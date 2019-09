“Master” në Drejtësi, kuotat dhe kriteret për shpalljen e fituesve të rinj të 2019-s

Pranvera Kola

Nis aplikimi për programet e nivelit të dytë “Master shkencor”, si dhe “Master profesional” në fushën e Drejtësisë. Periudha e pranimit të aplikimeve për kandidatët që duan të ndjekin programet e ciklit të dytë në Fakultetin e Drejtësisë për vitin e ri akademik 2019-2020 do të vijojë deri në 11 tetor. Çdo kandidat që plotëson kriteret e përcaktuara mund të aplikojë pranë sekretarive përkatëse të këtij institucioni të arsimit të lartë, duke dorëzuar dosjen e dokumenteve të duhura. Dorëzimi i dosjes së aplikimit mund të bëhet çdo ditë nga ora 8:00-17:00 deri në datën 11 tetor. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuara o vetëm përbërjen e dosjes së konkurimit, por edhe të kuotave dhe kritereve mbi bazën e të cilave do të bëhet shpallja e fituesve të rinj të 2019-s për këtë cikël studimesh. Sipas afateve të përcaktuara, shpallja e fituesve bëhet me 22 tetor dhe pas përfundimit të procesit të ankimimit, nëse do të ketë të pakënaqur me listat e shpallura, do të nisë edhe procesi i regjistrimit të kandidatëve fitues (30 tetor).

Mesatarja që duhet për konkurrim

Kanë të drejtë të aplikojnë për pranimet e ciklit të dytë, si program i parë të gjithë kandidatët që kanë kryer me sukses studimet e nivelit të parë dhe janë pajisur me diplomën përkatëse të lëshuara nga institucione të arsimit të lartë të licencuara dhe të akredituara si brenda, ashtu edhe jashtë vendit. Në rast pranimi, kandidati është i detyruar që të kryejë njehsimin e diplomës pranë QSHA-së brenda muajit dhjetor të këtij viti. Për të aplikuar kandidati duhet të paraqitet personalisht për të dorëzuar dosjen e dokumenteve të kërkuara në afatet e përcaktuara. Referuar kritereve të miratuara më herët nga autoritetet e këtij institucioni të arsimit të lartë, bëhet e ditur se për të aplikuar në një nga programet e nivelit të dytë “Master shkencor”, mesatarja minimale që kandidati duhet të ketë mbyllur studimet e ciklit të parë është nota 6.5. Për aplikimit në programet e “Masterit profesional”, është përcaktuar si mesatare minimale konkurimi nota 5. Ndërsa për aplikimet në programin e “Masterit profesional EU Business Law” po ashtu mund të aplikojnë të gjithë studentët që kanë mesatare mbi notën 5. Një tjetër kriter që duhet të përmbushet për aplikimet e nivelit shkencor është edhe detyrimi i njohjes së një prej 5 gjuhëve të huaja të Bashkimit Evropian, si: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, sipas testeve të licencuara të nivelit B1.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesve

Kuotat fillestare do të plotësohen duke u dhënë prioritet aplikantëve që kanë përfunduar studimet e nivelit të parë “Bachelor” në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, si dhe aplikantëve që kanë përfunduar studimet e nivelit të parë në institucionet e arsimit të lartë jashtë vendit. Nëse do të ketë sërish kuota të paplotësuara, atëherë përzgjedhja do të vijojë me kandidatët e tjerë që kanë kryer studimet e nivelit të parë në institucionet e tjera publike të arsimit të lartë në vend, përkatësisht në fushën e drejtësisë dhe asaj të ekonomisë. Nëse edhe më pas do ketë sërish kuota të lira, do t’u jepet mundësi në përzgjedhje edhe studentëve që kanë kryer ciklin e parë në fushën e drejtësisë në fakultetet private që ushtrojnë aktivitetet në vendin tonë, të cilat duhet të jenë të licencuara dhe të akredituara sipas kushteve të përcaktuara në ligjin e arsimit të lartë.

