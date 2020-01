Masat për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga gripi!

Pranvera Kola

Rënia e temperaturave ka shtuar fluksin e pacientëve që paraqiten për ndihmë të specializuar mjekësore në urgjenca dhe poliklinikat e lagjeve. Sipas të dhënave të deklaruara nga strukturat e shëndetit, janë rreth 11 mijë rastet e konfirmuara gjatë një jave që shfaqin kryesisht simptomat e infeksioneve respiratore, si dhe gjendjeve gripale. Megjithatë, kjo shifër mund të jetë edhe më lart, duke qenë se një pjesë e konsiderueshme e këtyre ndërlikimeve trajtohen në kushtet e shtëpisë. Referuar shifrave të raportuara, ekspertët e shëndetit publik bëjnë me dije se situata është normale, e zakonshme dhe e pritshme për stinën në të cilën ndodhemi. Sipas Institutit të Shëndetit Publik: është evidentuar qarkullimi i gripit në vendin tonë. Aktualisht qarkullon virusi A/H1, i cili gjithashtu qarkullon në gjithë shtetet e Evropës dhe të rajonit. Duke qenë se i ftohti ka mbërthyer vendin dhe luhatja e temperaturave vijon, ekspertët e ISHP-së, këshillojnë të bëni kujdes ndaj të ftohtit dhe të informoheni mbi këshillat dhe masat që duhet të merrni për t’u mbrojtur jo vetëm nga gripi, por edhe llojet e tjera të infeksioneve virale që janë në qarkullim.

Çfarë duhet të dini rreth gripit!

Gripi është një sëmundje ngjitëse respiratore, e shkaktuar nga virusi i gripit që infekton hundën, fytin dhe mushkëritë. Ju mund të infektoni të tjerët deri në një ditë përpara se të jenë shfaqur simptomat gripale, si dhe 5 deri në 7 ditë pasi jeni sëmurë me grip. Virusi i gripit përhapet zakonisht nga pikëzat që mund të lëshojnë në ajër personat e prekur nga gripi kur teshtijnë, kolliten, apo flasin. Sëmundja mund të shoqërohet me ethe, hundë të zëna, dhimbje fyti, tharje fyti, dhembje muskujsh, temperaturë, kollë, lodhje, dhimbje kokë, diarre e cila bëhet edhe më e shpeshtë tek fëmijët krahasuar me të rriturit. Mënyra më e mirë për parandalimin është vaksinimi i përvitshëm. Por, krahas vaksinimit janë edhe një sërë masash që duhet të merren gjatë përditshmërisë, jo vetëm për të shmangur ndërlikimet që gripi apo infeksionet e tjera virale mund të shkaktojnë, por edhe për të reduktuar përhapjen masive të këtij virusi tek personat e tjerë që qëndrojnë në të njëjtin ambient me të sëmurin.

Kujdesi

Përballë fluksit të ndërlikimeve të shfaqura, autoritetet e Institutit të Shëndetit Publik apelojnë për marrjen e masave parandaluese, kjo veçanërisht nga kategoritë që janë edhe më të rrezikuarat, siç janë fëmijët e vegjël, moshat e treta, si dhe pacientët që vuajnë nga sëmundjet kronike. Ju duhet të kërkoni ndihmë mjekësore të menjëhershme nëse vëreni praninë e simptomave të ekspozimit ndaj motit të ftohtë, të cilat përfshijnë: “konfuzion, marramendje dhe rraskapitje, të cilat janë shenja të hipotermisë së mundshme”. Po ashtu edhe zbehja e lëkurës në gri, e bardhë ose të verdhë, mpirja ose lëkura e zbehtë janë simptoma të shkaktuara nga ngrica, për të cilat duhet të merrni ndihmë mjekësore sa më shpejt që të jetë e mundur.

Si duhet të vishemi!

Sa i takon veshjes, gjatë ditëve të ftohta këshillohet që të përdorni veshje të lirshme, të lehta dhe të papërshkrueshme nga uji. Këshillohet mbulimi i gojës me një shall për të mbrojtur sa më shumë që të jetë e mundur mushkëritë. Duhet të hiqni menjëherë rrobat nëse i keni të lagura. “Dimri shton mundësitë për acar dhe temperatura të ulëta. Ndaj këshillojmë për fëmijët që t’i vishini në mënyrë të përshtatshme për të përballuar të ftohtin, zgjidhni për ata veshje të lehta dhe të brendshme pambuku, Nuk rekomandohen veshje të tepërta, si dhe mbajini në mjedise të ngrohta. Përdorni kapuç, shall dhe doreza kur jeni në ambient të jashtme. Evitoni sa më shumë që të jetë e mundur qëndrimin jashtë gjatë ditëve të ftohta. Evitoni daljet herët në mëngjes, si dhe në orët e vona të darkës. Konsumoni ushqime të ngrohta. Pini sa më shumë lëngje”, vënë në dukje specialistët e Institutit të Shëndetit Publik.

Kujdesi për medikamentet dhe ushqimin!

Nëse sëmureni me grip apo një nga virozat e stinës duhet të përdorni medikamente për të ulur temperature, Paracetamol kur ajo të rritet mbi 38-38,5° C. Nëse temperatura zgjat për më shumë se 3-5 ditë dhe është mjaft rebele, atëherë drejtohuni tek mjeku i familjes. Për të qetësuar kollën, përdorni qumësht me mjaltë, çaj me sherebelë, dafinë, bli, etj, dhe ajrosni herë pas here ambientet. Ushqehuni më mirë dhe me sa më shumë lëng mishi (sidomos lëng pule), fruta, perime, duke mos harruar edhe shtimin e lëngjeve. Disa ushqime me veti antiinflamatore apo antimikrobiale, shumë të mira për mbrojtjen imunitare, janë: xhinxheri, mjalti, hudhra, qepa, agrumet, lakra, specat, mollët dhe dardhët e pjekura, ekinacea, etj. Këshillohet që të futni këmbët në ujë të ngrohtë për 10 minuta në darkë. Në asnjë rast mos përdorni antibiotikë, pa këshillën e mjekut.

Çfarë duhet të dimë për gripin!

Gripi është një sëmundje virale e cila shkaktohet nga viruset e gripit sezonal. Viruset mund të përhapen lehtësisht nga një individ tek tjetri.

Lidhur me shenjat se si të njihni gripin, ekspertët thonë se duhet të dini që kemi të bëjmë me këtë gjendje në kushtet e një temperature të lartë që nis papritur, praninë e dhimbjeve të kokës, kollë ose djegie fyti, si dhe dhimbje muskujsh.

Masat që duhet të merrni:

Lani duart

Pastroni hundët me shami njëpërdorimshme.

Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini.

Evitoni ambientet e mbipopulluara dhe me shumë njerëz.

Ruani një temperaturë të qëndrueshme brenda banesave tuaja.

Ajrosni vazhdimisht ambientet ku rrini.

Kur jeni të sëmurë: