Mbahet premtimi, rindërtohet kopshti dhe çerdhja e re në Kodër Kamëz

Një kopsht dhe një çerdhe e re në Kodër Kamëz hapën dyert për të pritur 150 fëmijë të zonës, duke ofruar kushtet e nevojshme për mirërritjen e tyre. Mbi rrënojat e godinës së ndërtuar që në vitet ’70, Bashkia e Tiranës rindërtoi në kohë rekord kopshtin e ri, i cili ka të integruar edhe një çerdhe, çka i jep zgjidhje kërkesave të hershme të prindërve. Kryebashkiaku Erion Veliaj tha se ky është një tjetër premtim i mbajtur nga Bashkia e Tiranës.

“Jam i lumtur që e mbajtëm premtimin për një komunitet, i cili prej vitesh mendonte se kjo nuk do të ndodhte kurrë. Edhe kur kam ardhur për prezantimin e planit apo për ta inspektuar, shumica e njerëzve thoshin me dyshim: “Ah, mo lali, sa kemi parë ne që vijnë, marrin votat dhe nuk kthehen më kurrë që ta mbarojnë këtë punë’. Jam i lumtur që e mbaruam, e mbajtëm fjalën! E di që jemi shumë kërkues dhe themi: ‘Edhe këtë, edhe ngrohjen, edhe dopio xhamin, edhe parketin’, por pashë se s’kishim lënë asgjë mangët. Fëmijët e Kodër Kamzës e meritojnë këtë!”, tha Veliaj.

Njëkohësisht në Kodër Kamëz po vijon puna edhe për dy shkollat e reja, një 9-vjeçare dhe një e mesme, që do t’i japin fund mësimit me dy turne.

“Sot 150 familje lirohen të shkojnë në punë, kurse fëmijët shkojnë në një kopësht edhe me drekë. Lajmi tjetër i mirë për komunitetin e Kodër-Kamzës është shkolla: Kalova, e pashë që ishte ngritur binaja e shkollës së re “Nënë Tereza”. Aty në fakt do të jenë dy shkolla, një 9-vjeçare dhe një e mesme”, sqaroi Veliaj.

Kryebashkiaku shtoi se ky është një tjetër tregues i punës së mirë që është bërë pavarësisht përpjekjeve për bllokim.

“Më vjen keq që u vonuam një vit nga sherret: Çfarë do bëhet këtu!? Çfarë do bëhet!? Këtu po preke gjë me dorë, menjëherë thonë: Do bëjë pallat! Po mirë, a nuk jemi ne që rikthyem shkollën ‘Kosova’? Nuk jemi ne që rikthyem shkollën “Servete Maçi”? Nuk jemi ne që rikthyem shkollën “Betim Muço”? Të gjitha këto ishin nisur për pallate nga ish-administrata e kaluar. Pra, pas 5 vitesh, njerëzit kanë parë një gjë: Po dhamë fjalën, do ta mbajmë! Po iu futëm një pune, do ta çojmë deri në fund!”, tha ai.

Veliaj siguroi qytetarët se Bashkia e Tiranës është e vendosur t’i shkojë gjer në fund projekteve për çlirimin e hapësirave të zaptuara dhe për t’ia kthyer ato komunitetit.

“Kopshti te Medreseja është kopësht! Mund ta kesh zaptuar 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 30 vjet, por nuk mund të dënosh 100-150 familje të tjera nga mirërritja e fëmijëve. Dua t’i garantoj qytetarët që jo vetëm bëjmë atë që themi, por kushdo që mendon se bashkia do ndërrojë mendje dhe nuk do të çlirojë një kopësht, një çerdhe, një lulishte, një trotuar, e ka shumë gabim. Ka 5 vjet nuk jemi kthyer pas nga asnjë betejë. Qytetarët, nuk ka rëndësi nëse janë të majtë apo të djathtë, kanë një parti kryesore, që quhet familja e tyre. Për familjen e tyre, secili prej nesh duhet të bëjë një betejë me atë minorancë që ose zapton, ose pengon, ose saboton punët e këtij qyteti”, nënvizoi kryebashkiaku.

Ai e cilësoi të shkëlqyer punën e kryeministrit Rama për mbledhjen e 1.15 miliardë eurove në Konferencën e Donatorëve për Shqipërinë dhe u shpreh se prioritet për Bashkinë e Tiranës janë kopshtet, shkollat dhe çerdhet e reja.

“Lajmi i mirë që na erdhi nga Brukseli dje, ishte se e gjithë shuma e kërkuar u realizua. Një sukses spektakolar i Edi Ramës dhe i skuadrës që punoi për t’ia mbërritur kësaj dite. Sigurisht, prioritet për Bashkinë e Tiranës janë kopshtet, shkollat dhe çerdhet e reja”, shtoi ai.

“Sami Frashëri” pritet që të jetë një prej shkollave që do të përfitojnë nga grantet e qeverisë të fituara në Bruksel, ndërkohë që puna do të vijojë edhe në shkollat e tjera në zonat rurale. “Një shkollë e re, që me shumë gjasa do të burojë nga ky projekt, është ish shkolla ime, gjimnazi “Sami Frashëri”. Mund ta rikonstruktosh me nyje higjieno-sanitare sa të duash, me dyer të reja, por themelet dhe kolonat janë po ato të viteve ‘60. Shkolla mund të rikonstruktohet sa të dojë, por janë po ato themele, po ato kolona, të cilat nuk mbajnë me një tërmet tjetër, që larg qoftë mos ardhtë kurrë. Shkolla “Sami Frashëri” do të jetë e para që do të përfitojë nga grantet e fituara në Bruksel për Bashkinë e Tiranë, sigurisht edhe shkollat e tjera nëpër fshatra dhe padyshim edhe lagjet e reja të Tiranës”, deklaroiVeliaj.

Njësia 11, ku përfshihet edhe Kodër Kamza, është kthyer në një kantier pune. Shkolla të rregulluara, kopshte dhe çerdhe, janë disa prej dhjetëra kantiereve të punës të hapura muajt e fundit.

j.l./ dita