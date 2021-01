Markez,”Vetmia e Amerikës Latine” dhe ”Kronika e një vdekjeje të paralajmëruar”

Nga Sejdo Harka

Nobelisti Gabriel Garsia Markez, ky mjeshtër i madh i gërshetimit të reales me fantastiken dhe i imagjinares me materialen, përmes krijimtarisë së tij të gjerë e të larmishme artistike, u bë pasqyrë refraktare e fshikullimit të padrejtësisve, konflikteve, izolimit e vetmisë, si dhe i diskriminimit rracial e pabarazive ekonomiko-shoqërore, jo vetëm në vendlindjen e tij, Kilin, por edhe në gjithë kontinentin e Amerikës Latine. Për t’u bindur për këtë atribut të tij të rrallë, mjafton të citojmë disa fragmente të shkëputura nga ligjërata e tij, me titullin kuptimplotë ”Vetmia e Amerikës Latine”, mbajtur me rastin e marjes së Çmimit “Nobel” në Stokholm,më 8 dhjetor 1982.

Ja si i drejtohet ai Europës Perëndimore në emër të luftës kundër vetmisë izoluese të Amerikës Latine:’’Poetët dhe lypësit, muzikantët dhe profetët, luftëtarët dhe horrat, të gjitha krijesat e atij realiteti të shfrenuar, nuk është dashur të kenë shumë imagjinatë, nga që problemi ynë kyç ka qënë mungesa e mjeteve konvencionale për t’i bërë jetët tona të besueshme. Kjo, miqtë e mi, është thelbi i vetmisë sonë…Amerika Latine nuk dëshiron të jetë pion, pa pasur një vullnet të vetin për pavarësi dhe orgjinalitet. Megjithatë, përparimet që kanë ngushtuar largësi të tilla midis Amerikave dhe Europës, duken, nga ana tjetër, sikur kanë vënë në pah largësinë tonë kulturore. Pse, vallë, ai orgjinalitet që na është njohur me aq gatishmëri në letërsi, po na mohohet me mosbesim në përpjekjet tona të rënda për ndryshim shoqëror. Pse mendohet se drejtësia shoqërore që kërkojnë europianët progresivë për vendet e tyre, nuk mund të jenë edhe synimi i Amerikës Latine, me metoda të ndryshme për kushte jo të ngjashme. Jo:dhuna dhe dhembja e pamasë e historisë sonë janë rezultat i pabarazisë shekullore dhe pikëllimit të papërshkruar, dhe jo një komplot i përgatitur tre mijë liga larg shtëpisë sonë. Por, shumë liderë dhe mendimtarë europianë kanë menduar kësisoj, me mendje çilimiu të pleqve, të cilët kanë harruar teprimet e tyre rinore, sikur të mos jenë në gjendje të gjejnë ndonjë fat tjetër pas atij të jetës nën mëshirën e dy zotëve të mëdhenj të botës. Ky, miqtë e mi është masa e vërtetë e vetmisë sonë. Përkundër kësaj, ndaj shtypjes, grabitjes dhe braktisjes, ne përgjigjemi me jetën. As përmbytjet, as mortajat, as uria dhe as kataklizmi, madje as luftërat e pambarim shekull pas shekulli, nuk kanë qenë në gjendje të mposhtin avantazhin këmbëngulës të jetës mbi vdekjen. Një avantazh ky që rritet dhe përshpejtohet. Për çdo vit ndodhin shtatëdhjetë e katër milionë më shumë lindje se sa vdekje… Nga ana tjetër, vendet më prosperuese kanë arritur të akumulojnë forcë shkatërrimi sa për të zhdukur, për njëqind herë me radhë, jo vetëm qeniet njerëzore që kanë ekzistuar deri më sot, por edhe të gjitha qeniet njerëzore që kanë frymuar ndonjëherë në këtë planet fatkeq”.’’Nobelistët.U. i Tetovës’’( fq.347)

Një nga veprat kulmore narative të nobelistit të madh kolombian G.G.Markez është novela “Kronikë e një vdekjeje të paralajmëruar’’, e cila është bërë objekt kryesor i këtyre shënimeve tona të shkurtra. Brendia e saj është një kronikë e ngjeshur telegrafike, e mbushur me plot ankth e pasion, që të ndjek vrullshëm drejt një vrasjeje të paralajmëruar, me mundësi të mëdha parandaluese, por që në të vërtetë askush nuk bën asgjë për ta ndaluar, bile dhe vetë viktima.

