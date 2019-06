Marrëveshje tripalëshe për shtimin e kontrollit të qytetarëve mbi vendimmarrjen

Këtë të martë qeveria ka firmosur një marrëveshje tripalëshe, e cila në thelb, ka si synim shtimin e kontrollit të qytetarëve mbi proceset vendimmarrëse.

Sipas kësaj marrëveshje, parlamenti do të fuqizojë funksionin e tij legjislativ dhe mbikëqyrës, ndërsa kjo do të bëjë të mundur që edhe administrata të përmbushë të gjitha detyra në mënyrë rigoroze, pasi kontrolli i qytetarëve do të jetë më i fortë.

Kjo marrëveshje u firmos, mes OSBE, ambasadës zviceriane dhe qeverisë shqiptare nëpërmjet ministres Elisa Spiropali, që e ka komentuar këtë marrëveshje edhe në rrjetet sociale duke thënë:

“Përmes kësaj marrëveshjeje trepalëshe do të shohim qytetarë më aktiv gjatë proceseve vendimmarrëse, një Parlament i cili do të fuqizojë funksionin e tij legjislativ dhe mbikëqyrës si dhe një administratë që do të përmbushë detyrat e saj në mënyrën më efikase të mundshme”.

e.ll./dita