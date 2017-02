Marrëveshjet tradhtare të Esad Pashës me Serbinë

Prof. Gazmend Shpuza

Biografi i Esad pashës Ilir Ikonomi ka arritur në përfundimin se pashaj paska bashkëpunuar me Serbinë “i detyruar nga rrethanat e skajshme”. Ky “bashkëpunim” është ligjësuar në marrëveshjet e shtatorit 1914 në Nish dhe të qershorit 1915 në Durrës. Këta dokumente, ai nuk paska “mundur t’i gjejë në arkivin serb”, çka dëshmon se arkivat e Beogradit në ditët tona nuk janë të hapura as aq sa ishin në Jugosllavinë e viteve ’50 të shekullit të kaluar.

Nga dokumente që provojnë tërthorazi ekzistencën e atyre marrëveshjeve I. Ikonomi nuk ka arritur në një mendim të “qartë plotësisht se çfarë lëshimesh u premtoi Esati serbëve në shkëmbim të ndihmës që ata i dhanë për shtypjen e rebelimit proturk”. Së pari, forcat antiesadiste nuk qenë vetëm proturke por dhe proaustro-hungareze dhe progjermane, pra, aspak rebele.

Sipas vetë fjalëve të Esatit në dy biseda që ai ka patur në vitin 1920 me një diplomat italian dhe me një delegacion të qeverisë së Tiranës, lëshimet janë një shkëmbim i thjeshtë territoresh: Luma në vend të Dibrës. Këto dokumente nuk janë të panjohura për I. Ikonomin. Mbi këtë shkallë njohjeje të këtyre marrëveshjeve ai arrin në përfundimin, se pashaj u ka premtuar serbëve vetëm disa lëshime territoriale. Pas vdekjes së Esatit, kur francezët hapën kasafortat e tij dhe bënë listën e dokumenteve në praninë e noterëve dhe të njerëzve të familjes, nuk gjetën ndonjë marrëveshje të tillë. Porse është vetë autori i biografisë së fundit kushtuar Esad pashajt, i cili na ka dokumentuar përpjekjet e ethshme të N. Pashiqit përmes ministrit serb në Paris për të shtënë në dorë një kasafortë të Esad pashës me dokumente, detyrë të cilën ai e kreu, siç rezulton, me sukses të plotë.

Kjo hije e dyshimit rreth ekzistencës apo dhe autenticitetit të marrëveshjeve të Esadit me Pashiqin kërkon t’i drejtohemi sërishmi kontributit shumë të vyer, të para 40 vjetëve, sa profesional po aq dhe kurajoz, të profesorit të mirënjohur Shukri Rahimi.

***

Të ndodhur në një rrugë pa krye përballë shpërthimit të lëvizjes popullore, krerët e vendit, bejlerë çifligarë dhe bajraktarë, të gjitha shpresat e tyre i varën tek kthimi i E.Toptanit, të cilin e shikonin si mbrojtësin më të mirë të interesave të tyre dhe si dorën e fortë për shtypjen e revoltës së re popullore, që përgatitej të shpërthente.

E. Toptani, duke parashikuar, se me shpërthimin e luftës botërore, fundi i regjimit të Vidit, nën goditjet e Kryengritjes, ishte shumë i afërt, u nis nga Italia për në Serbi, duke kaluar nëpër Athinë e Selanik.

Më 15 shtator arriti në Nish, ku u prit dhe nga Pashiqi. Prej këtej u largua pas tre ditësh për në Shkup, për t’u vënë në krye të forcave mercenare të grumbulluara me ndihmën e autoriteteve serbe. Rezultatet e këtij inkursioni politik të Esadit, Syrja Vlora i kishte të qarta që në vitet ’20 të shek.XX. Ai shkruante në Kujtimet e tij:

