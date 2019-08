Mbi luftën që po i bëhet Luftës Antifashiste

Dje në Tiranë u organizua ceremonia për dekorimin e gazetarit të DITA-s, Xhevdet Shehu, prej Organizatës Kombëtare të Dëshmorëve të Atdheut. Kryetari i kësaj Organizate, Gjergji Velo i dorëzoi Xhevdet Shehut vlerësimin e lartë “Nderi i Organizatës” për kontributin e tij në mbrojtje të epopesë së lavdishme të LANÇ të popullit shqiptar dhe të Dëshmorëve të Atdheut. Për vlerat, kontributin dhe krijimtarinë e Xhevdet Shehut folën Prof. Paskal Milo, Prof. Nasho Jorgaqi, Prof. Ksenofon Krisafi, Av. Idajet Beqiri, diplomati Shaqir Vukaj, Tatjana Kurtiqi, Dalan Buxheli, Pandeli Koçi, sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Veteranëve të LANÇ-it Odise Porodini, Gjikë Kurtiqi, Prof. Bernard Zotaj, Bardhyl Hazizaj e të tjerë. Kjo veprimtari u organizua në kuadrin e 75 vjetorit të Çlirimit të Atdheut nga nazifashistët dhe bashkëpunëtorët e tyre. Një vit më parë Xhevdet Shehu ka marrë titullin “Nderi i Organizatës së Veteranëve të LANÇ-it”.

Xhevdet Shehu

Dekorimi i djeshëm nga organizata kombëtare e Dëshmorëve të Atdheut, ishte emocionues për mua. Ishte një vlerësim i papritur në karrierën time të gjatë si gazetar. Jemi në vitin jubilar të 75-vjetorit të çlirimit të Atdheut dhe është i rëndësishëm për mua kur duket një ofensivë e paparë kundër lavdisë së Luftës Antifashiste dhe dëshmorëve të saj.

Por po e them hapur se ky dekorim që nuk më përket vetëm mua. I përket edhe gazetës DITA ku unë punoj dhe gjithë atyre që kanë mbrojtur dhe mbrojnë vlerat e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. DITA, sikurse e thanë dje disa nga oratorët si Prof. Paskal Milo, Prof. Ksenofon Krisafi e Nasho Jorgaqi, Shaqir Vukaj e Idajet Beqiri, etj., është kthyer në një institucion tashmë dhe si asnjë medie tjetër nuk ka lejuar e nuk lejon që ajo luftë e lavdishme të baltoset e errësohet, që nuk ka bërë kompromis me askënd kundër kësaj epopeje të historisë sonë.

Unë si gazetar kam gjetur mirëkuptimin dhe mbështetjen e plotë në DITA sa i përket Luftës Antifashiste dhe vlerave të saj.

Megjithatë, unë duke shprehur mirënjohjen e thellë për ata që ma bënë këtë vlerësim të lartë, them se mund të mos e merrja atë dekoratë dhe do të argumentoj përse.

Po të ishte një kohë normale, unë nuk kisha pse ta merrja një dekoratë të tillë. Në mënyrën më të natyrshme të mundshme unë kam bërë detyrën time si profesionist. Gazetari si të gjithë nëpunësit e tjerë merr një rrogë për punën që bën. Dekoratat jepen për merita të veçanta. Unë si Xhevdet edhe kur kam mbrojtur Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe dëshmorët e saj, kam bërë thjesht detyrën time si gazetar.

Ku qëndron trimëria ime këtu? Është krejt normale për çdo gazetar të përgjegjshëm ta bëjë këtë. Anormale do të isha të bëja të kundërtën. Mirëpo fatkeqësisht ka edhe faqezinj shkarrashkrues që e bëjnë këtë.

Unë mund të mos e merrja këtë dekoratë për arsyen më të thjeshtë në botë: Im atë ka qenë partizan dhe mund të ishte vrarë në atë luftë. Sot Organizata e Dëshmorëve të Atdheut do ta nderonte si një dëshmor. Por unë nuk do të kisha lindur dhe nuk do të shkruaja dot në mbrojtje të Luftës Antifashiste dhe të Dëshmorëve të saj…

Erdhën kështu punët dhe ne si gazetë merremi me një çështje që nuk mund të merreshim. Dikur kemi thënë “Larg duart nga Vietnami!” Sot le të themi: Zuzarë! Larg duart nga lufta dhe nga Dëshmorët!

Natyrisht ky është një paradoks i kohës që jetojmë. Nuk duhej të arrinim deri këtu.