“Në gjahun e dashurisë -shkruan poeti satirik portugez Zhil Visente-vritet lart”. Kështu ndodh edhe në idilin e kësaj novele, sa të bukur aq tronditëse. Pikërisht thelbi i kësaj sentence poetike me vlera universale, ndoshta ka frymëzuar Markez-in që përmes një trilli narrativ kronikal të zbulojë para lexuesit se si një një dashuri iluzore ndjell vdekjen më të çuditshme të shekullit. Në ethet e vrasjes së paralajmëruar të protagonistit të kësaj novele, Santiago Nasarit, pulson krimi dhe pafajësia, urrejtja dhe dashuria, misteri dhe egërsia, sinqeriteti dhe dredhia, mentaliteti dhe shurdhmemecëria e shtetit, kulteve fetare dhe gjithë shoqërisë.

Ditën që do ta vrisnin-tregon naratori-Santiago Nasari u ngrit që më 5.30 të mëngjesit për të pritur anijen me të cilin vinte Ipeshkvi. Natën kishte parë ëndërr sikur ecte nëpër një pyllishte me fiq të mëdhenj, ndaj ishte lumturuar, por kur u zgjua e ndjeu veten të spërkatur me gëlasa zogjësh.( 5)Këtë ëndërr tepër supersticioze, pas së cilës fshihej një vdekje e tmerrshme, ai ja kish treguar edhe nënës së tij, por ajo nuk i pati dhënë rëndësi.

Po, kush ishte, në të vërtetë, Santiago Nasari!?Ai ishte një djalë truphedhur, i zbehtë, me qepalla arabi e flokë kokorrodh si të të atit, që sapo kishte mbushur 21 vjeç. Ishte djalë i vetëm i dy prindërve që s’kishin parë asnjë çast lumturie. Ai e ndjeu veten të lumtur deri në çastin kur i vdiq i ati, dhe vazhdoi të ngjante i lumtur edhe me nënën fillikate, deri atë të hënë të mallkuar, kur binjakët Vikario e vranë barbarisht. Nga e ëma trashëgoi parandjenjat, ndërsa nga i ati, përdorimin e armëve të zjarrit, dashurinë për kuajt, aftësinë për zbutjen e shpendëve të egra dhe artin e të qënit i matur dhe trim. Vdekja e parakohshme e të atit e detyroi atë të lërë shkollën e mesme, për të marë mbi supe barrën e halleve të shtëpisë. Santiago, prej natyre, ishte një djalë gazmor, paqësor dhe tepër zemërbardhë. Ditën që do ta vrisnin ishte veshur me kostum të bardhë, se ndoshta do të arrinte të puthte unazën e Ipeshkvit, i cili thuhej se do të zbriste në fshatin e tij, kur të kalonte në këto anë. Edhe pse shtëpia e Santiagos kishte disa porta, kësaj here ai doli nga ‘’porta fatale’’, pikërisht atje ku e prisnin dy vëllezërit binjakë për ta vrarë. Se si u përputhën këto rastësi ogurzeza, tregon narratori, askush nuk e mori vesh. I vetmi shpjegim i drejtë ishte ai i nënës së tij, e cila thotë se im bir nuk dilte kurrë nga dera e pasme, kur vishte rrobat e bardha. Të gjithë pëshpërisnin vesh më vesh se Santiagon do ta vrisnin, por askush nuk i tregoi atij për vdekjen e tmerrshme që e priste nga vëllezrit Pedro dhe Pablo Vikario. Ata ishin 24 vjeç,dhe ngjanin aq shumë me njeritjetrin,sa ishte e vështirë t’í dalloje. Nga pamja e jashtme nuk ta mbushnin