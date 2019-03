Maxhoranca në zgjedhje edhe pa opozitën? Spiropali: Besojmë se do regjistrohen

Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Eilsa Spiropali, duke komentuar situatën politike në të cilën ndodhet vendi, tha se parlamenti është legjitim.

E ftuar në emisionin “Kjo Javë”, e pyetur nëse maxhoranca do të hy e vetme në zgjedhje, nëse opozita nuk pranon, Spiroplai theksoi se ato, gjithsesi do të mbahen.

“Ne nuk mund t’i heqim qytetarëve të drejtën për të zgjedhur qytetarin e parë të bashkive. Ka një afat për t’u regjistruar edhe kandidatët edhe listat. Ne besojmë se do regjistrohen se nuk besoj se kanë humbur arsyen deri në këtë pikë. Mendjet racionale brenda opozitës do i bëjnë thirrje këtyre dy forcave të marrin pjesë në zgjedhje. Në të gjitha rastet ne jemi aty do paraqitemi dhe të shohim cilët do paraqiten për t’iu përgjigjur qytetarëve dhe për të ardhur në garë.”, u shpreh Spiropali.

Ndër të tjera, Spiropali tha se dialogu me opozitën do të jetë vetëm brenda kornizës kushtetuese dhe rendit demokratik.

“Kjo është një republikë parlamentare dhe parlamentet nuk mund të rrëzohen as me pazar dhe as me dhunë. Dhe ne nuk jemi të gatshëm të ulemi dhe të bëjmë pazar me opozitën. Zgjedhjet do të mbahen në 2021. Parlamenti do të vazhdojë të funksionojë sepse kushtetuta e detyron shumicën dhe qeverinë të bëjë detyrën. Ne njohim votën dhe qytetarët si sovran. Ne nuk mund as të shantazhohemi e as të merremi peng politikisht nga opozita. Është parim mbi të cilin nuk mund të shkelim.” tha ajo.

v.l/ Dita