NË DOSJEN E APLIKIMIT DUHET TË DORËZONI KËTO DOKUMENTE:

Diplomë, ose fotokopje të saj të njehsuar me origjinalin, të ciklit të parë të studimeve të përfunduar në Republikën e Shqipërisë. Diplomë të ciklit të parë të studimeve të përfunduara jashtë vendit, të shoqëruar me fotokopje të diplomës së njehsuar me origjinalin, ose në mungesë të saj një dokument tjetër zyrtar mbi bazën e të cilit është kryer njehsimi në vendin tonë, të lëshuar në vendin ku ka kryer studimet, që i lejon regjistrimin dhe vazhdimin e studimeve universitare në vendin përkatës.

Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave, ose fotokopje të tyre të njësuar me origjinalin, e konfirmuar nga institucioni përkatës arsimor vendor, përgjegjës për arsimin parauniversitar (DRAP/ZVAP). Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme përpara hyrjes në fuqi të vendimit nr. 876, datë 3.11.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 78, datë 8.2.2006 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Maturës Shtetërore dhe pranimet në shkollat e larta publike”, i ndryshuar”, duhet të paraqesin Dëftesën e Pjekurisë (origjinal ose fotokopje të saj, të njësuar me origjinalin, të konfirmuar nga institucioni përkatës arsimor vendor, përgjegjës për arsimin parauniversitar (DRAP/ZVAP).

Në qoftë se kandidatët nuk posedojnë dëftesë pjekurie të shkollës së mesme, duhet të paraqesin dublikatë të dëftesës së pjekurisë, të lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme ku ka përfunduar shkollën dhe të konfirmuar nga institucioni përkatës arsimor vendor, përgjegjës për arsimin parauniversitar (DRAP/ZVAP), ose dokumentin e lëshuar nga Arkivi i Shtetit së bashku me listën e notave.

Duhet të dorëzoni ehe formularin e aplikimit, sipas formatit të përcaktuar.

Fotokopjen e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, letërnjoftim ose pasaportë).

Dy fotografi personale.

Mandat pagesën për tarifën e aplikimit në shumën 2500 lekë.

Certifikatën, diplomën apo dëshminë e njohjes së një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit evropian të nivelit minimal B1, të lëshuar nga subjektet e njohura nga MASR për ofrimin e testeve ndërkombëtare. Kriter ky që është i zbatueshëm vetëm në rastet e aplikimit për kuotat e programeve të “Masterit shkencor”.

Për shtetasit e huaj kërkohet si dokumentacion shtesë edhe dëshmia e njohjes së gjuhës shqipe të lëshuar nga Fakulteti i Histori-Filologjisë, CV, si dhe deklaratën përkatëse.

Kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar, duhet të dorëzojnë dhe fotokopjen e noterizuar të librezës së të verbrit të lëshuar nga Shërbimi Social Shtetëror, ose kopje të noterizuar të vendimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për punë.

Kandidati me statusin e jetimit, duhet të dorëzojnë dhe fotokopjen e noterizuar e dokumentit që certifikon statusin e jetimit të lëshuar nga Shërbimi Social Shtetëror.

Kandidati Rom dhe Ballkano-Egiiptian, duhet të dorëzojë edhe vetëdeklarim, ose një dokument që vërteton që është Rom apo Ballkano-Egiiptian.

Kandidatët që aplikojnë për një program të dytë studimi duhet të dorëzojnë fotokopje të njehsuar me origjinalin të diplomës universitare të ciklit të dytë të studimeve së bashku me suplementin e diplomës ose listën e notave. Për diplomat e fituara jashtë vendit, duhet të dorëzojë edhe vërtetimin e njohjes në Republikën e Shqipërisë.. kjo kategori duhet të dorëzojë edhe Planin e plotë të programit të studimit, përfshirë dhe syllabuset përkatëse, vërtetim i listës së notave dhe krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrim të shlyer, i cili do të shërbejë për njohjen e provimeve të shlyera dhe të krediteve përkatëse. Nëse kërkohet një gjë e tillë.

