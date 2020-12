Masat anti-COVID, kontrollet gjatë natës së 31 dhjetorit, patrullat policore do të monitorojnë të gjitha zonat

Sipas vendimit të Komitetit Teknik të Ekspertëve, asnjë qytetar nuk do të lejohet të festojë në shesh apo rrugët e kryeqytetit pas orës 20:30, masë e cilat do të jetë në fuqi deri më 4 Janar.

Nëndrejtori i Policisë Bashkiake, Toni Beni thotë se për të gjithë ata që do të shkelin aktin normativ do të ketë masë administrative me gjobë 3 mijë lekë.

Sakaq, kontrolle do të ushtrohen edhe në subjektet e bar-restoranteve, të cilat në disa raste kanë shkelur orarin e kufizimit, e për këtë arsye do të jenë rreth 15 patrulla të cilat do të monitorojnë rrugët dhe zonat e kryeqytetit për qytetarë dhe subjektet që do shkelin vendimin pas orës 20:30

“Policia Bashkiake vazhdon kontrollet deri në momentin e ndalimit të lëvizjes së njerëzve e cila është në bazë të aktit normativ për pandeminë të Covid. Akti Normativ nuk parashikon data, hyn në fuqi dhe deri në përfundim të tij respektohet qoftë data 31, apo 1 dhe 2. Në fashën e orarit që nuk lejohet policia do marrë masa sipas legjislacionit në fuqi duke këshilluar dhe masa administrative sikundër e parashikon ligji. Ka patur disa raste. Në rastet kur janë konstatuar bare dhe restorante janë njoftuar autoritet përkatëse”.- shprehet ai.

h.b/dita