MASR miraton rregulloren e 2019-s/ Si do zhvillohen provimet e lirimit

Sikundër ndodh me provimet e maturës, edhe nxënësit e klasave të 9-ta do mund të tërheqin kopjen e korrigjuar të provimeve të lirimit nëse nuk janë të kënaqur me notën e vënë.

Në rregulloren e miratuar pak ditë më parë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë jep udhëzimet se si do të zhvillohen provimet kombëtare të arsimit bazë për vitin shkollor 2018-2019, ku ndër të tjera është vendosur që nxënësit të kenë mundësi të shohin edhe testet e vlerësuara të provimit të matematikës, gjuhës së huaj, si dhe gjuhës shqipe.

Tërheqja e testeve të korrigjuara do të bëhet e mundur jo më vonë se pesë ditë nga marrja e vlerësimit, duke dorëzuar kërkesën përkatëse pranë Komisionit të Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë.

Për të mos rrezikuar përjashtimin, ditën e testimit nxënësi duhet të paraqitet në qendrën e përcaktuar një orë e 30 minuta para orarit zyrtar. Gjatë kësaj kohe administruesit e provimit do të kryejnë verifikimet përkatëse sipas listës zyrtare të nxënësve që do t’i nënshtrohen provimit të lirimit.

Autoritetet e arsimit bëjnë me dije se në ditën e provimit nxënësit duhet të jenë të kujdesshëm dhe të marrin me vete mjetin e identifikimit, në të kundërt nuk do të lejohen që të hyjnë në ambientet ku do të zhvillohet testimi.

Çka do të thotë se ky nxënës duhet të presë sezonin e vjeshtës për të dhënë provimin përkatës. Sipas skemës së miratuar, vlerësimi i përgjigjeve të nxënësve do të bëhet me pikë, të cilat më pas konvertohen në notë.

Çdo përgjigje e testit i nënshtrohet një vlerësimi të dyfishtë, ku dy mësues të lëndës do të bëjnë vlerësimin e të njëjtit test në mënyrë të pavarur njeri-tjetri. Testet do të mblidhen dhe do të korrigjohen në qendrat e vlerësimit të njësive arsimore vendore të çdo rrethi.

MASR ka përcaktuar gjithashtu kritere të rrepta edhe sa i takon përzgjedhjes së mësuesve që do të merren me korrigjimin e testeve të klasave të 9-ta.

Për të vlerësuar një test, mësuesi duhet të plotësojnë këto kushte: “Të kenë arsimin universitar të kërkuar, të kenë mbi 5 vjet eksperiencë pune në mësimdhënie, të jetë treguar i saktë dhe i përpiktë në vlerësimet e provimeve të mëparshme, si dhe të jetë vlerësuar për rezultate të larta në mësimdhënie dhe të mos ketë konflikte interesi”.

Ndërkohë sa i takon shpërndarjes së testeve në qendrat e provimit, saktësohet se koha e shpërndarjes së materialeve është në varësi të largësisë së mjedisit të provimit nga qendra.

Kështu, në zonat më të largëta rurale ndarja e testeve do të bëhet jo më pare se 12 orë para fillimit të provimit.

Gjithashtu rregullorja përcakton se pas përfundimit të vlerësimit të testeve dhe përpunimit të të dhënave, testet e korrigjuara, si dhe materiale të tjera duhet të arshivohen në institucionin arsimor vendor përgjegjës për arsimin parauniversitar dhe do të ruhen për një periudhë kohore deri në gjashtë muaj.

Më tej në rregullore përcaktohet se Qendra e Shërbimeve Arsimore kryen këto detyra: “Harton teste të standardizuara, shumëfishon dhe paketon të gjitha materialet e provimeve kombëtare të arsimit bazë, publikon materialet ndihmëse të provimit, siguron fondin e nevojshëm të pyetjeve për çdo provim, si dhe siguron testin për çdo nxënës dhe më pas i mbyll ato në kuti të veçanta për çdo qendër provimi. Siguria e kutive realizohet me vulë me serë ose dyllë”.

