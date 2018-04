Martesa, 10 gjërat që duhet të dini para se të thoni “po”

Martesa, një legjendë? Po, entuziazmi dhe euforia janë të gjitha atje. Por ndoshta u është dukur se kishte gjysmë shekulli, por në fakt, data po afrohet me shpejtësi dhe me të vërtetë tashmë jemi gati afër ditës fatale. Ankthi fillon dhe frika merr formë. Në fund të fundit, fillimi i një jete të re së bashku nuk është fare banale: ka të bëjë me hartimin e një horizonti të ri, ku do të ndahen momente të bukura dhe momente të dëshpëruara, ëndrra të mrekullueshme dhe nganjëherë frikë edhe pa motiv. Këtu është dekalogu për të mbijetuar nga gjendjet e këqija dhe vështirësitë e tjetrit, duke u përballur me martesën me buzëqeshje dhe duke rritur marrëdhënien e çiftit në mënyrën më të mirë.

Nuk është (pothuajse) asnjëherë siç besohet: çdo gjë që kemi imagjinuar, le ta lëmë fare: sigurisht, do të jetë ndryshe nga ajo që kishim menduar. Sugjerimi? Kështjellat në ajër le t’i lëmë, ata prodhojnë shpresa si për ne ashtu edhe për marrëdhëniet tona, dhe ndoshta edhe për shtëpinë. Le t’i përballojmë gjërat moment për moment dhe të përpiqemi të shijojmë të tashmen: patjetër do të jemi më të qetë dhe të lumtur.

Ne mund ta bëjmë atë: mes gabimeve më të mëdha është humbja e shikimit të partnerit tonë, personi që na ka bërë të biem në dashuri, të qeshim dhe madje të bëjmë dhe çmenduri. Ne jemi të vetëdijshëm se do të ketë raste kur jeta e përditshme do të ketë dorën e sipërme të emocionalitetit, por le të mos ndalemi kurrë të flasim me zemër me njëri-tjetrin. Dëgjimi i tjetrit, duke i kushtuar vëmendjen që meriton dhe duke qenë pak diplomatike në menaxhimin e konfliktit, do të jetë një taktikë pa dyshim fituese.

Seksi, kurrë pa të! Bashkëbisedimi nuk është kurrë i lehtë dhe mbi të gjitha mund të krijojë monotoni. Dhimbjet e kokës, faturat për të paguar dhe malet e rrobave për të hekurosur sigurisht nuk ndihmojnë jetën e një çifti dhe rreziku që të shkojmë në gjumë pa puthje është. Mbajtja e flakës së pasionit të gjallë është një domosdoshmëri sepse jeta jonë intime është një themel i fortë për marrëdhënien e çiftit.

Fjalë, fjalë, fjalë: secili ka karakterin e vet, kështu që durimi në martesë nuk duhet të mungojë kurrë. Dëgjimi i tjetrit, dhe të dimë të pranojmë dallimet është thelbësore. Në vend që të sulmosh partnerin ose t’i qortosh gjërat e vjetra, është më mirë të shikosh të tashmen dhe t’i shpjegojmë sesi ndihemi. Komunikimi është aleati më i mirë.

Hapësira nuk është kurrë e mjaftueshme: shtëpia nuk është e jona apo e atyre, por e të dyve dhe nesër do të jetë edhe e fëmijëve. Është e rëndësishme që të gjithë të ndihen të qetë në mjedisin e shtëpisë. Le t’i shprehim preferencat tona dhe të lëmë partnerin tonë të bëjë të njëjtën gjë: më mirë një vend i çrregullt dhe i gëzuar sesa një vend i përsosur dhe i trishtuar. Kuptuat?

Vetëm për ne: marrja e një ore vetëm për ne është thelbësore për ekuilibrin në çift. Nuk ka rëndësi nëse është palestër, kurs vallëzimi ose aperitiv me kolegët, mjafton që të shijojmë pak kohë të lirë, e cila ka efekte pozitive te vetja jonë dhe te partneri. Të ndihemi të lirë ndonjëherë, vetëm mirë na bën.

Parregullsi dhe humor të mirë: e pranojmë faktin se shtëpi kopertinash nuk ekzistojnë, dhe madje edhe në qoftë se ka, e jona nuk do të jetë si ajo: në disa momente foleja jonë e dashurisë do të shkatërrohet nga një stuhi tropikale dhe me ardhjen e fëmijëve mund të bëhet edhe më keq. Të mbash rregull është mirë, por ekzagjerimi me perfeksionizëm do të ketë si rezultat helmimin e jetës së përditshme.

Fjalëkalimi: ndarja. Të duash dikë do të thotë ta ndihmosh atë të jetë i lumtur, përtej zgjedhjes personale. Prerja e hapësirave tona është e rëndësishme, por le ta bëjmë atë në një mënyrë të ëmbël dhe të respektueshme, duke shmangur grindjen dhe ironinë. U thoni lamtumirë xhelozive dhe grindjeve që të kujtojnë gjëra nga e kaluara: është koha për të bërë një kërcim në cilësi për historinë tonë dhe të shikojmë në të ardhmen me optimizëm dhe besim.

Humori i mirë: fuqia e një qeshjeje është e madhe dhe drejtpërsëdrejti proporcionale me atë sesa e keqe ka shkuar dita. Mos harroni të qeshni çdo ditë dhe t’i jepni atij një puthje në buzë para se të dilni si dhe t’i uroni natën e mirë, sepse padiskutim janë thelbësore. Dhe pastaj nëse biem në krahët e tij të përqafuar në divan ndërkohë që po shikojmë një film… kjo do të thotë se do ta shohim përsëri në rastin e parë.

Tani, menjëherë: tani është koha e duhur për të treguar gjithçka, veçanërisht atë që nuk na pëlqen. Shumë grindje (dhe divorce!) rrjedhin nga ideja se martesa na bën të bëhemi njerëz të rinj, të ndryshëm dhe më të mirë. Kjo është e vërtetë, por vetëm pjesërisht: në thelb ne mbetemi njerëzit që ne kemi qenë gjithmonë. Bërja e gjërave të qarta do të na ndihmojë të fillojmë me një diçka shtesë. Çështjet e mëdha duhet të diskutohen para se të merret vendimi: të keni fëmijë apo jo, llojin e edukimit të të vegjëlve, kush do të gatuajë dhe si do të organizohet pastrimi i shtëpisë. Nga pyetjet më të parëndësishme tek ato më të rëndësishme, është më mirë t’i qartësoni menjëherë. Martesa ka nevojë për guxim, ndershmëri dhe qetësi. Një treshe që gjithmonë fiton.

a.s/dita