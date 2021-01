Mashtroi vajzën e 55-vjeçares me COVID-19 dhe i mori 8 mln lekë, prokuroria kërkon burg për sanitaren e “Shefqet Ndroqit”. Dëshmia: Jam e tronditur

Prokuroria e Tiranës ka kërkuar “arrest me burg” për sanitaren e spitalit COVID 2 Tire Alldervishi, e akuzuar për mashtrim pas skandalit me një paciente të këtij spitali, vajzës të së cilës i ka marrë 8 mln lekë duke u hequr si infermiere.

Alldervishi është shfaqur në Gjykatë pa avokat, teksa e shoqëruar nga një efektive policie ka deklaruar se e ka lajmëruar avokatin por nuk i di arsyet që ai nuk ka ardhur.

Me kokën ulur ajo ka pritur vendimin e gjykatës, teksa prokuroria ka kërkuar masën “arrest me burg” me akuzën për mashtrim më shumë se një herë.

Alldervishi në dëshminë e saj as nuk ka mohuar dhe as nuk ka pohuar përfshirjen e saj në skandalin e denoncuar dy ditë më parë në emisionin “Stop”. Ajo mësohet të jetë shprehur përpara hetuesve se është e tronditur, por që do të flasë në një moment të dytë në lidhje me ngjarjen.

“Nuk kam asgjë për të thënë jam e tronditur, do flas në një moment të dytë,”– mësohet të ketë thënë Alldervishi para hetuesve.

o.j/dita