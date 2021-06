MATURA/ Sot testi i gjuhës së huaj, pikët që duhet të merrni për të qenë kalues

Afro 34 mijë maturantë në të gjithë vendin u janë drejtuar mëngjesin e sotëm shkollave të mesme për të nisur zyrarisht me Maturën Shtetërore 2021 ku do të zhvillojnë provimin e parë të detyruar në lëndën e gjuhës së huaj.

Sipas autoriteteve të arsimit, provimet do të zhvillohen në 208 ambiente shkollash të përzgjedhura si të përshtatshme, jo vetëm sa i takon respektimit të rregullave antiCovid, por edhe atyre të mbarëvajtjes së provimit. Maturantët do të testohen për lëndët anglisht, italisht, gjermanisht, frengjisht dhe spanjisht. Përgjatë ditës së djeshme ka nisur shpërndarja e testeve nën masa të rrepta sigurie duke nisur me qëndrat më të largëta, për të vijuar në orët e vona me qendrat më të afërta.

Specialistët këshillojnë maturantët që të bëjnë kujdes në ndjekjen e procedurave të kërkuara, pasi në të kundërt mund të rrezikojnë përjashtimin nga ambientet e provimit, apo mosnjohjen e rezultatit të testit. E nëse kjo ndodh ju rrezikoni të mbeteni jashtë garës për të fituar studimet e larta në degën e preferuar në konkurimin e raundit të parë të pranimeve, si në universitetet publike, ashtu edhe në ato private.

Vlerësimi i testeve do të realizohet në qendra vlerësimit të përzgjedhura nga QSHA. Sistemi i korrigjimit për këtë vit do të bëhet nëpërmjet sistemit digjital për pyetjet me alternativa, si dhe korrigjimit manual për pyetjet me zhvillim. Lidhur me skemën e vlerësimit sqarohet se nëse për një pyetje keni mbushur dy rrathë përgjigja për këtë pyetje do të jetë e pavlefshme dhe do të vlerësohet me 0 pikë. Kur për një pyetje keni plotësuar alternativën e saktë në test, por nuk e keni shënuar në fletën e përgjigjeve, ajo pyetje sërish do të vlerësohet me 0 pikë. Po sipas skemës së përcaktuar në rregulloren e MASR, nëse për një pyetje nuk keni mbushur asnjë rreth, sërish do të vlerësoheni me 0 pikë. Vlerësimi maksimal do të jetë me 60 pikë. MASR ka vendosur më herët se për të qenë kalues në këtë provim, maturanti duhet të sigurojë detyrimisht 25 për qind të këtij totali pikësh (15 pikë) me të cilat vlerësohet testi.

Kandidatët që nuk sigurojnë këtë nivel të kërkuar pikësh, e humbasin të drejtën për të qenë pjesë e garës së pranimeve për studimet në shkollat e larta, përgjatë raundit të parë të pranimeve që do të zhvillohen në mbyllje të muajit korrik. Këta kandidatë duhet të presin sezonin e vjeshtës për të dhënë sërish këtë testim dhe vetëm në rast se rezultojnë kalues do mund të përfshihen në garë për studimet larta duke aplikuar në raundin e dytë të pranimeve që do të zhvillohet përgjatë muajit shtator.

Rezultatet pozitive të tre provimeve të detyruara dhe lëndës me zgjedhje janë vendimtare në përmbylljen me sukses të ciklit të shkollës së mesme, çka më pas i hap udhë edhe procesit të konkurimit për studimet e larta universitare.