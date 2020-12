“Mbështetëm 300 mijë qytetarë me paga lufte”, Rama bën bilancin e COVID: Kemi dyfishuar pagën e papunësisë dhe ndihmën sociale

Kryeministri Edi Rama deklaroi gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët se gjatë pandemisë janë ndihmuar me ndihmë ekonomike 300 mijë qytetarë.

Sipas kreut të qeverisë, Shqipëria është bërë i vetmi vend në rajon me zero taksa për biznesin e vogël.

“Afro 300 mijë qytetarë që kanë përfituar direkt pagë lufte nga paketa e parë apo nga paketa e dytë e ndihmës. Ndërkohë, ndihma direkte për biznesin e vogël është konkretizuar nga një hap kurajoz dhe progresist, jo vetëm për këtë fazë, por në afat të gjatë duke hequr taksën për biznesin e votën dhe duke i bërë i vendim vend në rajon, se me Europën nuk krahasohemi se aty janë taksat shumë të larta. ne kemi 0 takse mbi fitimin për biznesin e vogël dhe 0 TVSH për bizneset e vogla me një xhiro deri në 100 mijë dollarë në vit”, tha Rama.

Kryeministri Rama u shpreh se qeveria ka dyfishuar pagesën e papunësisë për të gjithë qytetarët që u prekën nga pasojat e mbylljes për shkak të koronavirusit.

Ai thotë se sipas Bankës Botërore, si rezultat i masave të marra nga Shqipëria, ekonomia do të rimëkëmbet shpejt ku për vitin e ardhshëm pritet një rritje me 5%.

“Falë garancisë sovrane kanë përfituar 53 mijë punonjës. Një tjetër e dhënë domethënëse që i referohet regjistrit të të punësuarve, jo anketimeve, është që në Shqipëri, zyrtarisht në momentin e goditjes së madhe, mars-qershor rezultuan të papunë menjëherë 33 mijë persona dhe sot janë më shumë se 20 mijë prej tyre që janë rikthyer në vendin e punës. Ne kemi një program për nxitjen dhe mbështetjen për kthimin në punë të pjesës së mbetur. Kemi dyfishuar pagesën e papunësisë ndihmën ekonomike dhe do e mbajmë në fuqi dhe gjatë vitit të ardhshëm deri në fund të luftës me koronavirusin për të gjithë personat me ndihmë financiare. Kemi fshirë kamatvonesat e energjisë elektrike. Vetëm në mars-qershor, po t’i marrim të gjithë instrumentët me 415 mln dollarë me ndihmë direkte futemi në vendet që kanë dhënë ndihmë të konsiderueshme.

Sipas Bankës Botërore, si rezultat i masave të marra, ekonomia shqiptare do të jetë një prej ekonomive që do rimëkëmbet më shpejt. Banka e parashikon 5% rritjen ekonomike vitin e ardhshëm, FMN e parashikon 6%. Ne kemi zhvilluar luftën në front duke i ndihmuar financiarisht ata që janë në këtë luftë. Kemi vijuar procesin e rindërtimit, ekonomia ka një bazë të qenësishme për tu rritur në mënyrë të qëndrueshme pas kësaj goditje”, tha Rama.

Duke folur për numrin e viktimave si pasojë e koronavirusit, Rama u shpreh se Shqipëria ka nivelin më të ulët në rajon. Ai u shpreh se Shqipëria ka një strukturë spitalore që mund t’i bëjë ballë.

“Dua të theksoj se sipas OBSH-së, në Shqipëri kanë humbur jetën mesatarisht 405 persona për 1 mln banorë. Në Bosnjë dhe Maqedoni norma është më e lartë. Ne jemi në një nivel të pranueshëm dhe të arsyeshëm për të qenë të motivuar për të shkuar deri në fund pa plagë katastrofike. Dua të sjellë në vëmendje që jabë masat e marra, strategjia e ndjekur me korrektesë nga njerëzit që ka sjellë që të jemi vendi me numrin më të ulët të fataliteteve në rajon. Përsa i përket menaxhimit të sistemit në vetëvete, flasin vetë faktet. Vlen të ngrihet një krahasim ndihmës mes ku ishim dhe ku jemi me strukturën spitalore. Imagjinoni sikur kjo goditje të na kishte gjetur me infrastrukturën spitalore të 7 viteve më parë.

Ne sot jemi në kushtet kur infrastruktura është po njësoj si në vendet e tjera përsa i përket vijës së zjarrit. Kemi kapacitete deri në 1600 shtretër shtesë. Kemi 4 spitale të specializuara për koronavirusin. Do të kemi 400 mijë teste të shpejta që do vijnë në Shqipëri. Kemi të mbuluar skemën e rimbursimit të paketës bazë të barnave për trajtimin e COVID-19 për pacientët që trajtohen në shtëpi. Kemi garantuar një vaksinim të qëndrueshëm për gripin sezonal. Prej ditës së parë paguajmë 1000 euro plus çdo muaj mjekët. 30 mln euro janë vendosur në dispozicion për fuqizimin e kësaj vije”, vijoi Rama.