syrin, por si njerëz ishin burra, me plot kuptimin e fjalës, thuhej në procesverbalin e hetimeve të vrasjes. Ngjanin si sonambul, sidomos nga dilema që i mundonte:’’Ta vrasim, të mos e vrasim”, ndoshta për t’u dhënë mundësi dhe kohë njerëzve për t’u ndalur dorën vrastare. Nuhatja prej gjahtari i zgjoi ata në çastin kur ‘’gjahu i tyre i trishtë’’, Santiago Nasari, doli prej shtëpisë, pikërisht aty ku e prisnin thikat e mprehta. -Lëreni për më vonë për hir të Zotit- u tha Klotilde Armenta, për hir të Senator Ipeshkvit. Ndërsa dy binjakët vrastarë, nisën ta shihnin ‘’gjahun’’ e tyre të mjerë me keqardhje. Shumë nga ata që kishin dalë të prisnin Ipeshkvin e dinin që Santiago Nasarin po e prisnin për ta vrarë dhe heshtnin si gurët e varrit. Ishte çasti kur u mor vesh se ç’kishte ngjarë. Anhela Vikarion, bukuroshen që ishte martuar atë natë, burri e kishte kthyer në shtëpi, sepse nuk e paskësh gjetur të virgjër. Askush s’po e merrte vesh se si ngatërrohej në këtë mesele misterioze i gjori Santiago. Por, i sigurtë qe fakti se dy vëllezërit binjakë të Anhelës i kishin zënë atij pusinë për ta vrarë. Interesante është dhe figura e Bajardo San Roman-it, dhëndrri që ktheu në shtëpi nusen e tij Anhelën që natën e parë të martesës.Ai nuk ishte një djalë i çuditshëm sa e bënin. I ishte ngulitur në mendje të martohej patjetër me Anhela Vikarjon, edhe pse kjo e fundit nuk ishte e bindur për këtë martesë. Bajardo,për ta bërë Anhelën për vete, kishte bërë gjithçka, po Anhela nuk e donte atë. Edhe pse për Bajardon u thurën shumë thashetheme, prindërit e Anhelës, të cilët ishin marrosur pas magjisë së tij, vendosën që të martonin vajzën e tyre të vogël, por dhe më të bukurën me Bajardo San Romani, duke e konsideruar atë si shans i dhënë nga Zoti, që nuk duhej humbur, aq më tepër që ai rridhte nga një familje e pasur. I jati i Anhelës, Ponso Vikarjo, ishte një argjendar i vogël, ndërsa e ëma,Pursina, ishte një mësuese e thjeshtë. Edhe pse shumë vajza të atyre anëve do të dëshironin të martoheshin me Bajardon, Anhela thoshte nuk e donte, mbasi e kuptonte që ai i takonte një sëre tjetër shoqërore. Ditën që familja e detyroi Anhelën të martohej me të, ajo nuk do ta harronte kurrë. Arsyeja kryesore e kësaj fejese të nxituar ishte se familja e tyre kishte të ardhura modeste, prandaj nuk kishte të drejtë ta përçmonte këtë dhuratë të çmuar të fatit (29). Fejesa zgjati shumë pak. Por askujt nuk ja mori mendja që Anhela të mos ishte e virgjër.-I jam lutur zotit të më jepte fuqi për ta vrarë veten-i pat thënë shoqes së saj të ngushtë, Anhela- por nuk ma dha.