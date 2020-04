Rama: Do zgjerojmë oraret e lëvizjes por do rriten ndëshkimet

Kryeministri Edi Rama në një lidhje live në Facebook është shprehur se ndihet shumë i mërzitur nga ajo se çfarë ka ndodhur sot.

Ai u shpreh se ne akoma nuk e kemi arritur kulmin dhe duhet që të tregojmë shumë kujdes.

“Më vjen shumë keq por duhet të përshkallëzojmë këto masa që një pakicë absurde të mos marrë në qafë shumicën dërrmuese që duhet ta lehtësojmë sadopak sepse është krejtësisht e vetëdijshme se po lufton po reziston në mënyrë shembullore.

Ne nuk mund ta humbim këtë luftë për qejfin e atyre që nuk po marrin vesh dhe ne mund vetëm ta fitojmë dhe do ta fitojmë këtë luftë me sezbën.

Ku deri tani kemi provuar botërisht se Shqipëria e vogël me të gjitha mangësitë e veta është në gjendje të bëjë një histori suksesi që do të mbahet mend gjatë, falë popullit të saj dhe qeverisë që po e udhëheq luftën.

Por teksa po shkojmë për ditë drejt një pikë kulmore që ende nuk e kemi arritur, nuk duhet të harrojmë në asnjë çast se bilancet e luftërave bëhen në fund dhe s’ka ndeshje që fitohet pa rënë bilbili.

Kryeministri ka bërë me dije se do të zgjerohet fasha e orarit për të lëvizur këmbësorë, do të autorizohen më shumë makina private të kompanive që janë ligjërisht të lejuara për të qëndruar hapur, do të shtohet lista e bizneseve që mund të zhvillojnë aktivitetin e tyre, por do të ashpërsohen masat ndëshkimore që mund të shkojnë deri në heqje lirie apo konfiskim malli.

“Në Shkodër e infektuan njëri tjetrin në një mort dhe pastaj e bën zinxhir për të 7-ta, kështu është kjo luftë. Kur e vumë këtë fashë orare, e vendosëm që do të zgjatej deri të hënën, por u detyruam ta shtyjmë me disa ditë. E keqja nuk ka ardhur akoma. Kjo nuk është çështje oraresh apo rregullash, por e disave që u ka mbetur sahati 12. Ja kush është plani që po përgatisim dhe do kthehet në ligj shumë shpejt.

Si fillim do zgjasim fashën orare, por do rrisim ndëshkimet dhe për rastet e përsëritura do të shkojnë deri në burg. Më pas gjithmonë me shkallë dhe sipas dinamikës, do lejojmë automjetet private me fashë orare të zgjatur për kompanitë që kanë aktivitet ligjërisht të lejuar, por do rriten ndëshkimet. Do autorizojmë hapjen e dyqaneve, ku do kërkohet me detyrim pajisja e maskave dhe doreza dhe rregulla strike, shkelja e të cilave do të perbeje mbyllje, konfiskim malli deri ne heqje lirie.

Ka ndodhur gjithë këto javë që Polica e Shtetit të kap dhe të ndëshkojë me gjobë dhe mbyllje kafetë, ku u ofrohet kafe dhe raki trimave”, tha Rama.

l.h/ dita