Masakra e ballistëve mbi këshilltarët e fushës

Në 75 vjetorin e Çlirimit

Nga Naun Kule

1.Shënpjetra-fshat i vogël me burra të mëdhenj…

Shënpjetra është njeri nga fshatrat e Komunës së Semanit të Bashkisë së Fierit, e vendosur dajmas në fqinjësi me fshatrat Hoxharë, Topojëqerim, Sheqmarinas, etj. Ideologjia ateiste ia ia ndryshoi emrin e herëshëm sa vet ajo, nga Shënpjetër në Fushë. Por, pavarësisht kësaj, ajo ishte dhe është Shënpjetra, me historinë e lashtë dhe banorët e saj autoktonë myzeqarë. Emri i ri nuk ngjiti dot ndonëse, u shkrua dhe u vulos në gjithë të shkruarat e 30-40 vjetëve të këtyre banorëve. Kjo edhe sepse në një fushë si gjithë Myzeqeja, emërtimi i një fshati me emrin Fushë, nuk thoshte asgjë të veçantë. Por jo vetëm kaq. Emërtimi i ri nuk mbante dot dhe as përcillte ndër breza peshën e memories historike të këtij fshati dhe banorëve të vet, lindur e rritur këtyre anëve me krenarinë e ligjëshme të paraardhësve.

..Pak e dinë se burra të dëgjuar dhe të njohur gjer larg si luftëttarë për pavarësi kombëtare dhe mësim shqip si Kostandin e Jani Minga (babai dhe biri), se Dëshmori i LNÇ, kleriku dhe mësuesi martir Papa Isaija (Irakli Pylli), se atdhatari i shquar për këngë dhe pushkë siç ishte Llaz Shënpjetra(Spiro), kanë për vendlindje, për djep dhe vatër, pikërisht këtë; fshatin Shënpjetër. Shtoju këtyre burrave edhe emra të tjerë, të lashtë e të rinj, që sot flasin nga lapidarët ndër këto fshatra, si ato të këshilltarëve të LNÇ, Todi Micit-kryetar i këtij Këshilli, Miti Papa, Kiço Mici, Xoxi Rrapi, Naun Kërri dhe korrierit të Këshillit, 14 vjeçarit Lili Stavre.

Xhahilët e Ballit, nuk e kursyen as këtë fëmijë.

Zbrazën në gjoksin e tij të njomë, batare plumbash tek mbështetej dhe binte mes këshilltarëve, të lidhur dorë për dorë.

***

…..“Mësuesi Kostandin prej Myzeqejet”përmendet në historinë arsimore të Beratit, pasi jep mësim atje që më 1862…

Por, e thamë, djepi dhe vatra e Mingëve, është Shënpjetra në kishën e të cilës Kostandini shërbeu si pësalës dhe mësonjës.

Toponimet e shumta të derisotme si “arat e Mingës…pusi i Mingës, evgjeri i Mingës”etj, plotësojnë gjenezën dhe hisorinë e re e të lashtë të këtij fshati dhe figurave të tij të shquara.

“Mësuesi i Popullit” Jani K. Minga,(1872-1947), një personalitet i shquar kombëtar i atdhetarizmës dhe i mësimit shqip, shtysën e parë për gjithçka bëri, e mori me qumështin e nënës pikërisht këtu, nga parardhësit, nga i ati dhe bashkëvëndësit e tij myzeqarë, për tu ngritur dhe mbetur në përmasat e një modeli dhe reference si atdhetar, mësues e autor i teksteve shkollore, si një orator i pakrahasueshëm, një kuadër i paarritshëm si inspektor i arsimit në disa rrethe të Shqipërisë, Vlorë, Gjirokastër, Tiranë, etj.

I sulmuar egër nga qarqet antishqiptare të kohës si atdhetar i paepur, i burgosur nga fashizmi, i kërcënuar nga kleri dhe grekomanët, ky mësues e luftëtar, nuk mund të bënte apo të ishte ndryshe veçse ai; Jani Kostandin Minga i Shënpjetrës së Myzeqesë..!

