Marksi dhe antimarksistët shqiptarë

Muharrem Xhafa

(Replikë me ata që i kundërvihen apo duan t’ia ulin vlerat gjeniut më të madh të kohërave)

Tek lexon shtypin shqiptar, vëren, pa vështirësi, një përpjekje të shëmtuar të antimarksistëve shqiptarë për të kufizuar e edhe për të fshirë kontributin e vlerat e gjeniut të shoqërisë njerëzore, Karl Marksit, në atë të një sociologu, me qëllim kjo për ta “rrëzuar” Marksin si themeluesin e marksizmit! Këta që e bëjnë këtë janë “sahanlëpirësit” e popullit a kombit, ata që, deri para ndryshimit të sistemit, e kishin “idhullin” e filozofisë dhe ekonomistin më të shquar të kohërave. Sahanlëpirësit “këtë kanë për zanat” : Të lëpijnë pushtetarët!

Lexuesit e shtypit dhe dëgjuesit e shikuesit e televizioneve duhet të dinë se në universitetet e shkollat e larta “pa doganë” të Tiranês e të Shqipërisë, Karl Marksi ose nuk zihet në gojë ose anatemohet e shtrembërohet qëllimshëm keq ose thuhet ndonjë fjalë për ‘të si sociolog, duke e reduktuar “kontributin” e tij në shkencën e sociologjisë! “Horrat” – studiues e pedagogë te shkencave shoqërore, politike e teorike, “të vrisnin” kush të dilte e të cilësohej i pari si “marksist i betuar”, ndërsa, sapo ndryshoi sistemi politik nga socialist në borgjez-kapitalist, ata “u gdhinë” antimarksistë e antikomunistë “të thekur”?!

Ju, studentë të universiteteve të Shqipërisë, a mundet t’u kërkoni pedagogëve tuaj, që kanë studiuar në Universitetin Shtetëror të Tiranës për Filozofi, për Shkenca Politike ose në kurset e larta të Filozofisë, të Ekonomisë Politike, të Historisë se PPSH pranë Shkollës së Partisë “V. I. Lenin”, Tiranë, t’ju tregojnë perse e si e studionin Marksin si themelues i marksizmit, si filozofi më i madh e babai i ekonomisë politike shkencore? Për hir të së vërtetës, jo fort si sociolog! Bëjeni këtë, kërkojuni edhe tekstet e leksionet bërë e dhënë në atë kohë dhe nxirrini vetë konkluzione! Një po jua them unë : Do të bindeni se pedagogët tuaj do të dalin me dy ngjyra të fytyrës!

Shembujt janë të shumtë dhe nuk e vlen të merresh sot me ‘ta, po, si fenomen, ndonjë syresh duhet kujtuar. Një akademik, jo pa nivel teorik, që kishte studiuar në BS, “i frymëzuar” nga PD-ja e fitorja kunderrevolucionit borgjez (1991-92), “qëndisi”, për turpin e tij, në një të përditshme një shkrim të gjatë, që në titull kundër Marksit! Duke qenë një intelektual i sferave që drejtoja në socializëm, pra e njihja mirë, e ftova në takim për një kafe dhe i thashë :

-Edhe ti, o akademik?! Dhe i vura në tavolinë një “vandak” letrash me shifra e citate se sa herë ai i ishte referuar Marksit në njërin prej librave të tij për artin! “Ngriu”! Pasi e vura në dijeni, edhe unë e botova shkrimin tim, pa komente, thuajse vetëm me referencat e profesorit të nxjerra prej veprave të Karl Marksit! Profesori u zemërua, por pati “guximin” të mos e mbante kokën mënjanë!

Një rast interesant tjetër. Bisedoja me një ish-pedagog të Filozofisë Marksiste-Leniniste të Universitetit Shtetëror të Tiranes, i cili kishte studiuar për Filozofi dhe doktoruar për Filozofi Marksiste-Leniniste, po që sot e “vlerëson” dhe trajton Marksin si sociolog?!

-Pse u katandise kështu?- i thashë.

-Profesor, m’u përgjigj : Me se të jetoj?! Unë nuk kam tjetër zanat! Zbatoj programin që më është dhënë për të shpjeguar Marksin si sociolog, madje edhe këtu me “kufizimet” e tij!

Pa asnjë mëdyshje them se ky pedagog është edhe sot më i aftë e më i ndershëm se shumë prej atyre qe japin mësim e mbushin faqet deri në neveri të shtypit me gënjeshtra të ulëta për Marksin e marksizmin, për Leninin e leninizmin, për Enverin e enverizmin, për marksizëm-leninizmin! Mbase i vjen keq, po unë nuk do të dëshiroja që gazeta prestigjioze “Dita” të bëhet “zëdhënëse” e amalgamave të llojit që po flas, as t’i lejojë ata të “shijnë” në faqet e saj, ndonëse disa janë pena të afta!

