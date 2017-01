Martiri i bektashizmit Baba Shefqet Gllava

Klerikët shqiptarë, ndër shekuj kanë qenë objekt persekutimi e shfarosje si nga pushtuesit e Shqipërisë, ashtu dhe nga pushtete të përkohshëm që e kanë parë luftën kundër besimit fetar si një nga drejtimet parësore për të mbajtur pushtetet e dhunshme. Por në këtë kalvar, veçohet lufta pa precedent ndaj klerikëve bektashianë. Kjo luftë ka qenë aq e egër, saqë evidentohet dukshëm dhe në memorien historike jo vetëm të kombit shqiptar, por dhe në Europë e më gjerë. Me gjithë këtë persekucion, klerikët bektashian dhe besimi bektashian, i mbijetuan shekujve duke rritur

besimin e shpresën tek besimtarët e duke sjellë shtimin e radhëve të tyre nga viti në vit, nga dekada në dekadë e nga shekulli në shekull. Historia 8 shekullore e bektashizmit në këtë drejtim, është një histori e rrallë qëndrese e mbijetesës.

Pjesë e kësaj historie është dhe Baba Shefqet Gllava, martir i demokracisë.

I njohur si baba i Koshtanit, i përkrahur dhe i nderuar nga komuniteti i tepelenas për aktivitetin e tij si klerik bektashi, patriot, njeri zemërbardhë, tolerant dhe gjithnjë pranë halleve të fukarenjve, ai do të mbetet në kujtesën e brezave si shëmbëlltyra e pafajësisë, mbi të cilin ra pa mëshirë dora kriminale e diktaturës komuniste.

Baba Shefqeti u lind më 1891 në Gllavë të Tepelenës ku edhe kreu arsimin fillor. Më pas shkon të shërbejë në teqenë e Turballi Sulltanit (në Greqi). Më 28 nëntor 1912, ende djalë i ri, shkoi në Vlorë për ditën e flamurit së bashku me Sheh Beqir Toçin dhe shumë klerikë të tjerë sunni e bektashinj. Mbas masakrave të andartëve grekë në zonat e Jugut, me ardhjen e forcave austriake, në trevën e Tepelenës u krijua një hapësirë veprimi për patriotët dhe lehtësi ushtrimi për besimet fetarë.

Në vitet 1918 – 1920 baba Shefqeti nis punën si dervish, në Gllavë, në Koshtan e më vonë në teqenë e Krahsit. Gjatë viteve 1920 – 1930 merret vetëm me probleme fetare. Merr pjesë ne Kongresin e parë të bektashinjve në Prishtë të Skraparit. Madje në këtë kuvend madhor të bektashinjve, vihet në mbrojtje të grupit reformator të klerikëve, të cilët e shihnin perspektivën e besimit të tyre të pandarë prej perspektivës të kombit. Deviza, të cilën ky klerik e përqafoi dhe mbrojti deri ne fund, ishte “Pa atdhe nuk ka fe!”

Në vitin 1930 baba Shefqeti u bë i njohur në gjithë krahinën e Tepelenës si një klerik patriot me reputacion për bindjet e tij fetare në shërbim të atdheut. Ishte njeri gojëmbël e pranë fshatarëve në të mira e të këqija.

Falë shkollimit në Turqi, njohurive të fituara si klerik bektashian, i riu Shefqet Mahmutaj (Gllava), shumë shpejt fiton respektin e besimtarëve dhe drejtuesve të Komunitetit Bektashian Botëror dhe i besohen detyra të rëndësishme. Ndërsa qershori i vitit 1930, ditë në të cilën ai dekretohet ‘Baba’ nga Kryegjyshi Botëror, mbetet një nga ditët më të shënuara të jetës së tij. “…Është një ditë e veçantë për mua, e cila më bën që deri sa të jem në këtë jetë, tu shërbej e tu gjendem pranë besimtarëve bektashinj, duke lehtësuar hallet e tyre, me bekimin e Krijuesit…”– shkruhet në shënimet e tij.

