut, një personalitet i kulturës kosovare deklaroi se,” …Herët në Kosovë, mbas këngëve për Enverin, çmonim atë për Bardhok Bibën…”

Në librin tjetër, gjenden “bëmat” e papërsëritshme të Ndue Shytit, një thesar që siç mësohet nga ky botim, nuk i vjen kollaj komunitetit të instrumentistëve. Ai, nuk mjaftoi t’i demonstronte aftësitë çudibërëse individualisht përmes çiftelisë, curlës, etj, por u përpoq të bëjë si veten edhe jo pak të tjerë në Pukë. Në libër gjendet se ai krijoi për herë të parë në vendin tonë formacionin muzikor me 100 instrumentistë popuillorë (nga çiftelia deri tek sharkia, curla, fyelli, bilbili, zumbara, etj), e njohur si “Filarmonia instrumentale e Pukës”, që mahniti ndjekësit e skenave tona artistike. Tek ai libër gjendet edhe arritja suprizuese e këtij artisti në Festivalin e Dizhonit në Francë në shtator 1970, ku tingujt e çiftelise dhe curlës së tij befasuan publikun e ftohtë francez. Ndue Shyti, meritoi atje “Gjerdanin e Artë” të atij festivali. Si Frroku edhe Ndue shpesh herë janë shfaqur sëtoku nëpër skena, përfshi dhe në festivalet tona folklorike zonale e kombëtare, duke u vlerësuar me çmime nga më të lartat. Të dy këto botime janë shkruar me ngrohtësi dhe vërtetësi, veçori dalluese e këtij autori në të gjitha krijimet e tij.

Dhe vargu i botimeve të Mark Mesulit për njerëzit e artin e të kulturës, nuk ndalet me kaq. Në vijim ka botuar “Sofra Pukiane” dhe “Riza Hoxha-mjeshtër i valles pukjane”, njëherazi të mirëpritura dhe të vlerësuara në opinion. Mes këtyre botimeve spikat edhe ai “Një jetë përmes Ditarit”, tek i cili shpaloset modestisht jeta dhe veprimtaria e këtij autori, jo në “njëjës” dhe thjesht kronologji autobiografike, por e lidhur me përkushtimet e tij për të qëmtuar vlera të qënësishme që i rrisin dinjitetin dhe krenarinë trevës që ai përfaqëson. Motivimi i tij kryesor është të zbulojë dhe të përhapej vetëm të mirën. Ndaj, nuk është e rastit që ai pavarësisht kujt i përkushtohet, u jep vend edhe vlerave të jo pak figurave të tjera të respektuara. Një gjest prej atdhetari me vështrim tej vetes. Interesante është se 4 prej monografive të tij, janë shkruar kur personazhet që ai u dedikohet, kanë qënë gjallë, një përgjegjësi edhe më e madhe për të përsa i përket saktësisë dhe pritmërisë në opinion.

