Shqiptaret e ndigjuan Kryeministrin Edi Rama, kur tha se Qeveria ka vendosur që këtë vit shkollor, do ti përfitojnë librat falas edhe klasat e pesta. Dhe kjo u shpall me pompozitet për ti thyer hundët edhe Pasrtisë Demokratike që kur ishte në pushtet nuk e bëri këtë, por po e bëjmë ne. Në fakt është më mirë të mos e bësh fare, sesa të bësh sikur po e bën.

Po ky po rezulton një mashtrim falas, fëmijët nuk po marrin librat e reja falas, po libra të shkatërruara, tëshkarravitura, me fletë të grisura e me kapak tërë njolla që të kundërmonte erë të qelbur që të ziente frymën. Me siguri, po të ngrihesh ndonjë komision mjekësor, do ti nxirrte jashtë funksionit, si të dëmshme për shëndetin e fëmijëve.

Dhe këtë “fat” e pati edhe nipi im Arbiesi që sivjet do ti përfitonte librat “falas” për klasën e tretë. Po çtë shohësh, ato nuk ishin libra, po pleh, që ja vlente të paguash e të mos i marrësh. Ato libra që po u jepen fëmijëve gjoja falas, pasi janë përdorur për një vit, ashtu siç i përdorin fëmijët, ishin futur nëpër thasë plasmasi dhe kishin bërë pushimet e verës nëpër magazina, tani po ja u japin falas fëmijëve. Ashtu i dëshpëruar nipi im po kërkonte një libër disi më të mirë, po ishte e pamundur, të gjitha ishin njësoj dhe në shenjë proteste, siç mund të protestojë një fëmijë i klasës së tretë, nuk pranoi ti merrte këto lloj librash. Dhe unë që e kisha dëgjuar disa herë Kryeministrin kur kishte premtuar libra falas, nuk dija çfarë ti thoja nipit, se libra falas do të thotë libra të reja, që e mbulon Qeveria koston e tyre, jo libra të keqpërdorura që ska lidhje fare Qeveria me to. Me këto lloj librash, që ditën e parë të shkollës fëmijët e humbin dëshirën e tyre për të mësuar, sepse ato kanë kënaqësi e kureshtje vetëm kur kanë në dorë një libër të ri, jo këto që po u jep “falas” Qeveria jonë.

Mua gjyshit, që e njoh pak historinë mu kujtua viti 1946, kur sapo ishte vendosur pushteti popullor dhe mësuesi i madh me përmasa kombëtare Ndrec Ndue Gjoka, shkonte nga Mirdita në Shkodër për të siguruar ndonjë laps apo fletore dhe kur i gjente uandante përgjysëm fëmijëve që të mos ngelte asnjë pa to. Ndërsa sot Shqipëria e shekullit 21, që pretendon të hyjë në Europë, Qeveria nuk paska mundësi tu paguajë nxënësve të fillores librat që u ka premtuar vetë. Kur nuk ke mundësi, sepse nuk del hesapi edhe për të vjedhur edhe për të paguar librat, të paktën mos mashtro, lëri ti paguajnë vetë, po mos u jep pleh të mledhur nëëpr magazina e të mburresh se po u jep libra falas.

Edhe këmishën që kemi veshur, nuk vishet dy herë pa u larë, jo më të marrish libra të përdorura nga fëmijët për një vit me rrdhë. Turp zoti Kryeministër të mashtrosh dhjetra mijëra fëmijë dhe prindërit e tyre. Dhe kjo gjëndje besoj se nuk është vetëm në shkollën e nipit tim, po në të gjithë Shqipërinë, gjëndje të cilën na e pasqyroi me zë e figurë para disa ditësh emisjoni investigativ “Fiks Fare”. Nuk e di nëse e dinë ministria e Arsimit që paguhet për këtë punë, këtë gjendje skandaloze dhe vendimin e qeverisë për tu dhënë këtyre fëmijëve librat falas, dhe për cilat libra, për të përdorurat apo për të reja bën fjalë vendimi i qeverisë.

Po të isha unë kryeministër e para e punës që do të bëja, do tu kërkoja falje atyre mijëra fëmijëve, që nesër ndonjëri prej tyre mund të bëhet edhe kryeministër dhe tu thotë: “Më falni se administrata ime nuk e çan kokën për ato që them unë”, e dyta do ti shkarkonja që nga ministri e të tjerët pas tij që lidhen me këtë punë dhe do ti çoja mësues në një shkollë fillore jashtë Tiranës. Po këtë nuk e bën dot Kryeministri ynë, se ata e dinë se ai nuk e ka seriozisht për ato që thotë. Prandaj edhe vartësit e tij flenë gjumë në kolltuqet e qeverisë dhe nuk duan të ja dinë për fëmijët, se çfarë librash kanë nëpër duart e tyre të njoma.

Po edhe sindikatat në Shqipëri kanë vdekur me kohë. Sindikata e arsimit duhet të organizojë protesta në të gjithë Shqipërinë, jo për partitë, po për fëmijët, që me shpirtin e tyre, të padjallëzuar po e shfaqin me heshtje revoltën e tyre. Po meqënëse nuk duan të ja dinëQeveria dhe Kryeministri dhe sindikatat nuk ngrihen dot nga varri për tu dhënë jetë këtyre revoltave.I takon shoqërisë të mos heshtë para këtij skandali dhe ti thonëKryeministrit se fëmijët duan libra të reja falas, jo gënjeshtra e mashtrime falas.

Ndue Preng Gjeta

Lagjia “Besëlidhja” – Lezhë