Marrëveshja që penalizoi Mit’hatin

Nga Nuri Dragoj*

Greqia nuk hiqte dorë nga Vorioepiri, Londra qëndronte pranë saj

Në fund të vitit 1943 Balli Kombëtar dërgoi në Athinë gazetarin Dhimitër Fallo, i cili mori kontakt me forcat politike greke, që mbanin qëndrim antikomunist. Qëllimi ishte thyerja e komunistëve dhe shmangia e vendosjes së një regjimi diktatorial. Baza e bisedimeve të kryera me palën greke synonte të ruheshin kufijtë e vitit 1913, të bëhej një aleancë ushtarake, të sigurohej mbështetje diplomatike, marrëveshje ekonomike, mbrojtje e të drejtave të pakicave etj. Dokumenti duhej të firmosej nga të gjitha partitë e rezistencës kombëtare shqiptare. Sipas Fallos, edhe partitë politike greke patën pranuar të afronin ndihmën e tyre morale e diplomatike, për të organizuar një plebishit në Kosovë, bazuar në Kartën e Atlantikut.

Në letrën që i dërgonte Dhimitër Fallos, në emër të Komitetit Qendror të Ballit Kombëtar, Mithat Frashëri theksonte se “komunizmi asht shumë i rrezikshëm për Shqipërinë, sepse punon nën urdhrat e serbëve dhe të huajve të tjerë, të cilët përpiqen ta çdukin kombin e t’a çfarosin familjen shqiptare”. Sipas tij, populli shqiptar, i madh e i vogël, e kishte kuptuar rrezikun e komunizmit për Shqipërinë, ndonëse Partia Komuniste po përdorte manovra të reja, duke u shfaqur në popull jo si parti komuniste, por si parti nacionalçlirimtare. Sipas Mithat Frashërit, duke përdorur emrin e ri “nacionalçlirimtar”, komunistët “po duen me e mashtrue popullin e me e ba për vedi, tue i thanë se gjoja punojnë për Shqipëri e për Atdhe, kurse në të vërtetë, kjo Nacionalçlirimtarja nuk asht tjetër veçse Partia Komuniste vetë, që asht bashkë me serbët e me malazezët, e merr urdhna prej tyne për me na prishë Shqpninë”.

Ai e këshillonte Fallon të mos u zinte besë fjalëve të nacionalçlirimtares, se “ata ju mashtrojnë me fjalë të bukura”. Duke shprehur besimin te shpirti atdhetar i tij, kreu i organizatës së Ballit Kombëtar shprehte besimin se ai do të punonte “në rrugën e nacionalizmit të vërtetë” dhe do të përpiqej “për një Shqipni të lirë e me kufij, që t’i mbledhë të gjithë shqiptarët mbrenda”. Duket që Dhimitër Fallo në atë kohë ishte nacionalist i pavarur, sepse autori i letrës shprehte besimin që ai do të ndihmonte dhe përkrahte organizatën nacionaliste të Ballit Kombëtar, sepse “asht një Ball i fortë luftarak, ku asht mbledhun i gjithë kombi shqiptar për shpëtimin e Atdheut, për Shqipninë e Shqiptarëve”.

Në një tjetër letër që Mithat Frashëri i dërgonte Dhimitër Fallos, në maj të vitit 1944, i kërkonte të jepte ndihmesën e vet për krijimin e një aleance të mundshme me Greqinë. Për realizimin e saj ngarkohej një delegacion. Balli Kombëtar u përfaqësua nga Dhimitër Fallo, qeveria nga Xhavit Leskoviku, partia zogiste dërgoi Koço Kotën, ndërsa Kosova u përfaqësua nga Selman Riza. Bashkë me Fallon, si përfaqësues i Ballit do të bënte pjesë edhe Koço Tasi.* Mithat Frashëri nënvizonte se me Tasin “kemi afro tre vjet që jemi në relata shumë të mira”.

Pikat në të cilat duhej të bazohej marrëveshja ishin:

-Çështja e krijimit të një federate, e cila do të varej nga mundësitë që krijoheshin mbas luftës. Të dy palët merrnin angazhim se ishin të gatshme të punonin për realizimin e këtij projekti.

-Baza e lidhjes do të qe indipedenca dhe sovraniteti i plotë i të dyja palëve.