Po hidhja këto radhë dhe në mendje më “vjen” një kongres në Paris i studentëve të Afrikës, që studionin në mbarë universitetet e Francës. Si i ftuar edhe unë thashë diçka për Marksin. S’u çudita aspak, po, desha të them se në mes të Parisit, ata e lexonin dhe studionin Marksin si themeluesin e marksizmit, pa qenë asnjëri prej vendeve të tyre të origjinës vend socialist! Po as studentët në kongres në shumicë s’ishin komunistë e marksistë! Pse ka rënë kaq poshtë Shqipëria borgjeze?! Çfarë ka të keqe nëse studentët shqiptarë mësojnë se, më 5 maj 1818, 200 vjet më parë, lindi në Trir të Gjermanisë, Karl Marksi, mendimtari më i madh dhe më me ndikim në shekujt 19 e 20 dhe njeriu më i shquar, më i lexuar e më i vlerësuar i shekullit 21?!

Çfarë ka të keqe nëse studentët mësojnë se për Karl Marksin flitet e shkruhet në gjithë planetin, në Europë e në Kinë, në SHBA e në Australi, në Gjermani – atdheu i lindjes se tij – si filozofi, ekonomisti e sociologu gjenial i përmasave botërore. Ç’të keqe ka nëse studentët mësojnë se para dy ditësh për Karl Marksin është folur e shkruar si rrallê herë në përvjetorët e tij në tërë botën e jo rastësisht, po se është i pakundërshtueshëm shkencërisht dhe i paarritshëm në filozofinë e tij. Karl Marksi është themeluesi i komunizmit shkencor, i materializmit dialektik e historik, i ekonomisë politike shkencore dhe udhëheqës e mësues i proletariatit ndërkombëtar. Karl Marksit i ruhet e i nderohet Varri mú në Londër ku vdiq më 1883.

Aq sa kanë mundur të ecin në gjurmët e Enver Hoxhës, nxënësit besnik të Karl Marksit, komunistët e enveristët shqiptarë i lexojnë e i studiojnë mësimet e tij; i kanë udhëheqje edhe për veprim. Shteti borgjez i Shqipërisë hesht; hesht në mënyrën më të turpshme, duke shprehur kështu injorancën e tij të thellë. Po heshtja s’përbën argument, as është shenjë inteligjence mendore të njeriut, as ka vlera debati e ballafaqimi shkencor!

Heshtja rendon mbi vetë ata që heshtin, sidomos mbi ata që heshtin nga frika! Marksi duhet studiuar jo për të nderuar Marksin, se Ai është i nderuar, po për të zhvilluar e ndriçuar mendjen “budallenjtë” tanë!! Kritikët e Marksit, personalitete të epokës, kanë pasur kurajon t’i çmojnë mësimet e vlerat e Marksit, vetë Marksin si burrë i shquar i të gjitha kohërave! Marksi është botërisht i pakrahasueshëm dhe mësimet e vepra e tij revolucionare ndrisin e do të çajnë më fort errësirën me të cilën përpiqen t’i mbulojnë ideologët e borgjezisë kapitaliste e revizionistët. Marksi, mësimet e vepra e tij revolucionare do të rrojnë sa të rrojë shoqëria njerëzore!

Thuhej saktë këto ditë në një shkrim të gazetës “Dita” : Sa mirë do të ishte që politikanët e “shtetarët” shqiptarë të ishin pak “marksistë”! Duan a s’duan, e pranojnë a nuk e pranojnë antimarksistët shqiptarë a të tjerë, veprimtaria e Karl Marksit është model i lidhjes së studimeve teorike me luftën praktike për plotësimin e nevojave materiale e shpirtërore të proletariatit e të masave të popullit, për çlirimin e tyre nga shtypja e shfrytëzimi kapitalist.

Marksi ka qenë gjatë gjithë jetës së tij udhëheqësi e frymëzuesi i lëvizjes revolucionare të proletariatit, frymëzuesi e organizatori i Internacionales së Parë (1864) etj. Deri në ditët e fundit të jetës së tij, Marksi qëndroi në ballë të ngjarjeve të epokës, të cilat ai i shikonte si materialin bazë për zhvillimin e mëtejshëm të teorisë së tij revolucionare dhe për përpunimin e strategjisë e të taktikës së luftës revolucionare të proletariatit ndërkombëtar! S’është e rastësishme që në pllakën e Varrit të Marksit është shkruar thënia e tij e famshme : Proletarë të gjithë botës, bashkohuni!