***

Irakli Pylli, Shënpjetër (1882-1944), alias Papa Isaija, mësues, klerik, Dëshmor i atdheut. Që në vitet 1905-6, bashkë me shokun e vet, Ymer Hoxha, (klerik mysliman), shpërndanin libra dhe botime shqip nëpër skolirat e Myzeqesë.

Në vitin 1907, i arrestojnë autoritetet osmane.

U varën në qafë njerit këmborë e tjetrit zile dhe, të lidhur bashkë, i shëtitën nëpër pazarin e Fierit duke i fyer e goditur. Më 1914, e arrestojnë “gegët rebelë” të Haxhi Qamilit dhe e mbyllin në kampin-burg të Shijakut ku torturohet dhe fyhet për disa muaj. Më 1918, pushtuesit italianë, pasi arrestuan në Zharrnec mësuesin Naun Doko Priftin dhe pushkatuan mësuesin Papa Saqellarin, shkuan të arrestojnë edhe Papa Isaijën. Me që nuk e kapën dot, ia dogjën shkollën në Shënpjetër. I nxitur nga bashkëfshatari Jani Minga, Papa Isaija iu bashkua protestave të popullit dhe klerikëve të Korçës, duke përzënë dhespotin grek dhe meshoi shqip në kishën e Shën Gjergjit në Korçë. Për këtë akt dhespoti grekoman i Beratit, e shkishëroi.

Pas pushtimit të Shqipërisë nga fashizmi, u lidh me forcat NÇL dhe zhvilloi luftë të vendosur për çlirimin e Shqipërisë.

Me ndihmën e spiunëve, në dhjetor 1943 arrestohet nga gjermanët. E mbyllin në burgun e Elbasanit dhe më pas në kampin famëkeq të Zemunit në Jugosllavi.

Këtu vdiq nga torturat e xhelatëve nazistë, në shkurt 1944.

***

Një tjetër figurë e spikatur dhe bir i këtij fshati myzeqar, është edhe ajo e “Këngëtarit të burgut”.

Llaz Shënpjetra-Spiro, njeri nga profilet e shquara të folkloristikës së Myzeqesë, këngëtar virtuoz, atdhetar dhe luftëtar trim. I mbyllur në burgun e Beratit si antizogist, Llazi këndonte aq shumë dhe aq bukur sa prishte gjithë rregullat e burgut. Drejtuesit e burgut u ankuan duke ua treguar oborrtarëve të mbretit, si rast i pazkontë me të cilin kishin gjetur belanë. Ftesës së Lartmadhërisë, Zogut të Parë për t’ia sjellë të këndonte në oborrin mbretëror, Llazi iu përgjegj me thënien e njohur asokohe, për trazirën që solli ndër mëkëmbësit e mbretit e cila, përcillet edhe sot me admirim ndër bashkëfshatarët e këtejmë:

–Jo madhëri; këngën nuk e shes! dhe qëndroi e këndoi në burg.

***

Kur trimëria partizane ngjitej maleve…

Viti 1943, ishte viti vendimtar dhe gjithëpërfshirës i shqiptarëve në Luftën për çlirim kombëtar. Qëndresa kundër pushtuesve dhe tradhëtarëve të vendit po organizohej edhe ushtarakisht në grupime dhe çeta luftëtarësh.

Veprimet luftarake dhe organizimet në njësi partizane,u kthyen shëmbuj nga dhe si duhej organizuar dhe luftuar për çlirimin e vendit.

Të kujtojmë se, që në dhjetor 1941, në Lushnjë u krijua celula e parë e pksh. Po kështu, në aksionin kombëtar të 24 korrikut 1942 për prerjen e gjithë lidhjeve telefonike, vetëm në Fier-Lushnjë vepruan tri grupe të rinjësh duke prerë lidhjet telefonike të këtyre qyteteve me Vlorën, Durrësin, dhe Beratin. Në nëntor 1942, në dy qëndrat qytetare të Myzeqesë, Fier-Lushnjë, u festua demonstrativisht, 30 vjetori i Pavarësisë shqiptare. Është me rëndësi të theksohet se në këto demostrata për herë të parë merrnin pjesë dhjetëra vajza myzeqare.

