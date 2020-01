Virusi kinez, ministrja e Shëndetësisë: Kufizimi i njerëzve dhe mallrave i panevojshëm

Në mbledhjen e dytë të ”Task-Forcës”, në lidhje me virusin kinez, ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka deklaruar se pas shpalljes së emergjencës globale për koronavirusin do të rriten masat për kontrollin dhe gjurmimin e më pas izolimin e rasteve që vijnë në Shqipëri, në pikat kufitare.

Nga ana tjetër, ajo theksoi se nuk është e nevojshme ndërprerja e udhëtimeve ndaj Kinës, pasi kjo do të kishte edhe një kosto financiare dhe vetëm me këshillimin e qytetarëve mund të bëhet parandalimi i hyrjes së këtij virusi në vendin tonë.

“Plani i masave që ne po zbatojmë që përfshinë nivele të caktuar veprimesh sipas shkallë së rrezikshmërisë sepse ne jemi vend me rrezikshmëri të ulët, bazohet në atë plan masash që deri dje janë marrë në raport me kontrollin në të gjitha pikat e kalimit kufitar. Do doja të informoja që pas shpalljes së emergjencës globale ne do të rrisim përforcimin aktiv të survejancës, për gjurmimet e rasteve dhe izolimin e tyre, si dhe koordinimin e institucioneve për aplikimin e këtyre masave bazuar në udhëzimet e OBSH, ka thënë ministrja.

“OBSH dhe të dhënat e saj kanë treguar deri në këtë moment që kufizimi mund të jetë jo efektiv ndaj ne do të rrisim edhe këshillimin e udhëtarëve që udhëtojnë drejt Kinës. Në të gjithë pikën e kalimit kufitar po përforcohen edhe në mbështetje të vendimit të fundit të OBSH masat dhe kontrollet higjeno-sanitare. Po kryhet me imtësi vlerësimi i çdo rasti. Mjekët që janë pjesë e ISHP po koordinojnë veprimet në zbatim të udhëzimeve ndërkombëtare për të asistuar çdo rast dhe për të marrë masat e nevojshme. Deri tani nuk ka asnjë rast me këtë virus në Shqipëri. Por në do të përforcojmë masat në raport me atë që po ndodh sot në botë”, shtoi ajo.

