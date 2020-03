Masat e reja, nga e hëna askush nuk qarkullon jashtë qytetit, kufizime dhe për debatet televizive

Përshkallëzohen masat parandaluese kundër koronavirusit, duke bllokuar lëvizjet me makinë në 6 qytete, por edhe mbyllje e lokaleve, bareve, restoranteve në të gjithë Shqipërinë.

Në një dalje të fundit nga Facebook-u, kryeministri Rama ka lajmëruar masat e reja që do të aplikohen në disa qytete të Shqipërisë në luftë me COVID-19.

”Kemi vendosur të ndërpresim fluturimet, transportin detar dhe me autobus me Greqinë fqinje, për momentin autoveteturat do të vijojnë, ndërsa transporti i mallrave asnjëherë nuk do të ketë ndërprerje, njësoj si me Italinë.

Nga dita e diel në 06:00 do të ndalohet jo vetëm qarkullimi brenda po edhe në rrugët nacionale që lidhin Vlorën me Fierin, Fierin me Lushnjen dhe Shkodrën me Lezhën, pra perimetri i mbrojtjes do të zgjerohet dhe do të ndalohet qarkullimi mes Elbasanit dhe Korçës”, deklaroi Rama në këtë videomesazh.

Më tej kryeministri theksoi se në perimetrin e blinduar do të këputen lidhjet mes këtyre qyteteve për autobusët, apo makinat private, do të qarkullojnë vetëm automjetet që hyjnë në kategoritë e lejuara brenda perimetrit Tiranë-Durrës.

Sipas tij, kompanitë ditën e hënë duhet të sigurojnë transportin e punonjësve të tyre të akredituar apo mjetet e punonjësve. Edhe punonjësit e administratës duhet të sigurohen që të pajisjen me kartelën identifikuese.

Gjithashtu Rama ka bërë ditur se kompanitë mediatike duhet të ndërpresin çdo lloj programi më me shumë se dy persona.

“Sanksionet për shkelësin do të jenë të ashpra dhe do të përshkallëzon.

Të gjitha kompaninë televizive duhet të ndërpresin programet me më shumë se dy persona, do të ndalohen se janë vatra të rrezikshme për armikun e padukshëm.

Të evitohet ajri i kondicionaur. Hapja e dritareve ndihmon në luftën e përditshme ndaj tij. Kjo do të jetë jeta jonë në këtë luftë, në këtë të keqe të madhe që na zuri.

Të bëjmë më të mirën e mundshme të gjithë së bashku”, theksoi Rama.