“Sipas thënies private të [Pavli] Tërka Efeniut, i cili ka qenë shumë vjet pranë Esat Pashës si ministër i Punëve të Jashtme, më 18 gusht 1914, u nis nga Napoli dhe arriti në Korfuz. Mbasi qëndroi pak kohë aty, vajti në Athinë, ku u takua me ministrin e Jashtëm, zotin Streit e më pas me zotin Venizelos. Esati i pranoi kushtet që iu vunë. Ato kishin të bënin me lëshimin e Gjirokastrës dhe të Korçës shtetit grek. Ai pranoi çdo propozim që iu bë. Pasi qëndroi tri ditë në Athinë, shkoi në Serbi. Me vete kishte Shahin bej Dinon. [Kryeministri serb] Pashiç nuk ishte në Belgrad. Kishte vajtur në Nish. Esat pasha u takua me ministrin e Greqisë [në Serbi], Jani Kundorioti dhe njeri pas tjetrit u nisën për në Nish. Megjithëse marrëveshja me serbët u mbajt shumë sekret, duke marrë parasysh faktin që qeveria serbe i dha Pashës 60 000 napolona për të shkuar në Dibër që të përgatiste gjithë armët dhe municionet e nevojshme, lihet të kuptohet se bisedimet duhet të kenë përfunduar me lëshimin e Shkodrës shtetit serb.” (S. Vlora, Kujtime nga fundi i sundimit osman në Luftën e Vlorës, Tiranë, 2013, 126).

Nga marrëveshjet e nënshkruara nga Esadi me vendet fqinjë deri tash njihen vetëm ato me Serbinë. Letra me të cilën ai do të lajmëronte ardhjen e tij të afërme në Shqipëri do t’u drejtohej, sipas Fontënejt, vetëm “shqiptarëve midis Shkumbinit dhe Drinit”. Këto ishin caqet e sundimit të Esad pashës të përkufizuara në marrëveshjet e tij me sundimtarët fqinjë.

***

Sipas marrëveshjes së arritur në Nish, më 17 shtator 1914, E. Toptani kishte rënë dakord, sipas, nenit 7 të marrëveshjes në fjalë, “për doganin e përbashkët, përfaqësinë e përbashkët ndaj vendeve të tjera, si dhe për mjetet e përbashkëta të komunikacionit”. Të gjitha këto masa kishin për qëllim të përgatisnin bashkimin e Shqipërisë me Serbinë. Deri sa të arrihej kjo, qeveria e Pashiqit synonte përfitime të sigurta më të shpejta, qoftë edhe të pjesshme.

Në nenin 10 të marrëveshjes serbo esadiste parashikohej që kufiri midis Shqipërisë dhe Serbisë të caktohej rishtazi (!) nga një komision i përbashkët, kuptohet, në favor të Serbisë. Esad pashës për të realizuar marrëveshjen në fjalë iu dhanë nga Beogradi njëherësh 100000 fr dhe për çdo muaj do t’i jepeshin nga 50000 dinarë.

Lidhur me këto ndihma në pjesën anësore të tekstit serbisht ishte shtuar: “Për tani 1000 për shpenzime lufte; 1000 në muaj për kufijtë. Kur të bëhet princ, atëherë ai do t’i kthejë të gjitha ato, në se dëshirojmë, bile dhe me interes”. Pra, të gjitha shpenzimet që do të bënte Beogradi për të vënë në jetë synimet e tij aneksioniste në drejtim të Shqipërisë, me ndihmën e Esad pashës qenë faturuar paraprakisht në kurriz të Shqipërisë. Ndërsa, Esad pasha, i cili ëndërronte të bëhej princ i Shqipërisë sërishmi të cunguar nën hijen e Serbisë, konsiderohej prej autoriteteve serbe as më shumë dhe as më pak se një oficer serb.

Marrëveshjen me serbët Esad pasha e nënshkroi “në emër të Shqipërisë dhe të popullit shqiptar”, megjithëse nuk qe i autorizuar as atëherë dhe as më vonë që të fliste dhe të merrte angazhime në emër të Shqipërisë e të popullit të saj.