(31) Aq e dëshpëruar ishte, sa që kish vendosur t’i rrëfehej nënës së saj. Kur u mor vesh se këtej do të kalonte Ipeshkvi, Bajardo vendosi ta shtynte dasmën, ditën që në fshatin e tyre do të kalonte ai. Ndërsa Anhela nuk donte që kurorën e martesës t’ua vendoste një njëri që priste vetëm lafshat për supë, ndërsa pjesët e tjera të gjelit i hidhte poshtë. Dasma u bë e madhe, me dhurata të çmuara. Çdo gjë shkoi mirë, përveç një vonese dyorëshe të dhëndrrit, gjë që e bëri Anhelën të mendojë:‘’Do të kisha qenë e lumtur, sikur ai të mos vinte fare, se sa të më linte të veshur”! Fakti që Anhela paskësh guxuar të vishte vellon me lule portokalleje, pa qenë e virgjër, do të merrej më pas si përdhosje e simboleve të dlirësisë. Mungesa e virgjërisë së Anhelës, e pati detyruar Bajardon që ta përcillte për në shtëpinë e prindërve që të nesërmen e natës së bujshme të martesës. Ky turp nuk mund të kapërcehej lehtë nga familja, dhe veçanërisht nga dy vëllezërit e saj binjakë. Ndaj, përmes kërcenimeve të ethshme, i kërkojnë motrës së tyre emrin e zhvirgjëruesit.-Hajde çupë, na thuaj kush është ai… – Santiago Nasari – tha ajo me gjysmë zëri. Kaq iu desh binjakëve që të nisnin betejën për të çuar nderin e familjes dhe të motrës në vend. Për ta mbrojtur këtë nder, patën deklaruar ata pas krimit në hetuesi, do ta bënin edhe njëmijë herë atë që kishin bërë. Ishte forca e zakonit për mbrojtjen e nderit, që i bënte ata të vendosur ta kryenin atë veprim, që u quajt vrasje. Edhe pse në rrobat e duart e tyre dukeshin njollat e përthara të djersës së përzier me gjak, famulltari këtë vrasje e quajti një veprim të hijshëm prej burrash të fortë. Këtë akt, para Perëndisë, ata e quanin çështje nderi. Vëllezërit binjakë s’kishin bërë gjë më tepër se atë që duhet të bënin. Përkundrazi, patën bërë çmos që dikush t’ua ndalte dorën për atë vrasje që do të mbante vulën e shekullit. Vdekje më e paralajmëruar se kjo, s’ishte parë ndonjëherë. Dy vëllezërit, pasi i kishin bënë thikat të këndonin, thanë hapur se do të vrisnin Santiago Nasarin. Kur dikush i pyeste ata, se përse do ta vrisnin, ata u përgjigjëshin me gjakftohtësi: “E di vetë ai”. Arsyeja e vërtetë ishte se Bajardo kishte kthyer në shtëpi motrën e tyre Anhelën, e cila mendohej se ishte zhvirgjëruar nga Santiago Nasari. Lajmi i vrasjes shkoi edhe në veshin e Kolonel Apontes, por kurrë s’u besua se do të kryhej ky krim, mbasi u quajt si dërdëllitje pijanecësh. Shumë të tjerë mendonin se vëllezërit Vikario nuk qenë aq të vendosur ta shpinin në vend vendimin që kishin marë dhe, siç duket ata kërkonin një njëri që t’u ndalte dorën për këtë vrasje të padëshiruar. Për Kolonelin konformist, puna e tij mbaronte me paralajmërimin e Santigo Nasarit. Vëllezërit Vikario ua kishin thënë planin e tyre 12 vetave që po prisnin për të marrë qumësht, por të gjithë e kishin mbuluar këtë lajm të zi me heshtjen e tyre vrastare. U patën thënë atyre se do t’i nxirrnin zorrët Santiagos, por edhe Klotilde Armenta, duke parë