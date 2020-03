Martesa, në rrezik nga izolimi i Covid-19

Covid-19 ka vënë në rrezik jetën e çifteve dhe ata e gjejnë veten të detyruar në një lloj Big Brotheri të madh.

Gazeta “Global Times” raporton se të dhëna alarmante po mbërrijnë në Kinë në lidhje me një rekord të kërkesave për zgjidhjen e martesës në Xi’an dhe në rrethin Yanta, menjëherë pas karantinës nga Koronavirus. Fatkeqësisht, rastet e dhunës në familje po rriten gjithashtu.

Edhe italianët të mbyllur në shtëpi, qëndrojnë së bashku gjithë ditën, të detyruar të shohin njëri-tjetrin.

Deri dje kemi jetuar në një shoqëri të lëngshme, për ta thënë si Bauman, ku gjithçka rridhte shumë shpejt dhe madje edhe marrëdhëniet e dashurisë nuk kishin kohë për t’u jetuar në plotësinë e tyre. Koha ikte dhe ne duhej të përmbushnim detyrat e shumta që i kishim vendosur vetes dhe që donim t’i kultivonim dhe nuk donim të hiqnim dorë. Ne donim gjithçka dhe të ishim gjithçka, duke përfunduar duke qenë pak nga gjithçka.

Kjo na çoi në një epokë të Pressappochism, në të cilën ne improvizojmë sepse njohuritë janë aq të përhapura sa na bëjnë të gjithëve ekspertë. Pra, edhe marrëdhëniet e dashurisë preken nga mbingarkesa individuale në të cilën të gjithë duhet të shprehen sa më shumë që të jetë e mundur.

Pra, le ta imagjinojmë çiftin tipik, të mbyllur në katër mure dhe të lirë nga angazhimet dhe interesat e kultivueshëm, jo më me një kohë të ngushtë, por të dilatuar dhe të papritur. Ai e gjen veten në një lloj Big Brother të bërë në shtëpi, ku publiku shpesh është fëmijë. Tolerimi i diversitetit dhe shmangia e konflikteve nuk është e lehtë, kërkon një përshtatje të papritur: çështje mbijetese.

Konflikti mund të lindë nga ekspozimi ndaj tjetrit, nga klima e frikës ndaj së cilës ne jemi të ekspozuar, nga vështirësitë e mundshme ekonomike, nga pasiguria në punë dhe mbi të gjitha nga pamundësia për të shpëtuar, duke përfunduar duke nxitur zemërimin dhe zhgënjimin. Pa i konsideruar ato raste të dhunës në familje, tashmë të pranishme para koronavirusit, të cilat heqin çdo mundësi shpëtimi. Bujaria është e nevojshme tani dhe çiftet që mezi tolerojnë njëri-tjetrin nuk janë mësuar me të.

Atëherë, çfarë mund të bëhet për të shmangur luftërat e panevojshme të brendshme dhe për të mbajtur atmosferën në shtëpi të qetë, pavarësisht natyrës së jashtëzakonshme të asaj që po ndodh?

Një rregull i mirë, i cili është i mirë për të gjithë të burgosurit në shtëpi: jepi vetes një rutinë. Ne nuk jemi me pushime apo edhe të sëmurë (me shpresë), ju ende duhet të jeni produktiv, prandaj keni nevojë për një orë alarmi dhe rregulla të menaxhimit të kohës, pasi që koha e gjatë në dispozicion mund të bëhet kaotike dhe e menaxhuar dobët, duke gjeneruar përvoja të irritueshmërisë dhe zhgënjimit.

Por ne duhet të jemi të kujdesshëm për të organizuar hapësirën për ta ndarë atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Në mënyrë që të mos krijoni kaos dhe të zvogëloni stresin, mund të jetë e dobishme të përcaktoni hapësirat funksionale që kufizojnë punën, argëtimin dhe relaksimin gjatë natës. Norma mbetet edhe nëse shtëpia është e vogël. Për më tepër, rregulli i derës mund të jetë i dobishëm, i cili nëse mbyllet në mënyrë të nënkuptuar sinjalizon “mos shqetëso”, nëse wshtw e hapur tregon dritën e gjelbër.

Të gjitha në emër të respektit për hapësirën dhe kohën e tjetrit. Të jesh në çift do të thotë të krijosh një NE të përbashkët, e cila, megjithatë, nuk shfuqizon individët individualë. Ne duhet të përpiqemi të ndërtojmë hapësirat personale, të shmangim konfliktet ose anulimin e vetvetes individuale.

Çiftet duhet të mësohen të jenë bashkë dhe ta bëjnë atë me idenë për t’u njohur përsëri me njëri-tjetrin. Mund të jetë e dobishme të riktheheni në kohë në lidhje me fotot dhe videot: vëzhgoni veten në evolucionin e historisw së çiftit dhe vini re ndryshimet për t’u njohur me njëri-tjetrin.

Praktika klinike shpesh përfshin çifte që kanë humbur me kalimin e viteve, duke supozuar se partneri është i njëjti me parimin. Por ka ndryshuar, si kemi ndryshuar, si ka ndryshuar konteksti. Dhe tani që e gjejmë veten së bashku, mund të kemi ndjenjën e të jetuarit me një të huaj. Por asgjë nuk është e humbur, ju duhet të keni një mendje të hapur: kurioziteti dhe dëshira për t’u njohur me njëri-tjetrin, për të gjetur njëri-tjetrin, janw këshillat më të mira që mund t’u jepen çifteve në kohën e koronavirus.

Komponenti seksual është pjesë e çiftit dhe si i tillë ndikohet nga konteksti. Pa dyshim që klima e luftës, vdekjet e shumta, izolimi, rënia e prodhimit dhe ngushtimi i interesave nuk e ndihmojnë jetën seksuale.

Një këshillë është pa dyshim që të mos qëndroni në pizhama gjatë gjithë ditës dhe të ruani kujdesin adekuat personal: megjithëse me rroba të rehatshme, kujdesuni për veten.

Dhe pastaj gjeni pak romancë. Rizbulojeni atë nën shtresa të ankthit prindëror, problemeve të punës dhe mosmarrëveshjeve familjare. Me siguri që ka, thjesht duhet ta kërkoni.

e.k. / dita