Gjenerali fashist S.Robino, i shqetësuar nga këto ngjarje informon komandën e lartë të pushtimit se:

“…Populli i Lushnjes, mes tyne edhe vajza, ka bamun demonstracion të fuqishëm duke hedhun edhe parrullat – Poshtë Italia…Poshtë Duçja… Poshtë fashizmi, etj.”

Në datën 26 dhjetor 1942 në Kolonjë (Ardenicë), u krijua Çeta e parë partizane e Myzeqesë me 23 luftëtarë vendas, njëra nga çetat e para partizane. Viti i ri 1943, që në muajin e parë të tij, nis me veprime luftarake te formacioneve partizane të Myzeqesë. Më 28 janar 1943, çeta e Myzeqesë bëri pagëzimin luftarak kundër fashistëve, me sulm të rrufeshëm ndaj karabinerisë bregdetare italiane e dislokuar në hanin e Libofshës.

Ndërkohë, rrushi shihte rrushin…

Fjalët liri, pavarësi, partizanë etj, ishin qoshja e bisedave të ditës. Frika ishte vrarë dhe trimëria e guzimi po shtonte shëmbuj heroizmi. Goditja e çetës së Myzeqesë kundër fashistëve në Libofshë, dhe largimi i tyre përfundimtar,u dha zemër bujqërve. “…Më 28 të vazhduesit- i shkruante komandës së vet gjerarku fashist në datën 30 janar 1943,- rreth orës 20-të, kompania jonë bregdetare e dislokuar në Libofshë, u sulmua nga një çetë e ardhun prej kodrave të Ardenicës…

U plagosën ushtarët Xhuzepe dhe Polumbo…”

Ndërkohë çeta të tjera partizane krijoheshin njera pas tjetrës.

Në katër shkurt 1943 u krijua Çeta partizane e Mallakastrës e cila, menjëherë u përfshi në veprime luftarake siç qenë sulmet mbi Patos, mbi Selenicë, etj. (Gazeta “Telegraf” nga Prof. B.Zotaj, dt. 05. 02. 2018)

Në muajin mars 1943, krijohet çeta “I.Qemali” në Kraps.

Në Zharrëz u krijua batalioni partizan “Petro Sota”, në Suk, gusht,1943 u krijua batalioni “Tofik Lapani” e më pas, edhe batalioni “Semani”. Në shtator, Grupi partizan i Myzeqesë me 800 luftëtarë, u organizua në katër batalione.

***

Ky ishte teatri luftarak i banorëve të këtyre anëve, në verë-vjeshtën e vitit 1943. Mbi këtë shtrat heroik dhe luftarak, u ngrit ngjarja madhore e Luftës tonë çlirimtare; kur më 14 shtator 1943, nga qyteti i Fierit, dolën partizane në një natë 68 vajza, të nxitura nga shembulli i shoqes së tyre, heroinës, Liri Gero.

(Lapidari në Fier dhe libri i K.Boçovës “Nëno moj do pres gërshetin,”

Askund në historinë e luftërave tona dhe jo vetëm, nuk përsëdytet ky akt burrëror dhe flijues i këtyre vajzave fierake, në mezin e dyzetë e treshit, kur nuk dukej as fati, as fundi i Luftës.