luhatjet e tyre shpirtërore, kish shpresuar se ata po tërhiqeshin nga ky krim ogurzi. Pablo Vikario, si më i madhi i dy vëllezërve ishte dalluar për imagjinatë e vendosmëri. Ndërsa Pedro dukej më i ndjeshëm, por dhe më i pushtetshëm. Pablo, që kur u kthye nga ushtria e ndjente veten të varur prej karizmës së vëllait më të vogël. Ndaj, kur ai hezitonte për vrasjen e Santjagos, ishte Pedro ai që luftonte për ta çuar deri në fund vrasjen. Kur e fejuara e Pablos deklaronte se nuk do të donte të martohej me të pa e kryer detyrën si burrë, ai me zvarritjet e tij kërkonte një dorë për ndalimin e këtij krimi të tmerrshëm. Dhe më në fund filluan të inkurajonin veten, duke thënë: ”Tani s’na pret më puna’’. Ashtu është bijtë e nënës, u thotë një plakë. Nderi nuk pret më. Lajmi i vrasjes së Santiagos mori dhenë. Fytyra e tij e qeshur dhe dashamirëse tashmë ishte tjetërsuar në armiqësore. Kishte ardhur çasti për bërjen e autopsisë. Ajo ishte një autopsi qesharake nga njerëz jo kompetentë. Santiago, në këto çate i ngjante Krishtit të kryqëzuar. Fytyra e tij prej bukuroshi, tregonte se nuk mund ta vriste as vdekja. Gjatë autopsisë organet e brendshme ja shkulën nga kraharori dhe ja hodhën në koshin e plerave. Dëshmitarët e varrimit tregojnë: ”Zhguli i zbrazët i trupit të mbushur me rrecka e gëlqëre të pashuar dhe i qepur me spango e gjilpërë të trashë dyshekësh gati sa s’na mbeti në dorë kur e ngritëm për ta vënë në qivurin e ri”.(61) Gjithçka atë ditë mbante erën e Santiago Nasarit. Këtë erë e ndjenin edhe vëllezërit Vikarjo në qeli. Aq e rëndë ishte ajo erë, tregojnë binjakët, sa që kishin tri netë që i linte pa gjumë, sepse u dukej sikur rifillonin ta kryenin përsëri krimin. Të bindur se kishin kryer detyrën, tashmë kërkonin ujë të bollshëm e sapun për të larë gjakun që u dukej sikur i ndiqte pas si qen i tërbuar. Vikarjo, për njëmbëdhjetë muaj në qeli, as mbylli sy dhe as futi gjë në gojë. Edhe kur nisën të hanin, u mbytën nga të vjellat, sikur t’i kishte zënë kolera, aq sa njerëzit nisën të mendonin se i kishin helmuar për hakmarrje arabët. Por kjo nuk ishte e vërtetë. Vetë plaka njëqind vjeçare e fisit arab kishte përgatitur ilaçin për shërimin e Pablo Vikarjos. Në të vërtetë, ishte brenga e krimit të padëshiruar që i brente vëllezërit Vikarjo. Sipas mendimit të përgjithshëm të njerëzve, në këtë ngjarje kishte vetëm një viktimë. Ai ishte Bajardo San Romani. Dy binjakët ishin krenarë që kishin kryer detyrën, sepse kështu kishin shpurë në vend nderin e motrës. Ndërsa Santiago Nasari kishte paguar turpin. I vetmi që kishte humbur ishte Bajardo San Romani. Ndaj thirret me keqardhje “I gjori Bajardo”! Kjo, sepse askush se kish marrë vesh sesi kish ardhur në këtë fshat të humbur vetëm për t’u martuar me një vajzë, që e shihte për herë të