Botimi i fundit në radhë prej tij (por besoj jo i tillë për të ardhmen), është “Bardhok Biba dhe Mirdita”, botim i cili i kushtohet këtij personazhi mbresëlënës si misionar lirie dhe emancipimi shoqëror për trevën e vet, por edhe si një personalitet i shquar politik i asaj treve gjatë dhe mbas luftës çlirimtare, që iu pre jeta pabesisht kur ishte 29 vjeç. Ky botim u promovua në Tiranë më 25 janarin e këtij viti në kuadrin e 100 vjetorit të lindjes së tij. Një figurë simbol, që bashkoi shumë pjesëmarrës nga Mirdita, Puka dhe krahina të tjera me banim në kryeqytet e më tej, pavarësisht bindjeve të sotme politike. Një botim ku spikat në mënyrë shembullore vërtetësia dhe objektiviteti pa ekzagjerime dhe pa harresa për atë çfarë ai i dha Mirditës në vitet që jetoi. Me dokumentet autentike dhe dëshmitë e shumta dhe reale të bashkëkohësve të tij në detyrë, apo dhe prej njerëzve të thjeshtë të cilat gjenden aty, autorit nuk i është dashur posaçërisht të portretizojë figurën e Bardhok Bibës, por e lë në gjykimin e lexuesit, sepse sikurse e thotë në pasthënien e librit krijuesi dhe publicisti i mirënjohur mirditas, Ndue Dedaj, “Bardhok Biba e ka shkruajtur vetë “librin” e tij”. Mjafton për këtë të lexosh autobiografinë që ai ka shkruar në ato vite dhe bindesh për gjithëçka është folur e flitet për të. Një botim që e bje Bardhokun Bibën “me këmbë në tokë”, jo thjesht si pushtetar e njeri politik i kohës, por mbi çdo gjë, njerëzor e të pa mitizuar. E bje njeri të arsyes e të gjykimit me zemër, ku ideali për të nuk ishte fanatizmi politik, por gjetja e ekuilibrave mes traditës dhe së resë, jo përmes forcës e detyrimit dhe sloganeve ideologjike përçka ai përfaqësonte, por si “djalë vendi”, e “burrë kuvendi”. Përmes këtij botimi, dëshmohet se Bardhok Biba ishte “i shkrirë” me mirditorët e thjeshtë, si një udhëheqës zonal që para fjalës prin me shëmbullin vetiak, pa iu druajtur kundërshtarëve politikë të kohës, të cilët sa qe gjallë i konsideroi vetëm të tillë, por jo “armiq”. Kuvendi i faljes së gjaqeve që ai ndërmori fill pas mbarimit të luftës dhe shembulli që dha duke falur gjakun e vëllait të vet, apo dhe dërgimi në aksionet hekurudhore të bashkshortes së tij, kur ajo ishte më pak se 20 vjeç dhe me fëmijë gjiri, nuk kish si të mos i rriste atij respektin e gjerë në popull, për të cilin me të drejtë në libër cilësohet “Tribun popullor” për trevën e vet. Gjejmë një Bardhok të ndershëm, korrekt, të sinqertë dhe idealist, që edhe pse ishte funksionari më i lartë politik në rreth dhe Deputet, i shkelte më këmbë fshatrat, fliste me këdo dhe flinte ku ta zinte nata pa e kërkuar privilegjin e rehatinë. Dhe ashtu sikurse u fliste thjesht e me zemër atyre, ashtu i shtronte problemet edhe për instancat e larta, pa droje, pa rrumbullakosje e pa zbukurime. Prej librit mësohet një Bardhok, modeli i të cilit vlen edhe për politikanët dhe drejtuesit e çdo rangu në shoqërinë e sotme, pa e paragjykuar se qe komunist. Na jepet një Bardhok që sikurse e përkufizon tek parathënia intelektuali me të njëjtin emër, Bardhok Pulaj, “…është vështruar në rrafshin e kohës së vet”. Merita e veçantë e Mark Mesulit në këtë botim, qëndron jo aq shumë tek ato që ka thënë vetë (që për hir të së vërtetës ai flet në mënyrë racionale), por tek sistemimi i dëshmive dhe prurjeve dokumentare që nuk kanë nevojë për “avokat”, si dhe tek pozicioni i tij luajal e pa partipri. Madje, kjo lloj mënyre e të shkruajturit të tij e karakterizon atë në gjithë botimet që ai ka realizuar deri sot. Me të drejtë redaktori i disa botimeve të Markut, Ndue Dedaj, në njërin prej tyre thotë: ”…Mark Mesuli, mësuesi i letërsisë së zonës, do ta kthente librin në kult të tij” ose, “…është në natyrën e tij që kur shkruan libra të tillë futet më parë brënda “lëkurës” së personazheve të tij”. Janë pikërisht këto cilësi vetjake që e bëjnë Mark Mesulin një libërshkrues të admirueshme, një penëndritur që në vitet pasardhëse, lexues e studiues do t’i referohen e do befasohen me ato çfarë do të gjejnë brenda faqeve të botimeve të tij. Ai mbetet nje shëmbull përvoje e përkushtimi për shumë jetëshkrues, rrëfimtarë, monografistë e kronikanë dhe përligj vlerën e autorëve të kësaj gjinie në kohët që jetojmë. Pa këtë gjini, mendoj se do të shihej e cunguar edhe historia jonë për shumë ngjarje, data dhe figura të shquara të çdo kohe. Nuk tepërohet të thuhet, se asnjë roman, novelë apo tregim artistik, sado bashkëkohorë që të jenë, nuk mund ta zëvëndësojnë vlerën e monografisë, ose të një jetëshkrimi. Heroin tonë Kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeun, mësëpari nuk e kemi njohur prej ndonjë vepre artistike, por prej kronikanit të kohës Marin Barleti dhe gjetjeve në arkivat e botës. Dokumenti është ai që bind për të vërtetat. Prej tyre përcaktohet një ngjarje, figurë apo etapë historike. 15 vjet më parë, ndodhi që me një mikun tim i dorëzuam tek shtëpia të madhit Dritëro Agolli vlerësimin, “Mik i Madh i Shoqatës “Dëshnica” ( përfaqësuese e një Krahine në Përmet) , si drejtues të kësaj shoqate, duke i thënë: ”Është një vlerësim modest, por Ju meritoni më shumë…” Dhe ai na tha: “E kini gabim! Mendoni për një çast sikur të kishim sot një copë letër që t’i qe drejtuar atë kohë Skënderbeut prej fshatarëve të Zejmenit në Lezhë apo prej gjetiu, sa vlera do të kishte…Kështu qëndron edhe vlera e kësaj që po më jepni Ju, edhe pse e quani modeste…” I dhamë plotësisht të drejtë. Kësisoj vlen të gjykohet edhe krijimtaria e Mark Mesulit, i cili për to mbase e ka pak të quhet “penëndritur”. Fundja, nuk është shpërblim monetar, por konsideratë që shkon më tej autorit të këtyre rreshtave.