Sipas atyre që e kanë njohur nga afër, kishte ide politike populiste dhe shpesh propagandonte barazinë shoqërore dhe një lloj “socializmi” naiv me frymë fetare. Pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste e priti me indinjatë. Hyri në lidhje me patriotët e krahinës në përkrahje të luftës çlirimtare duke përkrahur moralisht rezistencën. Teqeja e tij në Koshtan ishte bazë ku priteshin e përcilleshin luftëtarët e lirisë, pa dallim bindjesh politike. Këtu ishin pritur partizanët e Zenel Shehut dhe nacionalistët e Syrja Vasjarit në luftën e përbashkët antifashiste.

Pas çlirimit u vu në shënjestër nga diktatura si klerik dhe njeri me bindje antikomuniste. Ishte kundër dhunës që shpërtheu ndaj nacionalistëve dhe sidomos, kundër ndërhyrjeve të shtetit në punët e besimit e deformimit të riteve fetare. Për këtë baba Shefqeti i Koshtanit u arrestua në nëntor 1947. Sipas inskenimit të tipit komunist, u akuzua se bënte pjesë në “organizatën tradhtare me qëllim sabotimin e reformave dhe rrëzimin e pushtetit popullor”, themeluar e drejtuar nga Zenel Shehu, Syrja Vasjari dhe At Gjergj Suli.

Në 17 nëntor të vitit 1947, baba Shefqeti u arrestua për agjitacion e propagandë kundër pushtetit të kohës. Pas një gjykimi, dhe pse shumë dëshmi ishin pro tij, ai u dënua me pushkatim dhe më 14 janar të vitit 1948, u ekzekutua. U varros diku në një përrua në Gjirokastër (në vendin ku u ndërtua NSHN-ja, e nuk i janë gjetur eshtrat). Pasojat e pushkatimit të tij, i vuajti familja. Vëllezërve iu hoqën triskat e fronit, ndërsa nga familja e të afërmit, asnjë nga fëmijët nuk iu shkolluan.

***

Jeta dhe veprimtaria e tij si klerik është përmbledhur në një libër të titulluar ‘Baba Shefqet Gllava, martir i demokracisë’që promovohet sot në mjediset e Muzeut Historik Kombëtar.

Haxhi Baba Edmond Brahimaj, Kryegjyshi Botëror i Bektashizmit, shprehet me këtë rast:

“Libri ‘Baba Shefqet Gllava, martir i demokracisë’ është pjesa e parë e kolanës disa vëllime “Klerikë bektashinj të persekutuar”, që botohet nga Selia e Shenjtë e Kryegjyshatës Botërore Bektashiane, projekt që synon evidentimin e rolit të klerit bektashian, përkushtimin e tyre në shërbim të njerëzve, vuajtjet shpirtërore në dekada, qëndresën në mbrojtje të besimit, deri dhe para plumbave që u morën jetën. Në këtë kuadër, prej kohësh, Selia e Shenjtë është në vazhdim të punës për ndriçimin e kontributit të klerit bektashi të lënë në harresë, duke përgatitur për secilin, dosje të veçantë me dokumente zyrtare të arkivave vendase e të huaja, me dëshmi të bashkëvuajtësve të gjallë, kujtime të familjarëve e të afërmve, dorëshkrime e ditarë të klerikëve të persekutuar, relike të përdorura nga ata, etj…”.

Ndërsa studiuesi Nuri Çuni nënvizon se: “Udhëtimi i tij ishte i gjatë; ky udhëtim shpirtëror hap pas hapi nisi në teqenë e famshme të Durballi Sulltanit (pranë Volos në Greqi). Ai përjetoi ngjarjet historikë të vendit tonë, ngritjen e flamurit në Vlorë 1912, që i dha gëzim dhe shpresë në këtë rilindje të madhe. Masakrat në popull dhe djegia e shkatërrimi i teqeve nga andartët grekë në gjithë Shqipërinë e Jugut, i lanë mbresa të thella. Ndihmoi dhe u gjend pranë muhaxhirëve të ardhur nga Korça, Kolonja, Skrapari, Tepelena, në ullishten e Vlorës me baballarë të tjerë gatuanin për ta, ditë dhe natë. Duke punuar pranë teqeve të ndryshme në Greqi dhe Shqipëri pranë baballarëve të përgatitur, ai punoi me përkushtim si dervish në Gllavë, Koshtan, Krahës dhe me predikimin në dashurinë ndaj Krijuesit, bëri për vete shumë besimtarë dhe afroi dashamirës e intelektual të kohës, eci me devizën bektashiane “Pa atdhe nuk ka fe”.