parë. Sa i bukur aq dhe i trishtë është rrëfimi i narratorit të novelës për gjendjen shpirtërore të Anhela Vikarjos pas martesës së dështuar. E kishin parë në dritaren e një shtëpie mbi makinën qepëse që bënte jetën si në një roman të tmerrshëm. Pas disa minutash, ajo shfaqet e mplakur, aq sa nuk ngjante fare me njëzet vjeçaren e dikurshme, kur familja e shtrëngoi të martohej pa dashuri. Ajo tregoi gjithçka, përveç se kush e kishte marrë më qafë dhe si kishte ndodhur kjo ngjarje, sepse askush s’e kishte besuar të kishte qënë Santiago Nasari. Ata u takonin dy botëve të ndryshme, dhe askush nuk i kishte parë ndonjëherë bashkë. Santiago Nasari, në fakt nuk ja varte asaj, sepse ai vriste lart. Ai quhej ’’gjerark zogëzash’’. Mendimi më i përgjithshëm i thashethemnajave të fshatit ishte se, Anhela mbronte dikë që e deshte vërtet dhe e pat zgjedhur emrin e Santiago Nasarit, mbasi nuk i shkonte mendja kurrë, se të vëllezërit e saj mund të nderseheshin si bisha kundër tij. Këtë logjikë ja patën thënë Anhelës edhe kushërirat e saj. Por ajo, gjithmonë ulte kokën për ta kundështuar me shprehjen absolute: “Mos u lodhni kot”! Anhela tregon çdo gjë, bile edhe mësimet që i dhanë për t’ja fshehur burrit zhvirgjërinë, por të vërtetën se kush e zhvirgjëroi nuk e tha kurrë. S`bëra asgjë nga ato që më thanë, tregon Anhela, sepse sa më tepër e mendoja, aq më shumë e kuptoja se e gjitha kjo ishte një ndjesi që s’i duhej bërë askujt, e aq më tepër një njëriu të gjorë, që i pat rënë shorti i lig të martohej me mua. Qe një gjë shumë e lehtë, se isha përgatitur të vdisja,përfundon Anhela. Por, si për çudi, në vend që Anhela të mbushej plot urrejtje për burrin e saj, që e përcolli të nëpërkëmbur tek prindrit e saj, që të nesërmën e asaj dasme të zhurmshme, ajo nisi të lidhej më shumë shpirtërisht me të. Nisi t’i shkruajë Bajardos një seri letrash të ethshme dashurie, pa pretenduar se ai do t’i lexonte ato. Për Anhelën, kënaqësia do të mbaronte vetëm me pranimin e tyre nga ish burri i saj i ndarë. Tashmë Anhela e kish kuptuar, se urrejtja dhe dashuria qenkëshin pasione të ndërsjellta. Sa më shumë letra dashurie t’i dërgonte Bajardos, aq më shumë ndizeshin grimcat e mbetura të barutit të dashurisë së fikur. Në një letër ajo i përshkruante atij se si e kishte parë në ëndërr të zhveshur në krevatin e saj. Në disa të tjera i tregonte për zjarrminë e epshit të tij prej afrikani dhe i sajonte vetes sëmundje të ndryshme, që ta detyronte të shoqin të rikthehej patjetër tek gruaja e braktisur. Për 17 vite me radhë ajo i shkroi një seri të pambarimtë letrash.Por, kurrë s’mori përgjigje. Për çudi, një ditë Bajardo trokiti në portën e shtëpisë së Anhelës: -Ja erdha -tha ai i penduar. Në dorë mbante 2000 letrat që Anhela i kishte dërguar. Të gjitha ishin të pahapura.