Qeveria serbe, e cila kishte dështuar për t’u marrë vesh në këtë frymë me Ismail Qemalin, Qamil Haxhifezën dhe ndonjë tjetër, gjeti te Esadi njeriun më të gatshëm për ta shitur atdheun. Ai përpiqej t’i mbante të fshehura këto marrëveshje që po i bënin varrin atdheut. Për të mbuluar këtë të vërtetë dhe për të fituar sa më shumë popullaritet në popull, ai merrte dhe poza patriotike. E. Toptani u deklaronte njerëzve, që e pasonin, se mbreti i Serbisë i kishte lënë të shpresonte, se do t’i kthente Shqipërisë qytetin e Dibrës me rrethina, në qoftë se shqiptarët do të mbanin qëndrim korrekt gjatë luftës. Parulla të tilla demagogjike nuk mbetën pa jehonë në zona dhe shtresa të caktuara, sidomos në trevën e Dibrës.

Pas 8 muajsh forcat serbe nisën marshimin kundër kryengritësve antiesadistë për t’i ardhur në ndihmë mikut të tyre besnik dhe për të vijuar aneksimin e trojeve shqiptare. Përkrahësit e pashës kishin arritur të sabotonin masat e elementëve antiesadistë për ta pritur Esadin me pushkë dhe për të ndaluar hyrjen e tij në Shqipëri.

***

Ushtria serbe kudo që hyri ngriti flamurin e Esad pashës të kuq me yll të bardhë.

Forcat kryesore të kryengritësve u shpërndanë. Kryengritja u shtyp me zjarr dhe me hekur nga ushtritë e krajl Pjetrit. Qëndresa popullore antiserbe nuk arriti të merrte përmasat e veta të natyrshme, u shtyp me gjithë qëndresën heroike të forcave antiesadiste. Gjithë kjo qëndresë i dha të drejtë shtypit atdhetar shqiptar të deklaronte se “Nuk u shkel me këmbë Shqipëria”.

Edhe pas shtypjes së kryengritjes Esad pasha nuk e pati të lehtë ta shtrinte dhe ta përforconte pushtetin e tij. Qëndresa antiserbe vazhdoi nga grupet e vogla kryengritëse. Esad pasha e vazhdoi ndjekjen e tyre me ndihmën e forcave serbe.

E.Toptani, ndryshe nga shumica e përfaqësuesve të aristokracisë çifligare vendase, kishte arritur në përfundimin se më të përshtatshëm për mbrojtjen e interesave të tij ishin fuqitë e Antantës dhe aleatët e tyre të vegjël në Ballkan. Zgjedhja e tij luhatej midis Italisë dhe Serbisë, duke anuar përfundimisht te kjo e fundit. Ai e kishte të qartë se Roma, ndërsa punonte ta mbante të lidhur pas vetes Esadin, kërkonte të siguronte njëkohësisht dhe një mbështetje më të gjerë në vend, mundësisht në personalitete më pak të komprometuara. Serbisë së varfër, përsa i takon mbështetjes politike në mesin e shqiptarëve nuk i mbetej shumë për të zgjedhur dhe u lidh pa rezerva pas Esad pashës.

E. Toptani mendoi, se pozita dhe interesat e tij në kuadrin e politikës së një shteti të vogël, si Serbia dhe aleatët e saj në Ballkan, zinin një pjesë shumë më të madhe se sa në politikën e një fuqie të madhe. Pra, në rastin e parë, ai priste një mbështetje tërësore dhe një angazhim total në ruajtjen dhe mbrojtjen e interesave të tij. Këtë e provuan qartë ngjarjet e qershorit në Shqipëri, kur ushtritë e krajl Pjetrit i shkuan në ndihmë pashait për shtypjen e Kryengritjes. Kjo ndihmë duhej shpërblyer. Ndërkaq, kryengritja qe shtypur dhe kryengritësit dhe komandantët e tyre po kapeshin dhe po eliminoheshin njeri pas tjetrit. Pozitat e Esad pashës megjithatë nuk qenë të sigurta.

Pra, ndihma e krajl Pjetrit për reaksionin esadist nuk mund të ishte e përkohshme. Për ta shndërruar atë në një tutelë të përhershme, Esad pasha, në vazhdim të pazarllëqeve që kishte bërë në shtator të vitit të kaluar në Nish, përfundoi tashti në Shqipërinë e Mesme të pushtuar nga ushtritë serbe, pra, nën pushtimin serb marrëveshjet e tij tradhtare e kapitulluese.