-Kufijtë greko-shqiptar do të mbeteshin ata të vitit 1939 dhe kjo do të deklarohej solemnisht.

-Merrnin përsipër të bënin aleancë mossulmimi, defensive dhe ofensive, si dhe lidhje ushtarake.

– Të lidhnin traktate ekonomike midis të dy palëve.

-Do të përpiqeshin që kjo lidhje të bëhej sa më parë, një lidhje greko-turko-shqiptare.

-Në rast lufte, komanda e përgjithshme ushtarake do të lihej në dorë të Greqisë.

Si rezultat i kësaj marrëveshjeje, të dy palët do të paraqiteshin përpara Konferencës së Paqes me interesa të përbashkta dhe do të përkrahnin politikën e njëri – tjetrit. Greqia do të angazhohej të mbështeste rivendikimet e Shqipërisë për Kosovën dhe anën e Dibrës. Në të ardhmen zotoheshin t’i bënin ballë rrezikut sllav që kërcënonte të dy palët, por edhe rrezikut që vinte nga ana e tejme e Adriatikut. Rivendikimet për Kosovë e Dibër shiheshin të bazuara në Kartën e Atlantikut. Mithat Frashëri porosiste Fallon të tregohej i kujdesshëm në bisedime. Nëse zihej në gojë çështja e minoriteteve, ajo mund të shihej si mjet afrimi ndërmjet të dy palëve. Por nuk duhej harruar të theksohej që “minoritetet duhej të trajtoheshin në të mirë të dy palëve dhe çdo minoritet të kishte të drejtat e veta”.

Shkaku pse Mithat Frashëri i besonte një aleance të tillë, lidhej me faktin se shqiptarët dhe grekët i pëkasin një race, në një kohë që me serbët nuk kishin asnjë lidhje fisnore. Për këtë Dhimitër Fallo i propozoi kolonelit Athanasios Krisohu (Chrysochoout) që të formonin një komision ndërpartiak, siç patën vepruar shqiptarët, por ai nuk e mori përsipër një veprim të tillë. Bisedimet nisën më 2 shkurt të vitit 1944. Gjithsesi, Krisohu i kërkoi Fallos të plotësoheshin dy kushte, para se të merrte inisiativën për të folur me krerët e shtetit grek. E para ishte dorëzimi i Vorio-Epirit dhe e dyta të ndalohej persekutimi i minoritetit grek në Shqipëri. Fallo e mohoi të kishte persekucion për minoritetin, ndërsa për çështjen e Vorio-Epirit duhej të bisedonte me komitetin greko – shqiptar, të kryesuar nga kryeministri Kota. Por në takimin që Fallo bëri me kryeministrin shqiptar, Koço Kota, ai nuk pranoi kushtet e vena nga Krisohu, duke argumentuar se legalistët i kishin shpallur luftë pushtuesit gjerman dhe ata mbronin integritetin territorial të përcaktuar para 7 prillit të vitit 1939. Pas kësaj Krisohu i shkruante kryeministrit Joan Ralis se pala shqiptare kërkonte që “kombi shqiptar mund të drejtohej drejt këtij bashkimi, për sa kohë që dinjiteti dhe krenaria e tij nuk prekeshin”. Sipas kryeministrit Kota, marrëveshja në fjalë mund të bëhej funksionale në rast se ndërmerreshin aksione të përbashkëta kundër gjermanëve. Pikërisht ky qëndrim u bë shkak për rrëzimin e projektit të shtetit dualist, në muajët prill – maj të vitit 1944.

Projektin për krijimin e shtetit dualist nuk e pranuan as komunistët shqiptarë, të cilët e paditën Ballin për tradhëti të lartë. Kompromisin e pasqyroi dhe gazeta greke “Vradhini”, sipas së cilës, Korça dhe Gjirokastra i afrohej Greqisë. Por pas publikimit të lajmeve në atë gazetë, kryeministri grek Voulgaris deklaroi që lajmi, sipas të cilit autoritetet nacionaliste shqiptare kishin pranuar t’i lëshonin Korçën dhe Gjirokastrën Greqisë, nuk ishte i vërtetë. Për këto propozime që binin ndesh me interesat shqiptare, Dhimitër Fallo u vu në ndjekje dhe në muajin gusht të vitit 1944 u vra në Korçë.