Ç’emër tjetër mund t’i vesh një vetflijimi të tillë veçse një trimërie të brishtë e bërë bashkë; vajzash dhe djemësh, nënash dhe baballarësh të cilët, i rritën e stolisën çupat e tyre për t’i nusëruar për tek dhëndurrët, por i armatosën dhe i ngjitën maleve për t’u përgjakur me pushtuesin. Kjo është trimëri e lindur pranë djepit dhe sofrës familjare, e ushqyer dhe e përcjellë po aty; në mëhallë e në fshat, në lagje dhe qytet, gjersa u rrit dhe shpërtheu…

Por kjo nuk ishte trimëria e parë për motrat tona fierake. E para ishte ajo që i nxori fitimtare në luftë me vetveten. Me mjedisin patriarkal gati të një shekulli më parë, që i ngriti mbi kanunet e kohës dhe parullat denigruese të “baballarëve të kombit “

Kjo ishte për ato beteja dhe fitorja e parë me zemrën dhe arsyen, me familjen dhe prindërit, me opinionin vrastar të kohës…

Kjo ishte fitorja e tyre më e madhe, pas të cilës iu hapën udhët e luftës dhe të jetës…

***

Më trembëdhjetë të nëntorit, të vitit dyzetë e tre…

Nata e 12-13 nëntorit, të dyzetë e treshit, për banorët e Shënpjetrës, ishte më e zezë dhe më e ftohtë se gjithë dimri i atij viti. Ishte natë e përgjakshme. Thuajse çdo natë bujqit e këtejmë flinin me veshët nga rruga dhe fjala e parë e ditës ishte “ A pati gjak sonte..?” Spiunët e shoqëruar nga banda ballistësh, trokisnin në mesnatë. Merrnin burrat a djemtë e dyshuar se ndihmonin luftën dhe,100-200m larg shtëpisë, i pushkatonin.

Kjo ishte detyra e batalionit ballist me emrin “Xhandarmëria civile” komanduar nga kryeballisti Besim Belishova.

Informacionet thoshnin se trakte dhe komunikata të Luftës hyjnë strehë më strehë në kasollet e këtyre fshatrave. Qerret me armë të mbuluara me kashtë a lëpushka, kalonin bazë më bazë gjersa përcilleshin për tek partizanët.

–Disa kasolle tymosnin ditë-natë..! thoshnin hafijet. –U pjekin bukë partizanëve.Të tjera krehin e tjerrin lesh; bëjnë çorape e fanella..

…Dhe, të gjitha këto ndihma e ushqime, i drejtojnë këshilltarët, këshilli NCL i fshatit. Edhe ata që bashkohen me partizanët..!

Nata e 12 nëntorit qe një mësymje e egër kundër gjithë këtyre ndodhive. Shtëpi e ballistë, shtëpi e xhandarë. Me listë në dorë kërkoheshin djemtë e fshatit që luftonin maleve, por që ushqeheshin, visheshin dhe armatoseshin që këtu, nga këta…!

Babait i kërkonin djalin, motrës vëllain, nënës evlatin, gjyshes nipin…Nën goditjet e kondakëve të pushkëve dhe thirrjet e ngjirura të ballistëve, davaritej mugu i ditës së ftohtë që po vinte, 13 nëntor, 1943. Armiqtë kanë vënë në shenjestër disa nga burrat që gjetën në fshat. Të drejtuar nga spiunët, kanë zënë në befasi edhe disa nga këshilltarët. I lidhën, i grumbulluan dhe nisën t’i merrnin në pyetje. Tri ditë më parë ishin gjendur të vrarë dy nga spiunët e njohur që vinin nga qyteti gjoja për të bërë tregti me bujqit e këtejmë. -Kush na i vrau shokët?

-Populli…! përgjigjej qetë-qetë Todi Mici. -Pyesni kujt i kanë mbetur borxh… Se tregtarë ishin, apo jo? Tregtari e xhambazi…

-Dëgjoni, edepsëza…! Thuajini vet prapësitë tuaja. Të gjitha i dimë, po flisni të shpëtoni kokën!…Kush i theu grazhdaret e beut? Kush e fshehu qerren me armë në pyll? Kush po na i bënë gjithë këto prapësira në fshat? Rrëfehuni të shpëtoni kokën!

– S’ka nevojë të rrëfehemi zoti komandant! Ne na njeh gjithë fshati. Këtu, as rrëfejmë as gënjejmë dot…

Burri njëherë flet e…Kemi folur me shokët, me djemtë tanë..!

