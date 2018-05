Mashtrimi i mediave të opozitës me Ermalin “shef të kufirit”

Mediat dhe portalet pranë opozitës publikuan mbrëmjen e sotme një lajm ku kanë “zbuluar” Ermalin që përmend “Bashkëpunëtori X” Albert Veliu në audio-regjistrim dhe dëshminë e publikuar nga Partia Demokratike.

Dhe gjithnjë sipas këtyre mediave, bëhet fjalë për Ermal Milorin, si polici tek i cili Agron Xhafaj e drejtoi Albert Veliun për ta ndihmuar në trafikun e kanabisit drejt Italisë.

“Politiko.al” e publikoi lajmin si të konfirmuar se bëhej fjalë për ish-shefin e Komisariatit të Rinasit.

Por çuditërisht, duket se nuk kanë denjuar të bëjnë asnjë analizë të thjeshtë të asaj që Veliu dëshmon dhe verifikim të kohës.

Veliu thotë se Ermali punonte te Kufiri dhe pretendon se regjistrimi është kryer katër muajt e fundit apo si i pasigurt për kohën përmend edhe gjashtë muaj.

Por rezulton se Ermal Milori nuk ka qenë me detyrë si shef Kufiri gjatë kësaj kohe, as në Vlorë ku Veliu pretendon se është bërë biseda dhe as në Tiranë.

Nga Policia e Rinasit ai është larguar prej një viti. “Ermali është shef i Kufirit, më duket”, pohon Veliu në rrëfimin e tij, por shton se nuk është i sigurt, dhe nuk ia di mbiemrin, pasi e ka takuar vetëm një herë.

Dhe që këtu duket qartë abuzimi me lajmin e medias në fjalë. Ermal Milori rezulton se ka qenë nga 8 maji 2017, deri në shtator 2017, shef sektori i Analizës në Drejtorinë e Tiranës, e më pas ka qenë dhe vijon të jetë specialist i thjeshtë në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Pra nëse Veliu thotë se biseda me Xhafajn ka ndodhur gjashtë muajt e fundit, rezulton se Milori nuk ndodhej me detyrë tek Kufiri, për më tepër as në Vlorë, por në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, si një specialist i thjeshtë, kurse nga Rinasi është larguar prej më shumë se një viti.