Ky qëndrim i Ballit dhe vet Mithat Frashërit nuk ka qenë në përputhje me interesat kombëtare shqiptare. Ai nisej nga fakti që komunizmi shihej si e keqe e madhe për popullin, pasi ideologjia komuniste ushqente luftën e klasave, nuk njihte pronën dhe qe shprehur kundër besimeve fetare. Por rruga e ndjekur prej tij nuk ishte e pranueshme. Të luftoje komunistët shqiptarë duke bashkëpunuar me një shtet armik të shqiptarëve, deklaruar në disa etapa historike, ishte gabim i rëndë politik dhe strategjik. Megjithëse Mithat Frashëri në letrën që i dërgonte Fallos saktësonte disa pika, në të cilat kërkohej garantimi i ruajtjes së kufijve të Shqipërisë, përsëri ndihet nënshtrimi dhe papjekuria politike e kreut të Ballit. Nuk mund të bëhej aleancë me Greqinë, e cila kishte pretendime territoriale ndaj Shqipërisë dhe nuk i kishte njohur asnjëherë kufijtë e përcaktuar nga Konferenca e Londrës e vitit 1913, si dhe kufijtë e saktësuar nga Konferenca e Paqes së Versajës në Paris, 1919-1920. Pra nuk firmosi as marrëveshjen e Lozanës të vitit 1925 për caktimin e kufijve.

Qeveria e Athinës, edhe gjatë Luftës Italo-Greke 1940-1941, pasi zmbrapsi Italinë, kërkoi me çdo kusht të mbante Shqipërinë e jugut. Për më tepër, kur një politikan shqiptar punon për krijimin e një shteti federativ me fqinjin lakmitar, dhe ushtria e përbashkët të vihej nën komandën e Greqisë, kuptohet që falimentimi do të ishte total dhe humbja e pavarësisë së Shqipërisë e sigurtë. Pikërisht për këtë shkak, tendenca për krijimin e aleancës antikomuniste me Athinën, e penalizon Mithat Frashërin politikisht. Por duhet nënvizuar fakti që veprimtaria e tij, e parë në tërësinë e vet, duke përjashtuar këtë moment, ka qenë përherë në favor të çështjes shqiptare.

Shumë nacionalistë i ndiqnin verbazi këshillat e BBC dhe të oficerëve të misionit britanik, duke besuar se ishin në dobi të vendit të tyre. Por në fakt, ndonëse patriotët shqiptarë mendonin dhe shqetësoheshin mbi të gjitha për fatin e atdheut, politika që aleatët perëndimorë ndoqën ndaj Shqipërisë nuk ka qenë e favorshme për të. Ata u premtonin shqiptarëve lirinë dhe pavarësinë, por nuk saktësonin asgjë lidhur me fatin e kufijve të atdheut. Patriotët shqiptarë nuk i kishin të qarta synimet e aleatëve për Shqipërinë. Në një kohë që nacionalistët përpiqeshin të shmangnin komunistët nga revanshi për pushtet, si pasojë e frymës së krijuar kundër pronës e besimit dhe pro politikës internacionaliste, të cilat i shihnin me rrezik për të ardhmen e Shqipërisë, komunistët gëzonin mbështetjen e aleatëve. Shqipëria nuk kishte qeveri të ligjshme. Ahmet Zogu, realisht mbret i shqiptarëve, ishte mënjanuar nga politika prej vet aleatëve. Kjo krijonte shumë pikëpyetje.

Nga ana tjetër nuk thuhej asgjë për bashkimin e shqiptarëve, ndonëse nuk mungonin dhe mendimet për rishikimin e kufijve nga një konferencë paqeje. Indiferenca e anglezëve ndaj Shqipërisë u duk dhe në takimin e Çurçillit me Stalinin* më 9 tetor 1944. Aty u bë fjalë për ndarjen e influencave në Ballkan, ku u ra dakord që Rusia të dominonte interesat në Rumani e Bullgari, Anglia në Greqi, ndërsa Hungaria e Jugosllavia të ndaheshin 50 me 50. Shqipëria nuk u zu fare në gojë. Dy ditë pas kësaj marrëveshje, Çurçill i telegrafoi ministrit të jashtëm britanik, ku e bën me dije se në bisedimet që patën me Stalinin, kishin harruar Shqipërinë dhe e këshilloi që të negociohej me rusët për të patur influencë të barabartë mbi të.

