Masat shtesë që duhet të marrin pacientët me hemofili!

Pacientët e diagnostikuar me hemofili janë ndër kategoritë që rrezikojnë së tepërmi nga ndërlikimet që Covid-19 mund të shkaktojë. Sot në “Ditën Botërore të Hemofilisë”, ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik apelojnë për kujdes të shtuar tek kjo kategori personash, pasi situata aktuale e shkaktuar nga shpërthimi pandemik i koronavirusit i vendos këta pacientë në një risk më të shtuar për t’u prekur nga ky infeksion dhe për të zhvilluar komplikacione të rënduara.

Hemofilia është një çrregullim i gjakut, i cili nuk mpikset siç duhet, gjë që mund të çojë në gjakrrjedhje spontane, si dhe gjakrrjedhje pas lëndimeve apo operacioneve. Gjaku përmban shumë proteina të quajtura faktorë të koagulimit që ndihmojnë për të ndaluar gjakrrjedhjen. Personat me hemofili kanë nivele të ulëta të faktorit VIII (Hemofilia A) ose faktorit IX (Hemofilia B).

Masat që duhet të merren për të reduktuar ndërlikimet nga Covid-19

“Mbështetur në rekomandimet e fundit të bëra nga Qendra e Kontrollit dhe e Parandalimit të Sëmundjeve (CDC), pacientët e çfarëdo moshe të diagnostikuar me Hemofili janë në një risk të lartë për të zhvilluar simptoma serioze të Covid-19. Në kategorinë me risk të lartë përfshihen vetëm pacientët me Hemofili që kanë zhvilluar inhibitorë dhe janë në trajtim me imunosupresorët e përshkruar nga mjekët. Ata janë më të ndjeshëm ndaj infeksioneve përfshirë këtu edhe koronavirusin dhe rrjedhimisht janë më të prirur për të zhvilluar simptoma serioze të Covid-19”, vënë në dukje specialistët e ISHP-së lidhur me rrezikun që ky virus paraqet tek personat me hemofili.

Si të gjithë pacientët e tjerë me sëmundje kronike, edhe pacientët me hemofili duhet të ndërmarrin disa masa paraprake që të minimizojnë rrezikun për t’u prekur nga Covid-19 duke zbatuar rekomandimet e Qendrës së Kontrollit dhe të Parandalimit të Sëmundjeve. Sipas rekomandimeve të dhëna, këta pacientë duhet të sigurohen që të kenë medikamente në shtëpi në sasi të mjaftueshme, në mënyrë që të evitojnë daljet e shpeshta për t’i siguruar ato, nëse do ju duhet të qëndrojnë për kohë të gjatë të karantinuar.

Gjithashtu duhet të evitojnë daljet e panevojshme dhe për më tepër qëndrimin në grupe, duke respektuar distancimin social, si dhe të zbatojnë rigorozisht rregullat e higjienës personale (larja e duarve dhe higjiena respiratore), me qëllim që të minimizojnë sa më shumë rrezikun e infektimit me Covid-19. Këta pacientë duhet të qëndrojnë larg personave të sëmurë dhe të evitojnë kontaktet e ngushta, si dhe të vendosin maskë nëse dyshojnë se janë të infektuar, edhe nëse ndodhen në shtëpi. Në këto raste ata nuk duhet të bëjnë asnjë veprim pa kontaktuar më parë me mjekun e tyre.

Nëse një pacient me hemofili është diagnostikuar me Covid-19 sipas Federatës Botërore të Hemofilisë duhet të marrin edhe këto masa: nuk duhet të ndërpresin mjekimin profilaktik me faktorin zëvendësues përkatës. Në rastet më të rënda kur shtrimet janë të domosdoshme duhet të trajtohen me nivele të larta të faktorit zëvendësues përkatës. Në çdo rast rekomandohet që të ndiqen protokollet specifike të qendrave ku trajtohen.

Simptomat dalluese të sëmundjes

Sa i takon njohjes së simptomave të përgjithshme të kësaj sëmundjeje, ekspertët sqarojnë se shenjat varen nga sasia e faktorit që mungon në gjak. Ato mund të jenë të lehta, e deri në të rënda. Ndër më të shpeshtat janë: Gjakrrjedhjet në artikulacione. Kjo mund të japë ënjtje dhe dhimbje në nyje. Kjo shenjë haset më shumë në gjunjë, bërryla dhe këmbë. Po ashtu mund të shoqërohet edhe me gjakrrjedhjet në lëkurë ose muskuj duke dhënë hematoma, nga goja dhe mishi i dhëmbëve, dhe gjakrrjedhjet që janë të vështira të ndalohen pas humbjes së një dhëmbi. Të shpeshta janë edhe gjakrrjedhjet e shpeshta nga hunda që janë të vështira për t’u ndaluar, gjakrrjedhjet pas kryerjes së gjilpërave, siç janë vaksinat. Gjakrrjedhjet mund të ndodhin edhe në kokën e foshnjës pas një lindjeje të vështirë, apo edhe në urinë.

