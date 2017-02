MAS miraton datat e provimeve të lirimit, ja kur do jepen

Provimet e lirimit për nxënësit që mbarojnë shkollën 9-vjeçare do fillojnë në 12 qershor. Udhëzimi i miratuar gjatë ditës së djeshme nga ministrja e Arsimit, saktëson se provimi i parë do të zhvillohet në lëndën e gjuhës së huaj, në datën 12 qershor.

Një javë më pas, përkatësisht në datën 19 qershor nxënësit do të zhvillojnë provimin e dytë në lëndën e gjuhës shqipe. Provimet e arsimit bazë mbyllen me testin e matematikës që do të zhvillohet në datën 22 qershor.

Ndërsa nxënësit e pakicave kombëtare (greke dhe maqedonase), do të japin edhe një provim të katërt, që është testi i gjuhës amtare, e që do të zhvillohet në 16 qershor. Në udhëzim saktësohet se lista e gjuhëve të huaja që do të jepen si provim i detyruar, janë: anglishtja, italishtja, frëngjishtja, si dhe gjermanishtja.

Testi në këto raste do të hartohet në përputhje me planin mësimor të lëndës, që në arsimin e mesëm të ulët është trajtuar si gjuhe e huaj e detyruar dhe do të jetë i nivelit gjuhësor A2.

Për nxënësit e klasave të 9-ta, parapërgatitiore për seksionet dygjuhëshe italiane, gjermane dhe frënge, sqarohet se janë të lirë që të zgjedhin midis gjuhës së huaj të parë që kanë zhvilluar në klasën e tretë, dhe gjuhës së huaj të seksionit përkatës të filluar në klasën e gjashtë.

Kohëzgjatja e secilit prej provimeve do të jetë 2 orë e 30 minuta, ndërsa procedurat do të jenë të njëjta me ato të administrimit të provimeve të maturës.

Për të shmangur rrjedhjen e informacioneve, në rregulloren e provimeve kombëtare të arsimit bazë, përcaktohet se personat që do jenë të përfshirë në të gjitha nivelet e administrimit të procesit, duhet të deklarojnë me shkrim se nuk kanë konflikt interesi me nxënësit që japin këto provime, (nuk duhet të kenë fëmijë të tyre, apo të tjerë të njohur në provim).

Pas disa ditësh do të bëhen publike edhe programet orientuese ku do të detajohen temat që do të kenë edhe ndikimin më të madh në testin final që do të zhvillohet përgjatë muajit qershor.

Administrimi dhe përgatitja e testeve

Testet do të përgatiten nga grupi i ekspertëve të lëndëve përkatëse që do të ngujohen në Agjencinë Kombëtare të Provimeve. Kjo e fundit do të marrë përsipër edhe zbatimin e rregullave të shpërndarjes dhe mbrojtjes së testeve nga rrjedhja e informacioneve.

Materialet e provimit së bashku me listën e nxënësve për çdo qendër testimi, do të tërhiqen me procesverbal nga PAP, dy orë para fillimit të provimit, në prani të përfaqësuesit të komisionit kombëtar të arsimit bazë.

Administratori i provimit nuk mund të jetë mësues i lëndës që jepet provim, teksa në ditën e testimit nuk duhet të ketë asnjë mjet komunikimi me vete, të mos lejojë nxënësit që të mbajnë mjete të tjera përveç dokument të identifikimit dhe stilolapsit. Nxënësi duhet të paraqitet në qendrën e provimit 1 orë e 30 minuta përpara fillimit të provimit, teksa duhet të jetë i pajisur vetëm me një mjet identifikimi.

Skema e vlerësimit të testeve

Skema e vlerësimit përcakton se çdo përgjigje do të vlerësohet me pikë, që më pas do të konvertohen në notë. Mësuesit që do të korrigjojnë këto teste duhet të kenë eksperiencë mbi 5 vjeçare pune në lëndën përkatëse, të jenë me arsimin universitar përkatës, të mos kenë konflikte interesi, si dhe të kenë qenë të përpiktë në korrigjimet e viteve të shkuara.

Çdo test do të kalojë në duart e dy korrigjuesve, kur ka mospërputhje të pikëve do të ketë edhe një vlerësues të tretë që do të vendosë. Sikundër ndodh edhe me maturantët, nxënësit e 9-vjeçare kanë të drejtë që të kërkojnë fotokopje të testit të vlerësuar, për të verifikuar korrigjimin dhe pikët e marra. Për këtë, në rregulloren e provimeve saktësohet se:

“Nxënësit e pakënaqur kanë të drejtë që 5 ditë pas marrjes së vlerësimit, të bëjnë kërkesën për tërheqjen e kopjes së korrigjuar të testeve.

Çdo nxënës që është kalues në provimet kombëtare të arsimit bazë do të pajiset me Dëftesën arsimit bazë, e cila lëshohet nga drejtori i shkollës. Ndërsa nxënësi që nuk arrin të marrë nota kaluese, ka të drejtë që t’i japë sërish në sezonin e vjeshtës dhe pasi të marrë rezultate kaluese do mund të vijojë procedurat e regjistrimit për vijimin e studimeve të shkollës së mesme”.

Pranvera Kola – DITA