Në korrik të vitit 1944, kryeministri britanik Uinston Çurçill, kërkoi informacion për luftën në Shqipëri dhe krahun që mbanin britanikët, gjë që tregon se ai nuk qe i informuar. Ministri i Jashtëm Anton Eden, sqaronte kreun e shtetit se Londra mbante krahun e komunistëve, pasi LNÇ është e vetmja organizatë në Shqipëri që bënë luftime serioze ndaj gjermanëve, ndonëse influenca e saj deri tani shtrihet vetëm në jug të vendit. Më 4 nëntor 1944, Çurçill deklaroi në parlamentin britanik, se mijëra partizanë shqiptarë po luftonin për pavarësinë e vendit të tyre dhe se qeveria angleze dëshironte ta shihte sërish të lirë Shqipërinë, por kufijtë e saj do të rishiheshin në konferencën e paqes.

Britanikët nguronin të mbështesinin hapur çështjen shqiptare pa marrë më parë mendimin e qeverisë greke. Por Athina ishte kundër çdo deklarate për Shqipërinë dhe kërkonte që të mos kishte rezistencë të organizuar antifashsite, por vetëm çeta të shkëputura. Në korrespodencën e misioneve britanike me Dixon, këmbëngulej për një deklaratë britanike lidhur me Shqipërinë, për të ardhmen e saj, pasi kjo do të ndihmonte punën e tyre, por ai përsëriste se nuk mund të dilnin kundër vullnetit të Greqisë. Gjithsesi, deklarata e bërë nga ministri i Jashtëm britanik, Eden, më 17 dhjetor 1942, ku thuhej se qeveria angleze shprehte simpati për fatin e shqiptarëve, që ishin ndër viktimat e para të agresionit fashist, se dëshironte ta shihte Shqipërinë të çliruar nga zgjedha italiane dhe të rivendosej pavarësia e saj, ishte mjaft inkurajuese. Pavarësisht se nënvizohej që kufijtë do të saktësoheshin pas luftës, në konferencën e paqes, ajo ndikoi pozitivisht në mobilizimin e njerëzve më luftë.

Pikërisht, kjo politikë e fshehtë dhe qëndrim i dyshimtë, bënte që nacionalistët t’i shihnin gjermanët më me besim, të cilët shpreheshin hapur për pavarësi e bashkim, ndërsa aleatët rrinin në heshtje.

Nacionalistët gati po i humbisnin shpresat te Londra, pasi e shihnin me mosbesim qëndrimin e saj ndaj çështjes shqiptare. Majori anglez Seymour i shkruante Londrës, se patriotët shqiptarë ndiheshin të frikësuar, madje të alarmuar, për shkak të pretendimeve greke për Korçën e Gjirokastrën, por dhe prej pretendimeve serbe për Kosovën. Shumë prej tyre e kishin humbur besimin dhe mendonin se anglo-amerikanët mund të shpërblenin grekët, serbët dhe malazezët me toka shqiptare. Për fat të keq, dyshimi i tyre kishte bazë reale, sepse as qeveria angleze dhe as Beogradi nuk ishin të gatshëm të bënin deklarata zyrtare për çështjen e Kosovës dhe krahinave të tjera të kontestueshme.

*****

* Patriot i njohur përmetar, jurist e filozof, deputet në Parlamentin e Shqipërisë për vitet 1921-1924, ministër i Drejtësisë në kabinetin e Pandeli Evangjelit. Pas vitit 1924 u largua në Greqi dhe u rikthye në Shqipëri në muajin gusht të vitit 1941, duke punuar si inspektor i përgjithshëm i Kryeministrisë në Kosovë. U arrestua me hyrjen e komunistëve në Tiranë, 17 nëntor 1944, dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Ndërroi jetë në vitin 1966.

* Josif Visarionoviç Stalin (18 dhjetor 1878 – 5 mars 1953). Ka qenë Sekretar i Përgjithshëm i PK të Bashkimit Sovjetik (3 prill 1922 – 16 tetor 1952).