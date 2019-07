Mbi notat e provimit të Gjuhë Letërsisë së Maturës 2019

Te nderuar punonjes te Dita-s!

I nderuar Kryeredaktor!

Si lexues i rregullt, po sjell ne vemendjen tuaj nje rast qe besoj ka interes publik dhe mediatik.

Se fundmi kane dale notat e provimit te Gjuhe Letersise se Matures 2019. Me qene se jam edhe vete pjesemarres, kam arsye te dyshoj se jo vetem notat e provimit, por i gjithe procesi i vleresimit ka qene me e pakta skandaloz, per te mos thene tendencioz.

Ja disa arsye:

1) Piket e paraqitura ne tabelat e vleresimit kane probleme serioze. P.sh., tek piket e fituara nga pyetjet me alternative, ka studente qe kane fituar 15 pike ne total. Problemi eshte se ne total, pyetjet me alternative kane qene vetem 13 dhe secila vleresohej me nga 1 pike. Pra, ne total mund te fitoheshin vetem 13 pike.

2) Ne skeme vleresimi, shkruhet se nxenesi mund te vleresohej me pike edhe ne rastin kur pergjigja nuk ishte e njejte me ate te skeme vleresimit. Ne rastin tim, por edhe te shume te tjereve qe njoh, kjo nuk eshte zbatuar dhe korrigjimi eshe bere EGERSISHT dhe me mediokritet. Nje lexim i thjeshte i provimit, te cilin mund ta ve ne dispozicion te gazetareve tuaj, mund te demonstroje qartesisht origjinalitetin e mendimit tim dhe kompetencen ne fushen gjuhesore e letrare, per te mos permendur konfidencen ne zoterimin e tekstit letrar, marre nga nje roman te cilin e njoh permendesh dhe nje autor te cilit ia njoh te gjithe krijimtarine, dhe e njejta mekanike mediokre eshte perdorur edhe ne provimet e disa kolegeve te shkolles.

3) Ne te gjithe pasqyren e notave te shkolles eshte vene re nje diskordance e madhe, pasi shume nxenes te cilet kane ofruar pergjigje te peraferta me ata qe kane marre vleresime pozitive (nota 8 e lart), jane vleresuar minimalisht (me noten 5 ose edhe me pak), nderkohe qe disa nxenes te tjere kane marre vleresim maksimal pa shkruar asgje, gje kjo e cila te ben te dyshosh per mangesi ne procesin e vleresimit apo edhe te hedhjes se notave.

4) Rasti i ketyre vleresimeve eshte tashme nje gje e perseritur, pasi edhe ne vitet e tjera, me flagrantja ka ndodhur vjet, ka nje tendence te tille vetem ne fushen e letersise. Sic dihet, kjo eshte nje fushe subjektive dhe lipset qe mesuesit qe marrin pjese ne korrigjim te trajnoheshin dhe te kishin njefare lirie per te pare me me subjektivitet pergjigjet.

5) Edhe opinioni i shume mesuesve te letersise, ne te gjithe republiken, eshte i njejte me sa me siper, dhe me te drejte pasi ketu nuk zhvleresohet vetem puna e nxenesve por edhe e mesuesve, por edhe vlerat dhe atributet e letersise, pra, kultures kombetare. Jam gati qe publikisht, ne cfaredo platforme mediatike apo publike, te ndeshem me secilin prej korrigjuesve te tekstit apo mesues letersie, ne secilen nenfushe te gjuhes apo letersise dhe ne njohurite e seciles fushe.

Shpresoj se gazeta juaj, lexues i rregullt i se ciles jam, do ta hetoje dhe do te publikoje shqetesimin tim,sigurisht, pas nje hulumtimi gazetaresk.

Shumica e gazetave botojne ankesa vetem po i publikoi sali dixhitali dhe jo te njerezve te thjeshte, prandaj edhe po ju drejtohem juve, si gazete qe i beni jehone zerit te qytetareve. Faleminderit!!!

Ju uroj pune te mbare dhe vazhdimin e informimit cilesor qe i ofroni publikut.

Dhe uroj qe edhe pse ne nje kohe te ngarkuar sikurse kjo e tanishmja, do te gjeni kohe per te adresuar kete problem tejet shqetesues dhe shume me madhor nga sa duket fillimisht e me nderlikime te shumta.

Me respekt

Lexuesi Juaj