Matura 2017, Formula e re për fituesit në Universitetin e Tiranës

Mesatarja e studimeve të shkollës së mesme, mesatarja e gruplëndëve prioritet, si dhe mesatarja e disa provimeve të maturës, janë tre kriteret bazë që do të aplikojnë fakultetet e Universitetit të Tiranës, për shpalljen e fituesve gjatë vitit të ri akademik 2017-2018.

Pas diskutimeve të zhvilluara në të pesë fakultetet, Senati i Universitetit të Tiranës, ka miratuar edhe kriteret zyrtare që do të zbatohen në garën e pranimeve të reja të 2017-s. Shpallja e këtyre kritereve është bërë gjatë ditës së djeshme me qëllim orientimin në kohë të maturantëve në lidhje me drejtimet universitare që duan të ndjekin.

Lidhur me përcaktimin e këtyre kushteve, Rektori i UT-së, Prof. Dr. Mynyr Koni, ka theksuar se kriteret e vendosura janë në përputhje të plotë me kurrikulat që maturantët kanë zhvilluar, ose janë duke zhvilluar në sistemet parauniversitare publike dhe jo publike në të gjithë vendin, si dhe jashtë saj.

Në bazë të analizës së kurrikulës së shkollës së mesme, Koni shtoi se Universiteti i Tiranës është përpjekur të vendosë kriteret perfekte, në mënyrë të tillë që puna e maturantëve ndër vite të mos humbasë, por të vlerësohet dhe ata të zgjedhin programin e studimit që u intereson dhe ku kanë më shumë shanse për të qenë fitues.

Ndryshe nga sa ndodhi gjatë pranimeve të vitit të shkuar, ku shpallja e fituesve jo vetëm që zgjati në kohë, por u shoqëruar edhe me debate dhe kontestime të shumta nga maturantët, këtë vit shpallja e kritereve është bërë më herët në kohë.

“Edhe këtë vit, kriteret kanë një orientim specifik duke u bazuar në, mesataren e studimeve të tre viteve të shkollës së mesme, mesataren e gruplëndëve specifike sipas programit të studimit të fakulteteve të ndryshme, si dhe vlerësimit të provimeve në disa programe studimi të maturës shtetërore. Bërthama dhe përbërja kryesore në këto kritere janë lëndët e kurrikulës bërthame që zhvillohen në arsimin e mesëm të Republikës së Shqipërisë”, ka theksuar gjatë prezantimit të këtyre kritereve, Rektori Mynyr Koni.

Sipas tij, referuar edhe në përcaktimet që lejon ligji i arsimit të lartë, studentët kanë mundësi të bëjnë transferimet e tyre në institucionet publike dhe jo publike.

Për të shmangur problematikat e lindura gjatë vitit të shkuar, rektori kërkoi nga Ministria e Arsimit të shkurtojë kohëzgjatjen e aplikimeve dhe shpallës së fituesve, të ketë vetëm një raund pranimesh.

Rishikimi i kritereve të pranimit

Para se të mbërrijnë tek zbatimi i kritereve të përcaktuara nga universitetet, maturantët duhet të kalojnë edhe pragun minimal të mesatares që Këshilli i Ministrave do të miratojë për të qenë pjesë e garës. Kështu, për të hyrë në garë për të fituar studimet e larta në degët e preferuara, çdo maturant duhet të ketë mesataren dysheme që do të shpallë qeveria.

E nëse siguron këtë mesatare, më pas do të ndjekë kriteret e miratuara nga vetë universitetet, për të qenë fitues në degën përkatëse që preferon. Konkretisht, sipas kritereve të zbardhura gjatë ditës së djeshme, për të shpallur fituesit në degët e Fakultetit të Histori-Filologjisë, do të përdoret kjo formula sipas të cilës 80 për qind të peshës në përzgjedhje do ta ketë mesatarja e shkollës së mesme, ndërsa 20 për qind të ndikimit nota e Maturës Shtetërore.

Ndërsa në programet e gjuhëve të huaja, kriteri i vetëm që do të zbatohet në përzgjedhjen e fituesve është mesatarja e shkollës së mesme. Në degët e ekonomikut do të vijojnë të zbatohen të njëjtat kritere si ato të aplikuara gjatë vitit të shkuar.

Ndërsa për pranimet në programet e Drejtësisë, apo të Shkencave të Natyrës, krahas notës mesatare të shkollës së mesme, do të merret në konsideratë edhe vlerësimi për gruplëndët prioritet.

Në tabelën bashkangjitur shkrimit do të gjeni të detajuara kriteret e plota të shpalljes së fituesve, duke specifikuar edhe lëndët që do të jenë prioritet në përzgjedhjen e fituesve të rinj që do të akomodohen në tetor të 2017, në auditorët e 5 fakulteteve të Universitetit të Tiranës.

KRITERET PËR TË FITUAR DEGËT NË FAKULTETIN E HISTORI FILOLOGJISË

1) Vlerësohet me 80 për qind të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e tre viteve të studimit në shkollën e mesme.

