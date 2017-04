“Martesë” e minutës së fundit

Nga Bedri Islami

Si duket, Shqipëria do të ketë një President të ri dhe ai do të jetë Ilir Meta.

Në pamjen e parë kjo është një lëvizje e paparashikuar, por në passkenën e politikës perdet kanë qenë të ngritura prej disa kohësh, vetëm se nuk ka qenë i ditur se çfarë do të ndodhte me rënien e këtyre perdeve.

Nuk është ditur nëse do të kishte një fund të lumtur apo “martesa” do të shtyhej në një datë të panjohur.

Prej disa kohësh dy forcat kryesore të kësaj bashkëqeverisje, janë në luftën e bërrylave, që nuk kanë qenë edhe aq të panjohura. Herë pas here ata kanë shkëmbyer goditje direkte, natyrisht përmes zëdhënësve, pavarësisht pozitës së tyre partiake.

Nganjëherë gjërat kanë qenë kaq të hapura sa që të gjithë kanë pritur edhe divorcin, kjo edhe duke e pritur muajin prill, i muajin e ndarjes së LSI-së nga ” bashkëshortët” e saj.

Në të vërtetë, çdo muaj mars, i në kronikat e vjetra, LSI ka bërë shpalljen e luftës, për të shkuar në muajt e mëpasëm, ose drejt shkërmoqjes së bashkëjetesës ose duke hedhur një hap të ri në bashkëjetesë.

Por kësaj here duket se bashkëjetesa po hidhej në erë dhe deklaratat dyanshme nuk sillnin erë të ngrohtë në një krizë që kishte filluar të ngjante me ngrirjen politike.

“Me dashuri dhe me qetësi” zoti i LSI-së, herë e ngrinte luftën e herë e shkrinte atë. Deklaratat se “pluralizmi kishte filluar në vitin 1990” më shumë se një leksion historie ishte një thirrje për të mbushur në mend pjesën e madhe të mazhorancës.

Deklarimi se “pa opozitën, nuk ka zgjedhje” dhe se “duhet krijuar klima e besimit nga qeveria ndaj opozitës”, megjithëse nuk e përmendte askund direkt qeverinë teknike, ishte një variant i zbutur i saj.

Shumë kush mendoi se perdet ranë.

Edhe sot, në atë parlament të shushatur, deklaratat e Ruçit, ishin i kërcënimi i fundit i vjehrrit, nëse do të bëhej kjo “martesë” apo krushqit të ishin secili për vete.

Tri herë u provua të zgjidhej me qetësi e dashuri. Askush nuk dëgjoi nga kjo anë.

Gongu po binte. Dasmorët po shpejtojnë. Ftesat po ndahen. Nuk do të ketë orkestër. Do të ketë mallkime nga një çadër e mbetur në mesin e bulevardit; do të ketë pakënaqësi nga socialistët e zhgënjyer, të cilët do e kuptojnë këtë se “LSI-ja ua hodhi edhe një herë”, kryetari i tashëm i Kuvendit do të ketë një rrugë ndoshta më të shkurtër për në zyrën e tij, dhe “martesa” e minutës së fundit do të ketë pas vetes enigmën: U bë mirë, apo u bë keq!

Ndoshta pas disa javëve do të hidhet edhe “paja” e kësaj martese, e shndërruar në një bashkëqeverisje, ku matematika në ndarjen e osteve do të jetë përsëri mbi mendjen.

Në fund të fundit gjërat mbetën përsëri në familje, të vjen keq për “kunetërit” që deri tash u zunë dhe u përleshën, e nesër do të përqafohen përsëri si “vëllezër”.

Më vjen keq që edhe sot, si në mesjetë, gjërat vendosën nga një grusht njerëzish, kësaj here vetëm dy, dhe një i tretë që pret në një çadër për t’i vënë flakën këtij vendi,

Daltë hajër, thoshin dikur në Shkodër.