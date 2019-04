MASR: Provimet e maturës nisin në datë 13 qershor

Provimet e maturës këtë vit, ndryshe nga herët e tjera, pritet të nisin në datë 13 qershor.

Ministria e Arsimit Rinisë dhe Sportit përmes një udhëzimi i ka lënë më shumë kohë maturantëve për t’u përgatitur duke shtyrë në kohë nisjen e provimeve.

Provimi i parë është ai i gjuhës së huaj, i cili sipas një urdhri të dhjetorit të vitit të kaluar do të zhvillohej në datë 7 qershor tashmë do të zhvillohet një javë më vonë dhe do të pasohet edhe nga tre të tjerë ai i gjuhës shqipe, letërsisë dhe matematikës me një diferencë në kohë me 5 ditë, shkruan scan tv.

Por veç kohës së shtuar maturantët këtë vit kanë pasur edhe disa risi të tjera, ajo e plotësimit të formularit A1 që në janar të këtij viti që i krijoi mundësi për t’u përgatitur sipas orientimit që ata kanë zgjedhur si edhe reduktimi i lëndëve me zgjedhje nga 24 alternativa në 8 të tilla.

Po ashtu, maturantët do të kenë vetëm një lëndë me zgjedhje si edhe do të jenë vetë ata që do të përzgjedhin gjuhën e huaj të cilën dëshirojnë të zhvillojnë në provim.

Për ata të cilët nuk arrijnë të kalojnë në të 4 provimet e maturës shtetërore, do të kenë mundësi të rijapin provimin në sesionin e dytë për të mos humbur mundësinë për të aplikuar më pas në universitete.

o.j/dita