2) Vlerësohet me 20 për qind të rezultatit përfundimtar mesatarja aritmetike e lëndëve të Maturës Shtetërore.

KRITERI PËR TË FITUAR NË DEGËT E FAKULTETIT TË GJUHËVE TË HUAJA

1) Mesatare e thjeshtë, e cila rezulton nga mbledhja e notave të tre viteve dhe notave të marra në provimet e maturës shtetërore pjesëtuar me numrin në total të notave të mbledhura

KRITERET PËR FITUESIT NË FAKULTETIN E DREJTËSISË

1) Nota mesatare e përgjithshme (mesatare e thjeshtë), e cila përbëhet nga nota mesatare e të gjithë viteve të gjimnazit, duke përfshirë këtu edhe provimet e maturës, të cilat përbëjnë 50 për qind të vlerësimit.

2) Ndërsa kriteri i dytë është vlerësimi i notës mesatare të lëndëve të përcaktuara prioritet (për të gjithë vitet gjatë të cilave shtrihen lëndët, përfshirë provimet e maturës shtetërore), të cilat përbëjnë 50 për qind të vlerësimit. Pesë janë lëndët prioritet për degën e drejtësisë, gjuhë dhe letërsi shqipe, histori, qytetari, ekonomi, si dhe gjuhë e huaj e parë. Secila prej këtyre lëndëve vlerësohet me 10 për qind të peshës në ndikimin final të përzgjedhjes së fituesve.

KRITERET PËR FITUESIT NË FAKULTETI I EKONOMISË

1) Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), të cilat përbëjnë 50 për qind të vlerësimit.

2) Nota mesatare e gruplëndëve (për të gjithë vitet gjatë të cilave shtrihen lëndët, përfshirë notat e maturës shtetërore), të cilat po ashtu do të përbëjnë 50 për qind të vlerësimit në zgjedhjen e fituesve. Këto lëndë janë:

• Matematikë 15%.

• Ekonomi 15%.

• Fizikë 10 %.

• Gjuhë e huaj 10%.

KRITERET PËR FITUESIT NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË NATYRËS

1) Mesatarja e thjeshtë aritmetike e përgjithshme 50 për qind të vlerësimit, e cila përbëhet 25 për qind nga mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë, si dhe 25 për qind nga mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të maturës shtetërore.

2) Nota mesatare e gruplëndëve 50 për qind të e vlerësimit (kurrikula bërthamë). Në gruplëndët përfshihen lëndët që janë prioritet sipas programeve të studimit që siguron ky fakultet. Programi i studimit Biologji

• Biologji 30%.

• Kimi 10%.

• Fizikë 5%.

• Matematikë 5%.

Programi i studimit Bioteknologji

• Biologji 20%.

• Kimi 10%.

• Fizikë 10%.

• Matematikë 10%.

Programet e studimit Kimi, Kimi Industriale dhe Mjedisore, Kimi dhe Teknologji Ushqimore

• Kimi 20%.

• Biologji 10%.

• Fizikë 10%.

• Matematikë 10%.

Programi i studimit Matematikë

• Nota mesatare e tri viteve të lëndës Matematikë 50%.

Programi i studimit Fizikë

• Fizikë 20%.

• Matematikë 20%.

• Kimi 5%.

• Biologji 5%.

Programi i studimit Informatikë; Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

• Matematikë 25%.

• TIK 10%.

• Fizikë 10%.

• Biologji 5%.

Programi i studimit Inxhinieri Matematike dhe Informatike

• Matematikë 30%.

• Nota mesatare e matematikës në maturën shtetërore 20%.

KRITERET PËR TË FITUAR NË DEGËT E FAKULTETIT TË SHKENCAVE SOCIALE

1) Nota mesatare e thjeshte e tri viteve të shkollimit 50 për qind të vlerësimit.

2) Nota mesatare e thjeshte e tri provimeve të maturës të detyrueshme (gjuhë dhe letërsi, matematikë,gjuhë e huaj ) që vlerësohen me 40 për qind të ndikimit në shpalljen e fituesve.

3) Një provim me zgjedhje nga lista e provimeve me zgjedhje 10% e vlerësimit:

• Qytetari.

• Sociologji.

• Filozofi.

• Psikologji.

• Histori (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar).

• Gjeografi (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar).

• Biologji (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar).

• Ekonomi (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar).

• Teknologji (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar).

Shënim: Nëse maturanti jep dy provime me zgjedhje nga lista e kriterit të tretë, atëherë llogaritja bëhet duke marrë notën mesatare të tyre).

KRITERET PËR TË FITUAR STUDIMET NË FILIALIN E SARANDËS

1) Kriteret e pranimit për të dy programet e studimit të Filialit Sarandë do të jene të njëjtat me kriteret që do të kenë Fakultetet bazë.

2) Fakulteti i Ekonomisë programi Administrim Biznesi.

3) Fakulteti i Gjuhëve të Huaja programi Gjuhë Angleze

Pranvera Kola – DITA