…Acarimi arriti kulmin.Komandandi urdhëroi nxjerrjen e këshilltarëve nga fshati. U trëmbeshin bashkëfshatarëve. Disa të afërm i kthyen se gjoja do t’i shpinin në komandën e Fierit.Kujt i shkonte mendja tek hataja…?…Fshati pyeste dhe priste në ankth. Dhe ja, heshtja u thye…Nga fundi i fshatit, të shtëna mitrolozi..?!

Në pamundësi ta zinin gjatë natës, ballistët e pritën te shtëpia këshilltarin tjetër, Xoxi Rrapin…

-E vranë Xoxin! pëshpëritën mes tyre. Todi nguli sytë andej… Shtrëngoi dhëmbët e ledhatoi Lilin e vogël, i cili e vështronte herë pas here me sytë e butë të fëmijës dhe pyeste:-

-Ku po na shpien xhaxhi Todi…?

-Mos u tremb pëllumb! Jemi bashkë… Jemi burra apo jo..!?

-Derra, hidhini këmbët! Kështu do ta pësoni…Të gjithë!

Bashkë me ballistët ecte edhe zonja e një spiuni të porsavrarë.

-Dua gjakun e burrit!…Me 100 lalë e lalesha të shlyhet…!

Vrasja e Xoxit e ngriti fshatin. Por trembi më shumë bandën e ballistëve. I rreshtuan pas një vidhishteje dhe i pyetën sërish.

-A jeni të gjithë këshilltarë?

-Po! tha Todi Mici.-Unë jam kryetari..!

-Ashtu..? Dhe flet serbes e çapraz? Xhelati u pizmos.

-Edhe ti Kiço, me partizanët?

-Po ti piçiruk…? Edhe ti me këta?

Djalthi ia nguli sytë egërsirës dhe shtrëngoi nga krahu Todin. Ky, i shkoi dorën ndër flokë e i ledhatoi faqet.

-Ku e ke vëllain ti piçiruk?

-Në mal me partizanët…

-Kur do vijë në shtëpi, të ka thënë.?

-Po…! Kur të çlirohet Shqipëria…!

-Ju pyesim, në doni të ktheheni gjallë..Për herë të fundit..!

Këshilltarët shtrënguan grushtet të mbështetur tek njeri tjetri si të sfidonin vdekjen përballë…

-Po ju dalim borxhit..Ndryshe, në qafë paçi veten.!

Grykat e zeza të armëve, u ngritën mbi ta.

-Për të fundit herë. Kush do flasi del nga rreshti…!

Këshilltarët folën njëherësh,fortë:-Rroftë Shqipëria..!

-Zjarr..! Mitrolozët kositën gjithçka..!

Ballistët ia mbathën. Këshilltari Naun Kërri, duke shtrënguar gjoksin e përgjakur, pati fuqi të thërrasë:

– Ikët o qënër…O frikacakë, o zagarë..!

Njeri nga ballistët ktheu kokën dhe tërhoqi këmbëzën e gjer në fund…Nauni dhe Todi Mici qenë bërë shosh e mbytur në gjak. Katërmbëdhjetë vjeçari Lili Stavre, qe zvarritur gjer tek rrëkeja e ujit për të lagur buzët. Aty kishte vdekur…

Vetëm Kiço Mici shpëtoi ndonëse me disa plumba në trup. Bujqit e Shënpjetrës vrapuan për aty. Kiçon e shëruan. Ai mundi të shijojë lirin e fituar me gjakun e vet dhe të shokëve.

… Jetoi edhe dy dekada si dëshmia e gjallë e këtij akti heroik. Njëherësh, edhe si dëshmia e kësaj masakre të ballistëve mbi këshilltarët myzeqarë të Shënpjetrës, vepra e të cilëve ruhet e freskët, në këngë dhe lapidarë, në mendjen dhe në zemrën e gjithë popullit shqiptar.

Tetor, 2019