Për të orientuar nxënësit dhe mësuesit rreth përmbajtjes që do të kenë testet, janë aprovuar edhe programet orientuese për të tre lëndët që do të jepen si provime kombëtare të arsimit bazë.

Struktura e testit të gjuhës së huaj

Testi do jetë i strukturuar në tre pjesë, ku nxënësit do të testohen për aftësitë gjuhësore që kanë të bëjnë me të lexuarit dhe të kuptuarit e një teksti të shkruar rreth të cilit do të organizohen rreth 50 për qind e pyetjeve, nga përdorimi i drejtë i gjuhës (gramatika dhe leksiku) që do ketë rreth 30 për qind të pyetjeve, si dhe nga të shkruarit, që do të ketë rreth 20 për qind të pyetjeve.

Sipas programit të miratuar, nxënësit në provim do të përballen me situata ose pjesë të reja leximi por tematika, gramatika dhe funksionet gjuhësore do të jenë ato që nxënësit kanë studiuar për këtë nivel gjuhe (A2).

Tematikat me të cilat do ndeshen në provimin e lirimit do të përfshijë temat bazë sipas kurrikulës dhe Kuadrit Evropian të Referencave për Gjuhët. Konkretisht këto tematika janë si në vijim.

Jeta e përditshme (koha e lirë, aktivitetet e moshës, planifikimi i kohës, agjenda, sporti, ushqimet, të dhëna personale, plane personale, etj).

(koha e lirë, aktivitetet e moshës, planifikimi i kohës, agjenda, sporti, ushqimet, të dhëna personale, plane personale, etj). Jeta shkollore (planifikimi i udhëtimeve me klasën, rregullat në shkollë, mësimi në shkollë, etj).

(planifikimi i udhëtimeve me klasën, rregullat në shkollë, mësimi në shkollë, etj). Jeta personale dhe shoqërore (probleme të adoleshencës, festat, personaliteti, marrëdhëniet shoqërore, dëshirat, etj).

(probleme të adoleshencës, festat, personaliteti, marrëdhëniet shoqërore, dëshirat, etj). Bota rreth nesh (udhëtimet dhe turizmi, kultura, kujdesi për planetin, çështje, përgjegjësitë shoqërore, komuniteti, etj).

(udhëtimet dhe turizmi, kultura, kujdesi për planetin, çështje, përgjegjësitë shoqërore, komuniteti, etj). Bota e komunikimit (shkenca dhe teknologjia, shpikje dhe zbulime, telefoni, radio, muzika, çështje aktuale).

Struktura e testit të gjuhës shqipe

Testi do jetë i strukturuar në tre pjesë. Pjesa e parë do ketë pyetje rreth një fragmenti letrar, pjesa e dyte pyetje rreth një fragmenti joletrar, si dhe pjesa e tretë do të ketë pyetjet rreth njohurive të sistemit gjuhësor.

Ekspertët e MASR thonë se fragmentet ose tekstet në test janë të panjohura për nxënësit dhe nuk janë pjesë e teksteve.

Struktura e testit të matematikës

Bazuar në kurrikulën e miratuar, përmbushja e kompetencave matematikore që një nxënës duhet të zotërojë përgjatë gjithë zhvillimit të lëndës dhe jo vetëm, arrihet nëpërmjet 5 tematikave kryesore që janë: numri, matja, gjeometria, algjebra dhe funksioni, statistika dhe probabiliteti.

Për secilën tematikë është paraqitur pesha që zë secila pre tyre në numrin e pyetjeve që do të ketë testi i kësaj lënde, të cilën e gjeni të detajuar në vijim.

Tematikat dhe renditja e tyre nuk presupozojnë që përmbajtja e testit duhet të zhvillohet në këtë renditje. Në përgatitjen për përmbushjen e këtij programi do të përdoren kryesisht tekstet mësimore të lëndës së matematikës, klasa VI-IX.

Pesha që do ketë secila tematikë në pyetjet e testit final të matematikës

Numri 37%

Matjet 14%

Gjeometria 16%

Algjebra dhe funksioni20%

Statistika dhe probabiliteti Pesha 13%