Trajtimi

Mënyra më e mirë për trajtimin e hemofilisë është zëvendësimi i faktorit të koagulimit të gjakut që mungon, në mënyrë që gjaku të mund të mpikset siç duhet. Ka dy qasje kryesore të trajtimit të hemofilisë. Së pari është trajtimi parandalues që përdoret për të parandaluar episodet e gjakrrjedhjes dhe si pasojë dëmtimin e artikulacioneve dhe muskujve. Kjo bëhet duke infuzuar (administrimi përmes një vene) faktorin koagulues të koncentruar. Personat me hemofili mund të trajnohen se si t’i kryejnë vetë këto infuzione. Së dyti është trajtimi sipas nevojës që përdoret vetëm për të trajtuar episode të gjakrrjedhjes që zgjasin.

Rëndësia e diagnostikimit të hershëm

Hemofilia është një gjendje shëndetësore, e cila mund të bëhet kërcënuese për jetën nëse nuk identifikohet hershëm dhe nuk mbahet nën kontroll. Për të parandaluar çdo komplikacion nga hemofilia ka shumë rëndësi vendosja sa më herët e diagnozës. Personat që kanë, ose kanë pasur anëtarë të familjes me hemofili duhet të testojnë djemtë menjëherë pas lindjes. Mënyra e vetme e identifikimit të hemofilisë është testimi nëpërmjet gjakut i nivelit të faktorit. Trajtimi parandalues shmang dëmtimet shëndetësore serioze.

Shpeshtësia e sëmundjes

Në mbarë botën ka rreth 400 mijë pacientë me hemofili, kurse në Shqipëri janë regjistruar në Qendrën Kombëtare të Hemofilisë 290 pacientë. Hemofilia është sëmundje e trashëguar dhe shumica e personave që vuajnë prej saj janë meshkuj. Çdo vit, mesatarisht 1 në 5000 djem të lindur është me hemofili Mbijetesa e pacientëve me hemofili është përmirësuar si pasojë e marrjes së koncentratit të sigurtë të faktorit koagulues që mungon. Numri i pacientëve të diagnostikuar me hemofili është duke u rritur, ndërkohë që dyshohet se shumë persona mbeten akoma të padiagnostikuar. Shumë prej tyre diagnostikohen vonë edhe për shkak të stigmës që ekziston për këtë gjendje shëndetësore

Nëse një pacient me Hemofili është diagnostikuar me Covid-19 sipas Federatës Botërore të Hemofilisë:

Nuk duhet të ndërpresë mjekimin profilaktik me Faktorin zëvendësues përkatës

Nëse është shtruar në spital për shkak të klinikës së rendë nga Covid-19 duhet të trajtohet me nivele të larta të faktorit zëvendësues përkatës njëlloj si në rastin e një traume madhore.

Risku i komplikacioneve trombotike nga Covid-19, në pacientët me Hemofili që nuk marrin Faktor zëvendësues por trajtim me Emicuzumab, Fitusiran apo anti –TFPI, apo i janë nënshtruar terapise gjenike, ende nuk dihet. Sidoqoftë, rekomandohet të ndiqen protokollet specifike të qendrave ku trajtohen.

Diagnoza e Hemofilisë nuk duhet ti përjashtojë këta pacientë nga procedurat invazive që përdoren në rastin e Covid-19.

Disa këshilla për një jetë të shëndetshme të personave me hemofili

Trajtojini gjakrrjedhjet sa më shpejt dhe në mënyrën e duhur.

Merrni mjekimin dhe faktorin koagulues sipas këshillës së mjekut.

Ruani një peshë të shëndetshme për të mbrojtur artikulacionet.

Kryeni aktivitet fizik të rregullt. Ushtrimet mund të forcojnë muskujt dhe të ndihmojnë pakësimin e gjakrrjedhjes nga dëmtimet. Noti është ndër sportet më të mira për fëmijët me hemofili.

Mbani higjienë të mirë dhe bëni kontrollin e rregullt të dhëmbëve.

Vaksinohuni, Hepatiti A dhe B janë të parandalueshëm.

Tregojuni kolegëve dhe shokëve problemin tuaj, që në rast gjakrrjedhjeje t’ju japin ndihmën e duhur.

Njihni shenjat dhe simptomat e gjakrrjedhjes së brendshme në mënyrë që të veproni në kohën e duhur.