Në vend që të bëjmë gjëra më me vlerë, ta lemë në shenjtërinë e saj Luftën Antifashiste dëshmorët e saj dhe të merremi me problemet e mëdha që ka aktualisht, ne merremi pambarimisht dhe prapësisht me historinë e kaluar. Që merremi, nuk është faji ynë. Politikanët tanë të pas vitit 1990 na e kanë bërë peshqesh këtë fat. Sepse tek lufta ndahet politika aktuale, aty bëhet dallimi mes të shkuarës dhe të ardhmes, mes idealistëve dhe hipokritëve, mes atdhetarëve dhe tradhtarëve të këtij kombi.

Ja pse merremi me këtë faqe të historisë dhe do të vazhdojmë të merremi edhe në të ardhmen.

Unë kam bërë atë që ndiej, duke u përulur me nderim më të madh para asaj lufte legjendare dhe dëshmorëve të saj.

Lufta Antifashiste është një nga faqet më të ndritura të historisë sonë dhe nuk kishte pse të vihej në dyshim ky fakt në dekadat e fundit. Lufta që bënë shqiptarët para më shumë se 70-vjetësh, duke e radhitur vendin tonë përkrah aleatëve të mëdhenj anglo-sovjeto-amerikanë ka qenë shpëtimtare për Shqipërinë. Kjo Shqipëri që kemi është fryt i asaj lufte. Përndryshe ne do ishim fshirë nga harta e botës. Kjo është një e vërtetë e pakontestueshme dhe nuk mund ta vërë dot askush në dyshim me justifikim e pushtetit që pasoi luftën.

Mirëpo kanë ardhur disa kohë anormale që duan ta kthejnë përmbys historinë tonë, ka njerëz dhe institucione, madje të paguara nga shteti ynë dhe nga qeveria që janë hedhur në ofensivë të paparë për ta nxirë këtë faqe të historisë sonë, që kërkojnë me ngulm që dëshmorët e asaj lufte t’i kthejnë në kriminelë dhe kriminelët e vërtetë t’i ngjisin në piedestalet e heronjve. Hata e madhe! Kjo është nja mbrapshti e paparë. Unë jam një nga pjesëtarët e stafit të gazetës DITA që përpiqem të mos lejoj që kjo hata të mos ndodhë. Prandaj dhe them se këtë dekorim e ndaj me gjithë stafin e gazetës duke filluar nga kryeredaktori Adrian Thano, zëvendëskryeredaktori Erion Habilaj, e ndaj me Bedri Islamin, me Arben Dukën, me Viktor Malajn, me Spartak Brahon si dhe me gjithë historianët dhe bashkëpunëtorët e ngushtë të gazetës sonë që janë shumë të njohur për lexuesit e gazetës që kanë shkruar aq vërtetësisht në mbrojtje të Luftës Antifashiste dhe të gjakut të dëshmorëve.

DITA ishte para që në moment denoncoi si të turpshme ceremoninë shtetërore të organizuar nga kryeministri Edi Rama në 14 nëntor të vitit të kaluar për rehabilitimin e kryeballistit dhe kryekolaboracionistit shqiptar, Mit’hat Frashëri. Mandej DITA iu kundërvu strategjisë së njëfarë Instituti për krimet e komunizmit që financohet nga qeveria shqiptare dhe që ka të vetmin qëllim të nxijë historinë e luftës antifashiste dhe të shpallë kriminelë gjithë ata që derdhën gjakun për çlirimin e atdheut. Mandej, DITA ka kundërshtuar me forcë heqjen e emrit të Heroit të Popullit Qemal Stafa nga stadiumi i ri në Tiranë.

Mandej, në fillim të këtij muaji DITA denoncoi një platformë të Akademisë së Shkencave për organizimin e një konference ndërkombëtare ku shtrembërohej paturpësisht e vërteta historike mbi Luftën Antifashiste dhe vihej në dyshim sakrifica sublime e dëshmorëve të atdheut.

Prandaj dhe mund të mos e kisha marrë atë dekoratë. E quaj këtë si një dekorim për gazetën. E ndaj me krenari këtë nderim që më është bërë me të gjithë kolegët dhe miqtë e mi të gazetës.

Sidoqoftë, i falënderoj edhe njëherë drejtuesit e Organizatës Kombëtare të Dëshmorëve për nderin që më bënë dhe që më motivuan edhe më shumë për punën time në të ardhmen.