KUOTAT PËR PROGRAMET “MASTER I SHKENCAVE”

Programi Kuota total Kuota brenda vendit Program i dytë Kuota të veçanta

“E drejtë Civile” 185 170 10 5

“E drejtë Publike” 185 170 10 5

“E drejtë Penale” 185 170 10 5

KUOTAT PËR PROGRAMET “MASTER PROFESIONAL”

Programi Kuota total Kuota brenda vendit Kuota Program i dytë

“E drejtë Civile” 60 50 10

“E drejtë Penale” 70 60 10

“E drejtë Publike” 50 40 10

“EU Business Law” 80 50 30

Rinis mësimi në shkollën “Alush Bardhi” në Farkë

Pavarësisht lëvizjeve të vazhdueshme sizmike që goditën Tiranën të shtunën dhe reshjeve të dendura të shiut gjatë gjithë orëve të fundit, Tirana po i rikthehet normalitetit. Dje shkollat, kopshtet dhe çerdhet në kryeqytet filluan normalisht procesin mësimor, me përjashtim të tre shkollave, të cilat shfaqën problematika pas reshjeve të dendura të shiut gjatë natës. Por, edhe këto institucione tashmë janë gati për nisjen e procesit mësimor përgjatë ditës së sotme Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj inspektoi shkollën “Alush Bardhi” në Farkë, ku dita e shkollës nisi dje me shpjegimin e situatës së tërmeteve për fëmijët nga punonjësit socialë. “Doja të inspektoja vetë që çdo gjë ka filluar normalisht. Mësimi ka filluar dhe ajo që më gëzoi më shumë është se përveçse ndërmarrja jonë e shkollave, kopshteve, çerdheve, në kohë rekord, duke gdhirë natën në të 300 institucionet e Tiranës, ka mbaruar riparimet, pastrimet e fundit e çdo problematikë tjetër nga tërmeti, e jo vetëm kaq, por ka përballuar edhe sfidën e jashtëzakonshme me shirat e dendur që patëm mbrëmë. Ndoshta, një pjesë e madhe e Tiranës që ishte në gjumë nuk e kuptoi, po kemi pasur shira sa të gjithë muajt e këtij viti, në një ditë. Në Tiranë ka rënë 115 milimetra shi, më shumë se çdo qytet tjetër”, tha Veliaj. Ndërkaq, Bashkia e Tiranës do të ndërhyjë për riparimin e dy këmbëve të urës së Tërkuzës në Zall-Herr, si dhe në Bovillë, prej reshjeve të dendura të shiut. “Do të bllokojmë përkohësisht qarkullimin në urën e Tërkuzës në Zall-Herr, kemi dëmtime në të dyja këmbët e urës prej rrebeshit dhe stuhisë së mbrëmshme. Po bëjmë disa riparime në Bovillë, edhe aty kemi pasur një zhvendosje në tubacionin kryesor, fillimisht nga tërmeti, pastaj prej erozionit dhe rrëshqitjes së tokës. Shpresoj shumë që do të rregullohet brenda ditës së sotme, që mos të ndihet në furnizimin me ujë. Jemi duke monitoruar Bovillën, duke qenë se shiu i dendur ra në një kohë shumë të shkurtër, e kjo tipikisht prodhon një lloj turbullire, e cila kërkon kohë deri sa të dekantohet, që uji të jetë gati për filtrim, për të mos bllokuar filtrat e karbonit. Por, janë të gjitha gjëra që kanë një njeri mbi kokë dhe kanë një skuadër të bashkisë në këmbë, për t’i çuar gjërat deri në fund”, theksoi Veliaj. Ai theksoi se ngjarjet e fundit duhet të jenë edhe një mësim për gjithçka që i është bërë natyrës me ndërtime pa asnjë kriter gjatë viteve ‘90. Nisur edhe nga ngjarjet e fundit, Bashkia e Tiranës do të fillojë sërish programet e trajnimit për të gjitha operacionet e kërkim-shpëtimit dhe të edukimit të nxënësve nëpër shkolla për masat që merren në rast situatash emergjente. Deputeti i PS, Arben Pëllumbi vlerësoi angazhimin e të gjithë strukturave të Bashkisë së Tiranës për reagimin në kohë, duke bërë një punë të mrekullueshme për përballimin e kësaj situate.