Për vite me radhë, tregon narratori, jemi përpjekur t’u japim një shpjegim rasteve të panumërta të lidhura në një zinxhir, të cilat kishin bërë të mundur të ngjante e pangjara, por asnjëri prej nesh nuk kishte mundur të gjente me qetësi se ç’detyrë i pati caktuar fati. Shumë njerëz mund të kishin bërë diçka për ndalimin e kësaj vrasjeje të paralajmëruar, por askush s’e ndali,vetëm sepse sipas mentalitetit të njerëzve të kohës: ”Çështjet e nderit janë të shenjta. Për zgjidhjen e tyre askush nuk mund të përzihet, përveç të zotëve të dramës’’(77) Shënimet e kësaj vrasjeje të çuditshme ishin si të shkruara me gjak. Përshkrimi i një morie rastësish, për një vdekje kaq të paralajmëruar, janë të papranueshme edhe për letërsinë më fantastike. Ajo që e shqetësonte më tepër hetuesin e ri të kësaj dosjeje, pas 20 vjetësh, ishte se nuk kishte gjetur asnjë fakt, sado të pabesueshëm që të dëshmonte se Santiago Nasari kishte qenë shkaktari i kësaj vrasjeje tragjike. Anhela, në rrëfimin e saj para hetuesve, kishte treguar’ ’mrekullinë, por jo shenjtorin’’. Aq shumë e kishte humbur toruan hetuesi, sa që në dosjen e kësaj vrasjeje, kishte veçuar me ngjyrë të kuqe shprehjen:”Më jepni një paragjykim, dhe do të lëviz botën’’.(79) Edhe vetë sjellja e Santiagos tregonte se ai ishte i pafajshëm. Ai nuk e ndjeu asnjë herë frikën edhe kur e mori vesh se ç’fat e priste. E njihte dyfytyrësinë e botës, natyrën e rreptë të vëllezërve Vikario që s’mud t’ía falnin fyerjen, por edhe Bajardon, që e mundonin komplekset, bestytnitë dhe paragjykimet. Prandaj, i shqetësuar mendon:’’Të mos çash kokë në këto kushte,do të thotë të shkosh drejt vdekjes me këmbët e tua’’. Santiagon nuk e ndiqte pas’’hija e fait’’, por hutimi.( 80) Me paralajmërimet e ethshme dhe zvarritjet e çuditshme, dukej hapur që edhe vrasësit kërkonin një dorë që t’i ndalte për kryerjen e këtij krimi të padëshiruar. Të gjithë e panë që Santiago po dilte nga porta ku e prisnin ’’thikat e mprehura’’, por askush nuk e parandaloi atë krim ogurzi. Siç duket, njeriu paska dhe çaste që bëhet i padukshëm. Dhe ai është misteri i fatit. Ishte çasti fatal kur Santiago Nasari i hutuar, por jo i frikësuar del nga shtëpia nga porta që nuk dilte kurrë. Doli si ‘gjahu’’ i pafajshëm, pikërisht atje ku e prisnin binjakët Vikario, që edhe pse të egërsuar, u ngjanin gjahtarëve, që aksidentalisht janë të detyruar të vrasin një sorkadhe të bukur, që në vend të lotëve derdh gjak. Pasi e sakatuan ‘’gjahun e tyre të mjerë’, ai si për çudi, u duk sikur buzëqeshte. Pasi ra mbi pellgun e gjakut të tij, u ringrit edhe një herë për të çarë drejt daljes së pasme të shtëpisë. Santiago Nasarin, tregojnë dëshmitarët e kësaj vrasjeje të tmerrshme, e pamë të ecte të larë me gjak, duke mbajtur ndër duar lëmshin e zorrëve të tij.(94) Ndjesia e pafajësisë së tij, ndoshta e bënte atë të mos i dorëzohej as vdekjes. Por erdhi çasti fatal, kur Santiago Nasari shuhet si kandili në vatrën e vet, me vështrim nga porta e shtëpisë së tij, duke vështruar një rreze drite të përgjakur, që hynte tinëz prej vrimëzave të saj, si për të zbuluar fytyrën e vërtetë të kësaj bote të mbrapshtë. Ky ishte fundi tragjik, por i pamerituar i një njeriu të pafajshëm dhe tepër fisnik, si protagonisti i kësaj novele rrënqethëse, Santiago Nasari, i cili pagoi haraçin e një faji të pakryer dhe mbajti barrën e komplekseve, bestytnive dhe të mentaliteteve të vjetra të një shoqërie të zhytur në batakun e shurdhmemecërisë, konformizmt dhe indiferentizmit, të cilat mbytnin, jo vetëm lirinë dhe dashurinë e vërtetë, por dhe vetë njeriun.