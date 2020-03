Shqipëria mbyll kufijtë me fqinjët duke nisur nga mesnata e së dielës

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se nga nesër në mesnatë do të mbyllen kufinjtë tokësorë me Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Greqinë, dhe do të lejohet vetëm transporti i mallrave.

“”Nga nesër, e dielë 15 mars në mesnatë, ora 00.00, të gjitha hyrjet tokësore në Shqipëri nga Mali i Zi, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Greqia, do të mbyllen për të gjithë udhëtarët me autobus, mikrobus apo veturë! Kufiri tokësor i Shqipërisë do të qëndrojë kudo i hapur vetëm për transportin e mallrave. frikë aspak, kujdes po!” shkruan ai”, shkruan Rama.

l.h/ dita