Për këtë qëllim erdhi enkas me mision në Tiranë vetë ministri i brendshëm i Serbisë, Luba Jovanoviç. Marrëveshja e re e nënshkruar midis të dy palëve ishte një thellim dhe zbërthim, përhollësim, i marrëveshjes së parë, veçanërisht i nenit të shtatë të saj, ku qe skicuar ideja e Pashiqit për bashkimin e Shqipërisë me Serbinë, duke filluar me krijimin e “enteve të përbashkëta”.

Tashmë Esad pasha nënshkruante si kryetar i qeverisë të përbërë nga katër kukulla pak ose aspak të njohura. Pra, marrëveshjes i jepej nga ana e jashtme, një bazë kinse më e ligjshme. Përmbajtja e saj përshkohej fund e krye nga shqetësimi i të dy palëve për sigurimin e pozitave tepër të lëkundura të sundimtarit të Durrësit, çka vinte në pikëpyetje mundësinë e vënies në jetë të dy marrëveshjeve, të vjetër dhe të re. Pas nënshkrimit të marrëveshjes vetëm nga Esadi erdhi në Durrës dhe këshilltari i kryeministrit serb, Pashiqit, i cili zhvilloi bisedime të gjata me pashain. Marrëveshja mban vetëm nënshkrimin e Esadit dhe datën 25 qershor 1915.

Qeveria serbe ndërsa merrte përsipër të vepronte kundër pushtimit të Shqipërisë nga fuqitë e jashtme dhe të mos lejonte copëtimin e saj (neni I), në të njëjtën kohë ligjësohej rregullimi i kufirit në të mirë të saj, duke i aneksuar edhe Pogradecin, Gollobordën, Malësinë e Dibrës, Lumën e Hasin deri në Spaç. Nga ky copëtim i ri trojeve shqiptare në të mirë të Serbisë E. Toptani kërkoi të përjashtohej vetëm Qukësi.

Në pjesën tjetër të shtetit shqiptar që mbetej pa u ndarë dhe copëtuar midis fqinjëve do të vendosej pushteti i Esad pashës, i cili do të përgatiste terrenin për bashkimin e Shqipërisë së ricunguar me Serbinë. Për organizimin e administratës lokale në krye të saj Esadi do të emëronte njerëzit e vet që do të ishin njëkohësisht, siç thuhej shprehimisht në marrëveshje, miq të Serbisë, e cila do t’i vinte në dispozicion pashait njerëzit e saj për këtë qëllim (neni II). Për organizimin e ushtrisë dhe të xhandarmërisë do të përdoreshin oficerë serbë.(neni IV). Pas organizimit të pushtetit lokal, Esadi do të fillonte zgjedhjet e deputetëve për Asamblenë. Me ndihmën e Serbisë si të tillë do të caktoheshin njerëz të besueshëm të pashës dhe të Beogradit (neni V). Si të bindej se kishte siguruar shumicën e dëshiruar, Esadi do të thërriste Asamblenë, e cila do ta zgjidhte atë sundimtar me titullin princ, (neni VI). Si princ ai do t’i paraqiste Asamblesë për miratim kushtetutën e Shqipërisë, të përgatitur në marrëveshje me qeverinë serbe, dhe do të formonte qeverinë me përkrahës të idesë së bashkimit serbo-shqiptar (neni VII).

Derisa të realizohej bashkimi aq i dëshiruar, Esad pasha do të merrte plotësisht në duart e veta administrimin e doganave, ndërsa për drejtor të tyre do të merrte një nëpunës serb. Ky në fillim do të zbatonte legjislacionin osman, i cili me kohë do t’i përshtatej legjislacionit doganor serb (neni IX). Po ashtu Esad pasha, për të siguruar një lidhje sa më të plotë ekonomike midis Serbisë dhe Shqipërisë, do të kujdesej që t’ia përshtaste brenda mundësive, më vonë, dhe sistemin e vet të tatimeve, taksave dhe të monopoleve ligjeve ekzistuese serbe (neni XI).

(Vijon nesër)