Matura 2020, struktura e testit për gjuhën e huaj

Maturantët po vijojnë me përgatitjet në kushtet e shtëpisë për testet kombëtare të Maturës Shtetërore 2020. Në ndihmë të përgatitjes së tyre, autoritetet e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit vijojnë të orientojnë nxënësit me strukturën dhe tematikat që do të përfshihen në testin e gjuhës së huaj, që është edhe provimi i parë që çel Maturën Shtetërore.

Sipas udhëzimeve të konfirmuara, ky provim i detyruar do të zhvillohet në bazë të gjuhës së huaj që maturanti ka ndjekur në profilin e tij shkollor gjatë viteve të shkollës së mesme. Në këto kushte, maturantët do të zhvillojnë një nga pesë testet e aprovuara të gjuhës së huaj, si: anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht dhe spanjisht.

Niveli i vështirësisë së pyetjeve do të përcaktohet jo vetëm nga profili i shkollës së mesme që maturanti ka kryer, por edhe nga lloji i testit. Në materialin udhëzues të shpallur tashmë nga ekspertët e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit, saktësohet se testi i gjuhës angleze do të jetë i nivelit B2 për maturantët e gjimnazeve të përgjithshme, ndërsa ata të shkollave profesionale dhe artistike e sportive do të kenë një test pak më të lehtë, përkatësisht të nivelit B1. Po ashtu edhe për gjuhën frënge dhe italiane testet bëhet e ditur se do të jenë të nivelit B2, ndërsa për gjuhën gjermane dhe spanjolle do të jenë të nivelit B1.

Ekspertët sqarojnë me tej se testi i gjuhës së huaj ndërtohet mbi bazën e dy aftësive dhe vlerësimin e njëkohshëm të tyre, që janë: të kuptuarit dhe të shprehurit me shkrim. Kështu, testi i gjuhës së huaj do të jetë i strukturuar në 3 pjesë, ku në pjesën e parë do të jenë pyetjet rreth të lexuarit dhe të kuptuarit të një teksti të caktuar. Kjo pjesë zë rreth 50 për qind të pyetjeve të përmbajtjes së tezës. Ndërsa pjesa e dytë që do të ketë rreth 28 për qind të përmbajtjes së testit orientohet rreth pyetjeve mbi përdorimin e drejtës të gjuhës së huaj sa i takon gramatikës dhe leksikut të saj. Në pjesën e tretë që vlerësohet me 22 për qind të peshës maturantët duhet të shkruajnë një tekst të caktuar, ose një ese, ku duhet të vënë në zbatim edhe njohuritë e gjuhës.

STRUKTURA E TESTIT GJUHËS SË HUAJ NË NIVELIN B1:

Pjesa e parë: Të lexuarit dhe të kuptuarit do të përfshijë:

Lexim për informacione specifike.

Lexim për detaje.

Gjetjen e kuptimit të një fjale apo shprehjeje në një kontekst të caktuar.

Dhënien e konkluzionit mbi një tekst të caktuar.

Gjetjen e idesë kryesore të një teksti.

Shpjegim fjalësh ose shprehjesh referuese.

Kuptimin i përgjithshëm të tekstit.

Pjesa e dytë e testit mbi përdorimin e gjuhës do të përfshijë:

Përdorimin e strukturave gramatikore, formave sinonimike, foljeve frazale, kohëve të foljeve, parafjalëve dhe shprehjeve me to, forma të ndryshme të kushtores dhe pësores, etj.

Fjalëformimin në aspektin gramatikor dhe leksikor të tij.

Pjesa e tretë e testit rreth të shkruarit përfshin:

Shkrimin e një historie të shkurtër, përshkrim i një ngjarjeje, personi apo libri që ka lënë mbresa te nxënësi. Aftësia për t’i përshkruar këto me detaje me gjuhë jo tepër të ndërlikuar.

Shkrimin e një letre jo formale, email-i drejtuar shokëve, familjarëve etj, duke respektuar strukturën e letrës jo formale.

STRUKTURA E TESTIT GJUHËS SË HUAJ NË NIVELIN B2:

Pjesa e parë: Të lexuarit dhe të kuptuarit do të përfshijë:

Leximin për informacione specifike.

Shpjegimin e detajeve të dhëna në një tekst.

Gjetjen e kuptimit të një fjale apo shprehjeje në një kontekst të caktuar.

Dhënien e një konkluzioni mbi një tekst të caktuar.

Gjetjen e idesë kryesore të një teksti.

Shpjegim fjalësh ose shprehjesh referuese.

Kuptimin i përgjithshëm të tekstit.

Krahasim faktesh dhe detajesh në pasazhe paralele.

Shpjegim i llojeve të teksteve.

Rindërtim i një teksti me pjesë që i mungojnë.

Pjesa e dytë e testit mbi përdorimin e gjuhës do të përfshijë:

Përdorimi i strukturave gramatikore, formave, sinonimisë, foljeve frazale, kohëve të foljeve, lidhëzave, ndërtimin e fjalive komplekse, foljet modale, parafjalëve dhe shprehjeve me to, forma të ndryshme të kushtores dhe pësores, infinitive dhe pjesoret, etj.

Struktura gjuhësore në situata të ndryshme bashkëbisedimi.

Pjesa e tretë e testit rreth të shkruarit përfshin:

Shkrimin e një eseje argumentuese në të cilën nxënësi shpjegon pikëpamjet e tij mbi një temë të caktuar duke dhënë avantazhet dhe disavantazhet e pikëpamjeve të veta.

Shkrimin e një letre formale, email-i drejtuar një drejtuesi, një mësuesi, krye bashkiaku, etj, duke dhënë shpjegime të detajuara mbi çështje të caktuara duke respektuar strukturën e letrës formale ose zyrtare.

p.k\Dita